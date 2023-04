Lluvias en Arequipa: Torrentera se activa en Pozo Negro e inundó varias viviendas en Paucarpata

Se reporta huaico en Pozo Negro por lluvia en Arequipa

En las últimas horas, se ha reportado fuertes lluvias en la región de Arequipa. Esta situación se muestra crítica en la zona de Pozo Negro tras la caída de un huaico en Paucarpata. En la tarde, también sorprendió con granizados a los otros distritos de Sabandia y Chiguata.

Te puede interesar: Pronóstico de lluvias para hoy, domingo 2 de abril, según el Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) reportó lluvias de fuerte intensidad, la cual logró inundar varias zonas. En Paucarpata, al menos 15 viviendas resultaron afectadas por la torrentera que cayó.

Asimismo, las calles en este sector han quedado llena de piedras y lodos de tierra. Por su parte, el alcalde de esta jurisdicción, Marco Antonio Anco, llegó hasta la zona con maquinaria para remover parte del lodo y labores de evacuación.

Lluvias en Arequipa: viviendas quedan inundadas tras huaico en Pozo Negro de Paucarpata

“El problema no es la limpieza ni la descolmatación. El problema son los puentes, el del Pozo Negro, técnicamente es insuficiente para poder atender el pase de toda la tierra del huaico que arrastra de la parte alta. (...) Entendemos del reclamo de la población que no es de este año, sino de hace muchos”, mencionó el alcalde a Exitosa.

Te puede interesar: Precipitaciones y activaciones de quebradas causan preocupación: se reportó un policía muerto y dos desaparecidos en Lambayeque

A su vez, mencionó que se está realizando trabajos de “mitigación de arrastre de tierra y lodo” en la parte alta. También, precisó que está presentando proyectos de las zonas que son afluentes al Pozo Negro.

Ciudadanos reclaman por falta de eficiencia

Sin embargo, algunas pidieron que se realicen trabajos con anticipación y no cuando la situación se torne crítica, debido a que no sería la primera vez en estas épocas.

“A última hora, cuando empieza a llover, manda la maquinaria, donde en un momento a otro la maquinaria también fue arrastrada por el huaico era demasiado”, dijo una vecina que su casa quedó inundada.

Los vecinos resaltan que no es la primera vez que sucede las inundaciones a consecuencias de los trabajos mal planificados en el puente Pozo Negro. Por ello, piden intervención de las autoridades de manera inmediata.

Municipalidad de Paucarpata realiza trabajos de limpieza

Un auto quedó atrapado

En otras imágenes compartidas por Senamhi, al menos cuatro autos quedaron atrapados en medio de las aguas empozadas en la avenida Los Incas, a la altura del centro comercial Lambramani. Asimismo, algunos ciudadanos trataron de rescatar los vehículos junto al personal de Defensa Civil.

Te puede interesar: Truenos, rayos y más de mil afectados por lluvias torrenciales en Piura

Este lodo llegó desde Paucarpata dejando esta avenida transcurrida cerrada. Por su parte, la Municipalidad de José Luis Bustamante indicó que se ha dispuesto el aislamiento de las barandas al ser dañada y evitar accidentes.

Auto quedó atrapado en Arequipa Foto: Facebook: NotImagen

Puntos críticos

De acuerdo con el burgomaestre, Marco Antonio Anco, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) identificó puntos críticos entre ellos están:

♦ Pozo Negro

♦ Villa Santa Rosa

♦ Baños Jesús

♦ Miguel Grau

♦ José Luis Bustamante y Rivero

Reacciones de los usuarios

“Ese es el camino del agua que no han respetado, desde siempre por ahí han discurrido las aguas en tiempo de lluvia deben retirarse de ahí, cada año el concejo tiene que dispensar recursos por gusto”, escribió una usuaria.

“El problema no es de ahora, eso ya es de tiempo de los anteriores alcaldes que no hicieron nada. Ahora yo como persona me pongo a pensar que ahorita como está el clima tiene que pasar para que pueda hacer obras”, escribió.