Ministra de Vivienda se disculpa con los piuranos: “No he querido sentirme más que ellos”

Ministra de Vivienda de disculpa con piuranos por cruzar inundación en una tina (Canal N)

La ministra de Vivienda y Construcción, Hania Pérez de Cuellar, ofreció esta mañana disculpas al pueblo de Piura luego de protagonizar un polémico video en el que se observa que le levanta la voz a una dirigente que reclamaba la urgente ayuda del Gobierno de Dina Boluarte para la región que ha sido muy afectada en los últimos días por las intensas lluvias e inundaciones debido a efectos climáticos que tendrían relación con la pronta llegada del fenómeno del Niño Costero a la costa del país.

“Se ha hablado en muchos medios de comunicación sobre este incidente de una dirigenta que me pidió que me subiera a una tina. Si yo he ofendido a algún hermano o hermana de Piura, por favor, discúlpenme. En ningún momento quise herir y mucho menos aprovechar políticamente. Ni abusar ni hacerme sentir que yo soy alguien más que ellos. Así como ha habido esa imagen, también han podido ver otras imágenes compartiendo. Abrazados a ellos que vienen a contarme sus problemas”, apuntó.

En otro momento, la ministra Pérez de Cuellar indicó que ha estado en zonas como “13 de noviembre”, “1 de mayo” y “Los Vendavales”, donde la mayoría de piuranos sufren porque las aguas servidas han inundado sus casas. “Si yo he ofendido a alguien, lo lamento. No ha sido mi intención. Mi única intención fue responder al clamor popular de Ruth [la manifestante que le solicitó ayuda a la ministra]. No es cualquiera dirigenta. Ella con las lagrimas en los ojos me pidió ayuda y me dijo que ‘venga para que vea cómo nos sentimos’, ‘experimente usted cómo nos sentimos’”, agregó.

La titular de la cartera de Vivienda consideró que no debería malinterpretarse lo que se observa en el clip visual viralizado en las redes sociales. Además, pidió “la unidad” de diferentes sectores políticos y los medios de comunicación porque recalcó que “no es momento de pelear”.