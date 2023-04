Magaly Medina sobre Richard Acuña tras revelar que cubría gastos de sus exsuegros: “Me parece bien bajo”

Magaly Medina le respondió a Richard Acuña luego de que hiciera algunas insinuaciones sobre su expareja Camila Ganoza. | Magaly TV La Firme

Magaly Medina consideró como “declaraciones bastante desatinadas” que Richard Acuña diera a entender recientemente que fue denunciado por Camila Ganoza, madre de una de sus hijas, porque le dejó de pagar los seguros médicos a sus exsuegros.

En un programa de Willax TV, el excongresista también detalló que “les daba una pensión adicional a unos familiares” que Camila Ganoza le pidió y hasta una casa en Trujillo donde viven sus familiares.

“¡Qué feo!, ¡qué falta de clase!, ¡de elegancia!, ¡de caballerosidad que un hombre diga eso!. Finalmente, si tú le pagas a los abuelos de tu hija, si les pagas el seguro de salud porque tú tienes plata y eres generoso, porque son familiares directos de tu hijita, no tienes por qué usarlo, primero, como un arma para hacer lo que te dé la gana con la mamá de tu hija. [Decirle] mira que yo le pago esto a tu papá, así que te me portas bien, te me portas tranqulita, que yo supongo es como mucha gente maneja la situación cuando te da dinero”, subrayó la conductora de “Magaly TV La Firme” en su programa de este miércoles 13 de abril.

“Me parece bien bajo que Richard Acuña, queriendo hacer carrera política, se defienda de esta manera. [Diciendo] ‘pero yo les pago los seguros médicos a sus papás, viven en mi casa, pero ahora ya no lo hago y por eso es que ella seguro salió a hablar”, complementó la conductora.

Llamada al empoderamiento

En otro momento, Magaly Medina también lamentó la posición en la que se encontraba Camila Ganoza, como la de tener que haber soportado ciertos escenarios incómodos para darles cierta calidad de vida a sus familiares.

Camila Ganoza tuvo una relación con Richard Acuña y, producto de ello, nació una menor.

“Ahora, entiendo un poco a Camila Ganoza. Porque me preguntaba ‘tanto tiempo ella aguantó este maltrato’. Ahora, pienso yo que ella aguantaba para que sus padres tengan un mejor nivel de vida. Pero acá también hay que decirles a los padres que no les debe interesar eso”, añadió.

En esta línea, la conductora lamentó que esta situación no solo ocurra “cuando alguien se llama Richard Acuña”, sino que también es un escenario que se replica con muchos hombres “que utilizan el dinero como un arma para poder manejas a la gente a su antojo”.

“Por eso digo, a veces, las hijas mujeres que con las justas acaban la secundaria y no quieren estudiar una carrera o lo hacen solo para colgar su título en la pared, tenemos que ser independientes de los hombres, así los hombres prometan [lo que sea]. Hagamos de nuestras hijas aspiren a ser independientes, que tengan un oficio, una profesión, pero que se mantengan con su platita por sí solas”, señaló la conductora.