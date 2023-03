Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte llamarían André a su primer hijo por este conmovedor motivo

Magaly Medina dio detalles del nacimiento del hijo de Paolo Guerrero. ATV / Magaly TV, La Firme

No falta nada para que Paolo Guerrero se convierta en padre por cuarta vez. Su novia Ana Paula Consorte está embarazada del futbolista, con quien inició una relación amorosa a mediados del 2022. De acuerdo con Magaly Medina, la brasileña daría a luz al heredero del ‘Depredador’ en los primeros días de abril.

En el programa ‘Magaly TV, La Firme’, de este miércoles 29 de marzo, la conductora de espectáculos dio detalles del estado de gestación de la garota. Dicha información fue obtenida de sus “fuentes confiables”.

“Nos indican que Paolo Guerrero y su pareja Ana Paula Consorte se convertirán en padres en los primeros días de abril, ahorita nomás. Ella ha viajado a Brasil para tener a su hijo. También nos han contado que el bebé se llamaría Paolo André”, indicó.

Este nombre, según Magaly Medina, sería en homenaje a Julio André Carrillo Quispe, el hijo del ‘Coyote’ Rivera y sobrino del deportista. El joven murió en marzo de 2019, no soportó las heridas que le causaron unos delincuentes tras haber sido arrastrado por un auto en movimiento producto de un asalto.

Tras enterarse de su muerte, Paolo Guerrero abandonó los entrenamientos de su entonces club Inter de Porto Alegre para llegar a Lima y asistir al velorio. En redes, se despidió de su familiar con un nostálgico mensaje. “Te amo. Es un post que nunca dejaré de ver”.

Paolo Guerrero y su sobrino Julio André Rivero.

Ana Paula Consorte defendió su embarazo

El embarazo de la modelo brasileña no ha sido del agrado de algunos seguidores de Paolo Guerrero, quienes aseguran que su romance con Ana Paula Consorte inició muy rápido tras haber terminado con Alondra García Miró.

Ana Paula Consorte mostró su pancita de embarazada en redes.

“Se embarazó rapidísimo, ya aseguró su futuro, la pensión. Se tuvo que decir y se dijo”, le escribió una usuaria en Instagram, a lo que Ana Paula Consorte respondió: “Ocúpate de tus propios asuntos, no me importa la gente como tú. Le encanta opinar sobre la vida de otras personas. La tuya debe ser una mi***”.

Debido a estos ataques, el programa de Magaly Medina se comunicó con la novia de Paolo Guerrero para saber más a fondo lo que opina de las críticas que recibe en su plataforma digital.

“Las personas que me escriben no viven mi vida, así que no me importa. La relación pasada de Paolo terminó por razones que solo ellos dos conocen. Conocí a Paolo soltero y estamos construyendo nuestra historia. Ten mi manera, mis creencias, principios y mi cultura. No voy a hacer ni ser lo que la gente quiere. No necesito el permiso de nadie para vivir mi vida y hacer lo que quiero. Las únicas personas a las que debo satisfacción están bajo mi techo”, se lee en la conversación de WhatsApp.

Ana Paula Consorte es la nueva novia del futbolista Paolo Guerrero.

¿Quién es Ana Paula Consorte?

Ana Paula Consorte es una bailarina y modelo brasileña, muy popular en el país tropical. Ha formado parte de diferentes programas de televisión y participó en concursos de belleza, saliendo ganadora del Miss Novo Hamburgo.

En el 2013, tras una larga relación con un jugador del club de Botafogo, la bailarina tuvo una hija, pero el futbolista no la firmó, pues estaba casado. La brasileña inició una lucha para que el deportista reconozca a la menor y para que le pague una pensión de alimentos.

Actualmente, Ana Paula mantiene una relación amorosa con Paolo Guerrero y está esperando en su vientre al cuarto hijo del futbolista peruano.