Se juegan la vida en dos ruedas: más de 160 ciclistas fallecieron en los últimos 4 años luego de ser impactados por un vehículo mayor

Al menos 169 ciclistas fallecieron en un accidente de tránsito en los últimos 4 años. (Andina)

Cecilia Melgar era una joven ambientalista que luchaba por mejorar los espacios públicos a favor de ciclistas y peatones. Tenía 26 años y era egresada de la carrera de Gestión Pública en la PUCP. Además, era fiel creyente de la movilidad sostenible en el país. En el año 2017, estuvo a cargo del equipo de voluntarios del Foro Mundial de la Bicicleta en Perú. Parecía tener un futuro brillante, hasta que sus sueños se vieron truncados luego de un accidente de tránsito que acabó con su vida.

Te puede interesar: Perrita acompañó hasta la muerte a su cuidadora, mientras esta agonizaba luego un accidente de tránsito al norte de Medellín

Este martes por la mañana, Melgar se encontraba manejando bicicleta en la calle 6 de Agosto, en el distrito de Jesús María. La joven se desplazaba en su bicicleta cuando el chofer de un camión intentó adelantarse irresponsablemente y le dio un fuerte golpe. Los testigos afirmaron que luego de este impacto, la víctima se levantó y reclamó al conductor por este hecho, pero un desmayo ocasionó que no vuelva a levantarse más, de acuerdo al diario La República.

Cecilia Melgar tenía 26 años cuando perdió su vida en manos de un chofer de camión en el distrito de Jesus María. (Facebook)

“Se nos fue una persona que de verdad quería hacer algo por la sociedad, que de verdad pensaba en el medio ambiente y tenía tantos sueños por cumplir. Querida Cecilia Melgar, desde que nos conocimos en esa actividad de PUCP me pareciste una hermosa persona, con un gran corazón y muchas ganas de hacer tanto por ayudar. Siempre con una sonrisa y con grandes ideas, y es así como te recordaremos. Gracias por todo lo compartido. Sé que ahora estás en un lugar mejor, pero aquí seguiremos trabajando en lo que siempre pensaste: un mundo mejor”, fueron las palabras que le dedicaron sus amigos a Melgar tras conocerse su fallecimiento.

Al igual que Cecilia, Emilio Sifuentes también perdió la vida a inicios de este año cuando se desplazaba en su bicicleta junto a su grupo de amigos “Ludeña Bike” en el distrito de Tumán, en Lambayeque. El hombre de 53 años de edad fue impactado por una camioneta, la cual generó que la víctima salga volando por varios metros. La abrupta caída le ocasionó a Emilio una serie de graves lesiones a lo largo de su cuerpo y cráneo. Sifuentes Rojas fue trasladado de emergencia al Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, de EsSalud, pero lamentablemente llegó sin vida.

Te puede interesar: Lima registrará temperaturas diurnas entre 28°C y 32°C, según Senamhi

De acuerdo al diario Correo, Andy Huachillo, testigo y amigo de la víctima, declaró ante los efectivos policiales que el vehículo invadió el carril por donde se desplazaba el ciclista, lo que ocasionó un fuerte impacto entre ambos, lo que le arrebató la vida al deportista.

Moisés Sifuentes manejaba bicicleta junto con sus amigos cuando un vehículo lo impactó y ocasionó la muerte. (Facebook)

“Te fuiste haciendo ciclismo, amigo Moisés, que era el deporte que más querías. Testigo yo porque veía que lo disfrutabas y encantado de haberte acompañado en esos eventos de nuestras vidas, pues te veía feliz comiendo kilómetro tras kilómetro y gozando de la velocidad. Nos acompañarás en las rodadas por siempre, estimado amigo Moisés”, escribieron sus amigos en Facebook luego de enterarse de su partida.

Riesgo sobre ruedas

Doris Bayly era una periodista peruana que vivía en Piura. La peruana era amante de la poesía y hermana del conocido escritor Jayme Bayly. El 16 de febrero del año pasado, Doris salió de su departamento en Máncora a recorrer las playas norteñas en su bicicleta, como lo hacía a diario. La poeta se desplazaba desde la Comunidad Campesina de Máncora hacia Punta Sal. Sin embargo, aquel día no llegó.

Te puede interesar: Indeci aconseja medidas de precaución ante lluvias en la costa norte y sierra este fin de semana

A solo dos kilómetros de su destino, en Cerro Colorado, Bayly fue arremetida por un vehículo de transporte pesado. La mujer recibió un fuerte golpe y fue auxiliada por vecinos de la zona, quienes la trasladaron hacia el área de emergencias de una clínica privada de Máncora. Sin embargo, su salud había sido gravemente afectada y falleció camino hacia el centro de salud.

