Poder Judicial suspende sanción que la JNJ le impuso a Elvia Barrios por ocultar contrato de su exesposo

Elvia Barrios, expresidenta del Poder Judicial. (Andina)

A pesar de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) había suspendido por 60 días a la magistrada Elvia Barrios, al final no se llegará a cumplir. El Sexto Juzgado Constitucional de Lima declaró fundado la medida cautelar que la extitular del Poder Judicial interpuso para que la sanción, recibida por presuntamente no informar sobre los contratos de su exesposo con el Jurado Nacional de Elecciones, quede sin efecto.

Te puede interesar: Poder Judicial admite apelación de Keiko Fujimori para autorizar viaje a España

Según el diario La República, la magistrada Jacqueline Tarrillo Meneses señaló en su fallo que Barrios Alvarado había sustentado que la medida de la JNJ “no habría sido debidamente motivada, por cuanto no se ha indicado de manera clara, cuáles son los parámetros de honestidad, transparencia, corrección e integridad”. De igual manera, agregó que la vocal de la Corte Suprema argumentó que la imputación que le hicieron no formaba parte de la investigación preliminar.

Además, la magistrada Tarrillo citó al Tribunal Constitucional para considerar la presunción de la inocencia de Barríos en este asunto. “No se podía aseverar objetivamente que la demandante conociese de las contrataciones de su exesposo, pues, en su posición de jueza suprema, no puede demandar control sobre los actos de terceros para no verse perjudicada”, se añade.

Te puede interesar: Daniel Urresti escribió en Twitter tras su sentencia: “Enfrentar a los grupos de poder tiene su precio”

“Por lo que los argumentos vertidos por la recurrente tienen una apariencia de verosimilitud suficientemente para poder a primera vista, y dado que inciden directamente en el derecho a la debida motivación de las resoluciones en sede administrativa, a la igualdad, a la prescripción y al plazo razonable; esta juzgadora es de la opinión de que en el presente caso se habría cumplido con el requisito cautelar antes descrito, sin que ello signifique un adelanto de opinión sobre el fondo”, sostiene.

Fallo del caso de Elvia Barrios.

Finalmente, en el fallo de la magistrada Tarrillo se indicó que la sanción de la JNJ contra Barríos Alvarado es revertible.

Te puede interesar: Sharmelí Bustíos habla tras la sentencia contra Daniel Urresti: “Es un logro muy importante porque se puso fin a una impunidad”

“La presente judicatura considera que suspender los efectos jurídicos de la Resolución n.° 009-2023-PLENO-JNJ, mientras dure el proceso principal, no se aprecia impedimento alguno para que, en caso el presente proceso se declare infundado, no se pueda revertir la medida que se concede”, anota.

Deslindó responsabilidad

En noviembre del año pasado, Elvia Barrios eslindó tener alguna responsabilidad por la contratación de su exesposo Eduardo Laca Rivadeneyra en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), entre 2013 y 2018, lo cual ha provocado que haya un pedido de destitución en su contra ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

“El que influye, el que se vale del cargo para que contraten a alguien, esa persona comete un delito. En mi caso, hubo una investigación fiscal y ese caso está archivado. La resolución de la Junta (Nacional de Justicia) señala ‘acá no se ha acreditado que la señora (Elvia Barrios) haya influido en la contratación de su exesposo’”, dijo en una entrevista para Willax TV.

En otro momento, Barrios agregó que ella no estaba en la obligación de denunciar a otro familiar y que si hay alguien que debe explicar la presunta contratación irregular de expareja con el Estado, es aquel que permitió que él trabajara en el JNE. Sustentó este argumento en base al Código Penal.

Junta Nacional de Justicia

“Yo tengo una larga trayectoria profesional y no he cometido ningún comportamiento antiético ni he faltado a mi función. Yo no respondo por el comportamiento de terceros, quien tiene que responder es quién contrató (a Laca Rivadeyera) si tenía impedimento”, añadió.

Barrios recordó que la Fiscalía no la halló responsable de esta contratación.

“La Fiscalía determinó que nosotros no participamos en la contratación y que, además, en este proceso intervino el OSCE, que impuso una sanción a quien tenía impedimento (a Laca Rivadeneyra)”, acotó.