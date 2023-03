“Ellas deben aprender a elegir a sus parejas”, la polémica frase de la ministra de Mujer ante casos de feminicidio

Polémica frase de la ministra de la Mujer sobre feminicidios | RPP TV

La muerte de Eyvi Ágreda en manos de un hombre que se obsesionó con ella conmocionó al país entero al conocerse las razones y cómo se dieron los hechos. Ella perdió la vida cuando fue quemada viva dentro de un bus.

Te puede interesar: Abuso sexual a menor de 17 años por empleador y falso taxista conmociona a Arequipa

Esta terrible historia se vuelve a repetir en el 2023 con la joven Katherine Gómez, quien falleció bajo las mismas circunstancias luego de que su expareja, el extranjero Sergio Tarache Parra, de nacionalidad venezolana, no acepte el fin de su relación.

La ministra de la Mujer, Nancy Tolentino, fue la responsable de confirmar su deceso durante una comunicación con RPP. Sumado a las condolencias a los familiares, la autoridad emitió un polémico comentario que indignó a la comunidad de peruanos en la red social Twitter.

Usuarios en la red social Twitter se expresaron ante las polémicas declaraciones de la ministra de la Mujer en medio de la ola de violencia que siguen viviendo las peruanas.

“Quisiéramos que las jóvenes elija bien con quien estar porque ellas deben estar conscientes que merecen vivir libre de violencia y que no acepten ningún compromiso o una relación con una persona que no las respeta, que vulnera sus derechos, que no las trate con la dignidad que ellas se merecen”.

Un importante número de usuarios se expresaron en la plataforma digital para mostrar su rechazo ante las palabras emitidas por la autoridad que debe velar por las poblaciones vulnerables en el Perú, considerando que, con el paso de los años, el número de víctimas a causa de feminicidios ha ido en ascenso.

En el diálogo con el medio de comunicación, uno de los periodistas le recalcó que Katherine Gómez ya había finalizado su vínculo amoroso y que no era un hombre a quien recién estaba conociendo. Ante esta aclaración, la ministra Nancy Tolentino precisó lo siguiente:

Te puede interesar: PNP intensifica búsqueda de sujeto que quemó a su expareja en Plaza Dos de Mayo

“Las víctimas jamás son las culpables. El agresor es el único culpable (...) Si ha habido una ruptura violenta, no acepten volver a entrevistarse con ellos solas. No vayan solas cuando quieran romper con una persona violenta. No le creen el ‘vamos a hablar, te voy a explicar’. Por favor, alertennos a nosotros o a sus familiares para que no se expongan a situaciones de riesgo”.

“Expresamos nuestras condolencias a sus familiares, a quienes acompañamos en este doloroso momento. Rechazamos todo hecho de violencia en agravio de las mujeres” indicó la institución en la mencionada red social.

De acuerdo a datos reunidos por Infobae Perú, en solo 24 horas se reportaron tres intentos de feminicidios, acontecimiento que despertó la preocupación de la Defensoría del Pueblo por el aumento de los casos en el país.

Te puede interesar: Murió joven quemada por su expareja en el Centro de Lima

Sobre el presunto agresor, tuvieron que pasar seis días para que el Ministerio del Interior coloque el nombre de Sergio Tarache Parra en la lista de “Los más buscados” y se ofrece una recompensa de 50 mil soles por su captura. Si conoces su paradero, comunícate de manera anónima al número 0800-40-007.

Reportar casos de violencia contra la mujer

Si eres mujer o perteneces a un grupo familiar que esté experimentando violencia, pide asistencia del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) en cualquier lugar del Perú.

- Línea 100: llama al número 100, desde un teléfono fijo o celular desde cualquier parte del país. Funciona las 24 horas, todos los días de la semana.

- Centros Emergencia Mujer (CEM): servicios especializados y gratuitos, de atención integral y multidisciplinaria, para víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar y personas afectadas por violencia sexual.

- Chat 100: profesionales especializados brindan información y orientación psicológica para identificar situaciones de riesgo de violencia en las relaciones. El Chat 100 es confidencial y se encuentra disponible las 24 horas.