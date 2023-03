Arlette Rujel es la nueva Reina Hispanoamericana 2022: la respuesta que dio contra el machismo y cómo fue su coronación

Este 25 de marzo se llevó a cabo la coronación de la nueva Reina Hispanoamericana 2022. El evento de belleza se llevó a cabo en Bolivia, donde nuestra representante Arlette Rujel hizo gala de su belleza, talento e inteligencia. La peruana no solo sorprendió en la pasarela, sino también con su respuesta contra el machismo.

Arlette Rujel se disputó la corona con su contrincante de Venezuela, Adriana Pérez. Las dos agarradas de la mano esperaron el veredicto del jurado, dando como resultado la victoria de nuestra representante, quien no pudo contener el llanto al saberse ganadora.

La modelo supo sorprender al jurado en la pasarela. Sin embargo, lo que definió su triunfo es la respuesta que dio en el certamen de belleza. “¿Cómo utilizarías el título de Reina Hispanoamericana 2022 para enfrentar los problemas que continúan enfrentando las mujeres en nuestros países en la lucha por la igualdad?”, fue la pregunta que le hicieron a Arlette Rujel.

Muy tranquila, la joven respondió sobre este tema muy sensible en nuestra sociedad. “Si bien es cierto que el feminismo ha luchado contra el machismo y tanto patriarcado para que las mujeres tengamos los beneficios que ahora tenemos, si bien es cierto aún falta mucho por trabajar. Yo como reina Hispanoamericana trabajaría de mano de organización para llevar el mensaje a toda Hispanoamérica que las mujeres somos capaces, somos fuertes y podemos hacer lo que se nos proponga y por ello merecemos respeto, igualdad y sobre todo justicia”, indicó la Reina Hispanoamericana Perú.

Tras ganar la corona, la peruana usó su cuenta de Instagram para agradecer el apoyo del público. Además de dejar un mensaje a sus seguidores.

“¡Lo logramos Perú! Aquí tienen a su primera reina Hispanoamericana. Para los sueños no hay límite”, escribió la modelo, quien también publicó su primera historia de Instagram luciendo su corona.

Perú se llevó la corona del certamen Reina Hispanoamericana.

“Buenos días, oficialmente es mi primera historia con la corona. Estoy un poco ronca por toda la emoción y lo que he gritado anoche. Estoy aquí con las fotos oficiales, está conmigo también la virreina, nuestra hermosa virreina”, dijo emocionada.

Arlette Rujel se defiende de las críticas racistas

Este domingo 26 de marzo, a través de una transmisión en vivo, la modelo se refirió a las críticas racistas que recibió tras haber saludado en quechua en una de sus publicaciones. Según cuenta Arlette Rujel, el hater le reprochó que hable este idioma siendo una mujer de color. En ese momento, la joven se ofendió y solo atinó a eliminar el comentario.

“Mi papá me dijo, por qué lo borraste. Sí, pues, le hubiera respondido algo como, ¿acaso el idioma tiene color?, ¿desde cuándo alguien de color no puede hablar un idioma? Me dio mucha cólera ese comentario, y después como (pensé) qué le pasa a la gente. El idioma no tiene color, exacto”, indicó la Reina Hispanoamericana.