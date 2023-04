Alejandro Toledo se entregó a la justicia en Estados Unidos: así reaccionaron los políticos peruanos al iniciarse su proceso de extradición

Alejandro Toledo se entregó esta mañana a la justicia estadounidense. (Composición: Infobae)

Alejandro Toledo, expresidente de Perú, se entregó a la justicia estadounidense esta mañana. El economista acudió a la Corte de San José, en California, para cumplir con la orden del juez Thomas S. Hixon. Ahora corresponde a las autoridades continuar con el proceso de extradición a su país natal. Esta noticia fue muy comentada por los políticos peruanos, quienes afirmaron que le corresponde al economista rendir cuentas por los supuestos delitos cometidos a raíz de su vínculo con la constructora Odebrecht.

La llegada de Toledo Manrique a las instalaciones judiciales de Estados Unidos fue compleja. La citación estaba programada para las 11:00 a. m., pero este no llegaba. Se temía que el exdocente universitario use una nueva estrategia para dilatar el proceso de extradición a Perú. No obstante, 50 minutos después de vencerse el plazo para su entrega, fuentes de la Cancillería confirmaron que el creador de Perú Posible ya se encontraba a disposición de las autoridades norteamericanas.

Ante ello, encongresistas y personajes de la clase política se pronunciaron a través de redes sociales para mostrarse a favor de esta acción del economista. “Después de más de 6 años de huir de la justicia peruana, Toledo está camino de regreso, gracias al excelente trabajo de fiscales, jueces, procuradores y diplomáticos peruanos, y a la cooperación de la justicia y el gobierno estadounidense. Felicitaciones, ¡El Perú les agradece!”, escribió el exparlamentario Gino Costa en su cuenta de Twitter.

Otro exfuncionario que también expresó su opinión sobre la entrega de Toledo a la justicia fue Yonhy Lescano, exlegislador por Acción Popular. “Toledo se entregó a la justicia, esperamos que no solo responda por los hechos que se le acusa, sino hable de los facinerosos que robaron al Estado y que ahora pasan por distinguidos personajes e incluso elegidos como autoridades. La lucha contra corrupción no debe parar. AmaSua”, precisó.

Alejandro Toledo ingresó encubierto

Se libró de la prensa. Un grupo de periodistas se encontraba en las afueras de la Corte de San José esperando al creador del partido Perú Posible, pero este no llegó. Pese a que habían transcurrido 50 minutos desde que el plazo para su entrega venció, este no llegaba. Se presumía que el político no se pondría a disposición el día de hoy; no obstante, fuentes de la Cancillería dieron a conocer a Canal N que el exmandatario ya se encontraba en manos de las autoridades estadounidenses.

Se conoce que el expresidente de la República habría ingresado al edificio por otra puerta para evitar el contacto con los hombres de prensa. Con este acontecimiento se iniciará su proceso de extradición a Perú para que rindas cuentas por los escándalos de corrupción en los cuales se encuentra involucrado.

Proceso de extradición

Luego de su entrega a las cortes estadounidenses, Toledo sería trasladado a una cárcel en el distrito de San Mateo mientras se culminan con los trámites entre las autoridades norteamericanas y peruanas para su traslado hacia su país natal. Al llegar a Perú, será puesto a disposición del Poder Judicial, donde se realizará una audiencia de control de identidad y será derivado al Inpe.

De acuerdo al abogado de Alejandro Toledo, Roberto Su, su patrocinado llegaría al país entre los días martes 25 y 26 de abril. “El trámite de extradición no creo que dure más de cuatro días, significa que entre el martes y miércoles debe estar en Perú”, detalló.