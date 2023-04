Richard Acuña niega agresiones contra Camila Ganoza y no descarta tomar acciones legales

Richard Acuña niega agresiones con Camila Ganoza y no descarta tomar acciones legales. | Amor y Fuego.

Camila Ganoza ha hecho pública su denuncia contra Richard Acuña por maltrato físico y psicológico, los cuales ocurrieron hace más de seis años, cuando ellos todavía eran pareja.

Te puede interesar: Camila Ganoza respondió si sufrió agresión física por parte de Richard Acuña: “Es un tema delicado”

De acuerdo a la denuncia que ella realizó en el programa ‘Magaly Tv: La firme’, el excongresista en una ocasión la agarró del cuello y la lanzó contra la pared porque no le gustó la broma que le hicieron a una de sus amigas.

“Vio una filmación que hicimos a una amiga a manera de broma, este se mostró disgustado ante la situación, que no incluía a mí, actuando de una manera violenta, agrediéndome físicamente, tirándome contra la pared, levantando en el aire mi cuerpo, con sus manos fuertemente al rededor de mi cuello. Esto me ocasionó daños físicos como emocionales, me llegó a asustar, temiendo por mi integridad física”, señaló.

Te puede interesar: Richard Acuña asegura que da más de 42 mil soles de manutención a su hija y muestra vouchers

Al ser consultado por las denuncias de agresión que ha realizado su expareja, Richard Acuña salió al frente para desmentir a Camila Ganoza, asegurando que siempre la ha respetado porque es la mamá de su última hija.

“Descarto todo ello, yo creo que este tipo de acusaciones es totalmente algo desatinado, jamás he tenido algún tipo de agresión sobre ella, siempre he tenido y tendré un gran respeto al día de hoy, y lo tendré toda la vida por ser la mamá de mi hija”, dijo.

Camila Ganoza.

Revela los motivos de su pelea

En otro momento, el político señaló que desde hace un tiempo ellos presentan diferencias por la fotografía en la que sale su hija sentada en las piernas de la nueva pareja de Camila Ganoza.

Te puede interesar: Magaly Medina arremetió contra Janet Barboza por desatinado comentario contra Camila Ganoza

A raíz de ello, él decidió no seguir pagándole el seguro a los papás de su expareja, así como una pensión que le pasaba mensualmente.

“Yo le daba una pensión bastante importante, además de los talleres, y de todo lo pertinente, lo único que he podido modificar desde el pequeño inconveniente que tenemos y como lo vuelvo a mencionar, espero se resuelva, es que ya no le pago el seguro a su mamá, ya no le pago el seguro a su papá, que no es mi obligación, antes yo sí le pagaba el seguro a su papá, a su mamá, les daba una pensión”, dijo.

No descarta tomar medidas legales

Finalmente, Richard Acuña salió en defensa de Brunella Horna luego que su expareja dejara entrever que la modelo se metió en la relación que ambos tenían, por lo que no descartó tomar medidas legales contra la mamá de su hija.

“Si ella menciona a mi esposa, obviamente voy a tener que tomar medidas legales contra ella porque lamentablemente yo no voy a seguir permitiendo que ella se llene la boca diciendo cosas que no son cuando sabe muy bien que quien falló en dicha relación fue ella. Es imposible que ella mencione que Brunella usó alguna de sus cosas”, sentenció.