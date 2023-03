Así reaccionó la prensa de Marruecos tras empate con Perú en amistoso FIFA

Perú y Marruecos no se sacaron diferencias en amistoso disputado en Madrid. (FPF)

La selección peruana no pasó del empate contra su similar de Marruecos en un encuentro amistoso FIFA desarrollado en el estadio Cívitas Metropolitano de Madrid, España. A pesar de que ambos equipos se dividieron los tiempos con sendos ataques, ninguno pudo romper la paridad y todo quedó en fricción e intensidad. De todos modos, cada entrenador sacó conclusiones de cara al futuro de sus respectivos elencos. En ese sentido, la prensa del país africano reaccionó a esta contienda con diversas opiniones sobre lo ocurrido en el recinto deportivo del Atlético de Madrid.

Le Matin

El diario marroquí, Le Matin, presentó un titular haciendo referencia al bajo rendimiento del actual cuarto lugar a nivel mundial. “Marruecos-Perú: Los Leones del Atlas encajan el empate tras un partido de mal gusto”, se señala.

De la misma manera, resaltó que ambas escuadras no pudieron anotar ningún gol. “Los dos equipos se neutralizaron durante todo el encuentro, donde hubo muchos duelos físicos, a diferencia de las ocasiones de gol”, se indica.

Además, hizo hincapié que los marroquíes se encontraron con un equipo peruano compacto. “Walid Regragui reorganizó a su equipo, sobre todo en la media cancha. Pero enfrente estaba una formación ‘bicolor’ bien organizada”, se lee dentro de la nota.

Le Matin sobre el Perú vs Marruecos.

Le 360° Sport

El medio marroquí, Le 360° Sport, mostró una postura más optimista sobre el empate de su selección ante los hombres de Juan Reynoso. “Marruecos-Perú: Los Leones del Atlas convencen pese al empate”, precisa el titular.

Asimismo, se refirió a la superioridad del conjunto africano en el primer tiempo, aunque en la segunda mitad, las acciones estuvieron del lado de la ‘blanquirroja’, que apenas disparó en una ocasión (André Carrillo a los 50′). “Sin cambios en el segundo tiempo, la selección le dejó el balón a los peruanos, quienes empezaron a inquietar a Yassine Bounou, pero sin crear demasiado peligro”, se resalta.

Le 360° Sport y su titular sobre el Perú vs Marruecos.

Maroc Hebdo

Otro medio que se pronunció fue Maroc Hebdo, en cuyo encabezado lamenta este empate. “Marruecos tropieza con Perú (0-0) en su segundo amistoso postmundial”, se indica.

En cuanto al cuerpo de texto, elogiaron la solidez de la selección peruana, contrario a los comentarios de los marroquíes: “Sin contar con un equipo contrario sólido y motivado, que logró empatar sin goles (0-0) ante unos ‘Leones del Atlas’ ligeramente repasados y faltos de inspiración”.

Distinto fue la evaluación referida a la segunda mitad, rescatando la labor defensiva de los africanos: “En el inicio del segundo tiempo, los peruanos tomaron el control del partido pero sin poder ser peligrosos, mientras que enfrente la defensa marroquí realizada en Regragui volvió a hacer hablar su famosa solidez”.

Eso no fue todo, ya que puntualizó en lo tedioso que fue este partido, que tuvo dos expulsados para cada equipo. “El dato más llamativo de este aburrido amistoso será finalmente la expulsión del defensa peruano Carlos Zambrano en el minuto 79 de juego, tras una intervención excesivamente muscular ante Sofiane Boufal”.

Maroc Hebdo y su encabezado por el Perú vs Marruecos.

Aujourd’hui Le Maroc

El diario marroquí, Aujourd’hui Le Maroc, orientó el titular hacia el parecer del técnico africano con respecto a esta igualdad. “Amistoso Marruecos-Perú (0-0): Regragui “satisfecho” con el rendimiento de su selección”, mencionó.

Además, enfatizó en el dominio de los ‘Leones del Atlas’ durante gran parte del encuentro. “Los hombres de Walid Regragui dominaron el partido y dispusieron de varias ocasiones de gol, pero sin concretar su superioridad”, agregó.

Aujourd’hui Le Maroc sobre el Perú vs Marruecos.

L’Opinion

Finalmente, el medio L’Opinion, volcaron su titular al tropiezo de su selección ante Perú. “Amistoso Marruecos-Perú (0-0): Los Leones del Atlas tropezaron ante un equipo sólido”, precisa.

Dentro de la nota, apuntaron al objetivo de Perú en este cotejo, además del bajo rendimiento mostrado por los dirigidos por Walid Regragui. “Esta vez, ‘Los Leones’ no rugieron como ante Brasil. Quizá la motivación fue menor porque en Tánger los potros de Regragui se enfrentaban al campeón del mundo. Sin embargo, Bounou y sus compañeros no fueron indignos y dominaron a un rival cuyos defensas apuntaron más bien a las piernas, preocupándose poco por dar un buen espectáculo. Lo principal para los peruanos era no perder y no encajar gol”.

Otro punto referido a la ‘bicolor’ fue el hecho de tener una defensa compacta. “A nivel ofensivo, el equipo estuvo completamente inútil y Bounou tuvo una tarde muy tranquila. Los marroquíes nada podían hacer ante un muro infranqueable”.