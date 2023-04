Magaly Medina y su opinión sobre la madre de los hijos mayores de Richard Acuña: “Vive de la plata de los Acuña”

Magaly Medina arremete contra la madre de los hijos mayores de Richard Acuña.

Después que se promocionara un informe que involucraba infidelidad y maltratos, Susan Carvo no dudó en pronunciarse al respecto a través de un comunicado, el cual publicó en sus redes sociales y envió a Magaly Medina.

En este documento, la madre de los hijos mayores de Richard Acuña resalta al excongresista como padre. Además, indicó que las acusaciones contra él son falsas.

“Richard Acuña Nuñez no es un maltratador y padre ausente, por el contrario, es un excelente padre de sus hijos, con quien llevo una muy buena relación”, se puede leer en su comunicado.

“Siempre ha cumplido emocionalmente y económicamente siendo un padre presente, doy fe que es una buena persona con mis hijos y con C. la hermana menor de estos, no habiendo jamás violentado física ni emocionalmente a mi persona menos a mis hijos”, agregó.

¿Qué piensa Magaly Medina sobre Susan Carvo?

Infobae le consultó a la conductora de TV cómo toma el comunicado de la madre de los hijos de Richard Acuña, desmereciendo la denuncia de Camila Ganoza. Magaly Medina indicó que no le sorprende que lo defienda, pues “vive de la plata de los Acuña”.

Como se sabe, Susan Carvo es madre de los tres hijos mayores del excongresista.

“(El comunicado) No tiene mayor importancia para mí, es una señora que igualmente vive de la plata de los Acuña y definitivamente lo va a defender, ella no tiene vela en este entierro, además ni siquiera la he mencionado”, indicó Magaly Medina.

Asimismo, aclaró que es el testimonio de Camila Ganoza, no de ella. “La nombraron en la demanda por tenencia, pero yo no lo he mencionado, así que no sé por qué se anticipa a algo que nosotros aún ni siquiera hemos expuesto. Para mí no tiene ninguna importancia. Acá la demanda es hecha por Camila Ganoza, y es ella la quien está contando su experiencia personal, lo que vivió con su expareja”, indicó.

Expareja de Richard Acuña y madre de sus hijos mayores defiende al excongresista. Instagram

Cabe recordar que Richard Acuña agradeció a su expareja por el comunicado. A través de su cuenta de Instagram, reposteó el documento.

“Reitero el respeto por las mamás de mis hijos y por ellos. Agradezco las palabras de la mamá de mis hijos mayores”, escribió.

Magaly Medina asegura que fue asesorada legalmente en caso Richard Acuña

La conductora de TV también se refirió a la carta notarial que le envió Richard Acuña para que no emita el informe que había promocionado su programa. Magaly Medina indicó que tuvo asesoramiento legal desde un principio.

“Nosotros antes de emitir esta nota nos demoramos bastante, consultándole a los abogados. Pero, finalmente, es el testimonio de ella. La carta notarial no puede ir contra mi libertad de expresión. Yo tengo derecho a expresarme, somos un programa periodístico, él es un personaje público casado con una chica mediática, además ha sido congresista, sigue metido en la política, es hijo de un hombre que siempre proclama tener más plata como cancha. Así que él es un personaje público indudablemente”, explicó la periodista a Infobae.

“Además la que habla y la que denuncia no soy yo, ni la abogada de Richard ni la abogada de Camila. Yo expongo los hechos y ahí están, expuestos para que el público saque sus propias conclusiones”, concluyó a este medio.