Las personas que se movilizan en bicicleta constantemente se enfrentan a situaciones de riesgo al recorrer las calles del país. Solo entre el año 2019 y 2021, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial registró, al menos, 169 ciclistas que fallecieron mientras se desplazaban en su vehículo menor. Se tiene conocimiento que el 44% de ellos murió en la zona del accidente debido a la gravedad de sus lesiones, mientras que el 16% falleció luego de llegar al centro médico donde fue evacuado.

“Perú es un lugar muy inseguro para los ciclistas. No podemos circular en libertad, con tranquilidad, debido a la falta de cultura vial de la mayoría de conductores de vehículos motorizados quienes parecieran no ser conscientes que un vehículo mayor puede ser un instrumento mortal y al que nosotros nos exponemos en nuestra bicicleta. Y estamos hablando de vehículos de gran tonelaje, no solamente vehículos grandes. Ahí los conductores deben ser aún más conscientes de la fragilidad de un ciclista mientras va al volante”, precisó Carlota Pereyra, vocera de la Asociación de Ciclistas de Perú, a Infobae.

La experta señaló que, en lo que va del año 2023, se han identificado un total de 4 ciclistas que han sido víctimas mortales de incidentes de tránsito a nivel nacional. En todos los casos, los peruanos han perdido la vida luego de ser impactados por un vehículo mayor. “Lamentablemente, son vidas que se pierden. Esto afecta no solo la vida, sino a toda su familia. Es una tragedia. En su mayoría son personas jóvenes que trabajan y tienen una familia que mantener, como el caso de un hombre que murió en la avenida Gambeta, en Ventanilla hace menos de un mes”, resaltó.

Pese al estado de vulnerabilidad en el que se encuentran las personas que practican ciclismo en el país, las nuevas gestiones municipales han evidenciado poco compromiso con la garantía de su seguridad en las calles. Para Pereyra, el reciente retiro de bolardos y ciclovías demuestra que aún falta capacitar a los funcionarios públicos y nuevas autoridades en temas de educación vial.

De acuerdo a la representante de ACIPER, eliminar estos elementos sitúa a las personas que usan las bicicletas en una escena de desprotección. “Cuando hablamos de estos espacios, no solo nos referimos a su tamaño, sino también a su funcionalidad. Muchos nos movemos casi exclusivamente en bicicleta y necesitamos estas ciclovías. Es un gravísimo error su retiro, como lo hemos visto hace poco”, enfatizó.

Más bicicletas, menos interés

En el año 2021, el colectivo Lima Cómo Vamos realizó un estudio sobre el uso de la bicicleta a lo largo del país. De acuerdo a la investigación, el empleo del vehículo de dos ruedas incrementó de 3,7% antes de la pandemia a 6,2%. No obstante, el ciclismo en el país aún no forma parte de las prioridades de las autoridades locales. En comunicación con este medio, Octavio Zegarra, de la organización CicloAxion, afirmó que no se han establecido políticas públicas adecuadas para promover, proteger y garantizar a los ciclistas.

Los ciclistas en el país no cuentan con medidas que respalden su seguridad en la vía pública. (Andina)

“Para todas las gestiones debería ser prioritario garantizar la salud y seguridad de las personas que montan bicicleta. Sobre todo, en los discursos de elecciones. Muchas veces, la gran promesa es que los autos tengan más fluidez para que puedan desplazarse y no hay un énfasis para bajar a cero el número de ciclistas fallecidos en accidentes de tránsito”, indicó.

El vocero informó que algunos meses atrás se tomó la iniciativa de multar a personas que se deslizaban en bicicleta si no cumplían con ciertas normas, pero esta medida dejó de lado a los conductores de vehículos mayores que suelen ser los responsables de estos incidentes. “Debido a la modificación del reglamento de tránsito, se veía a los policías y municipalidades advertir a los ciclistas sobre los implementos que deben llevar, pero no se difundieron las sanciones por adelantar a un ciclista, que es algo que pone en riesgo su vida”, afirmó.

“El reglamento de tránsito te dice que si un ciclista va por una vía tiene todo el derecho a usar todo el carril. Si la vía va por un solo sentido, simplemente tienes que esperar detrás del ciclista. Eso está muy claro y genera un montón de seguridad a los ciclistas, pero es algo que ni el MTC se ha encargado de difundirlo debidamente ni la Policía Nacional se ha encargado de fiscalizar. Acá estamos hablando de vidas y de algo que directamente puede mejorar la seguridad y la percepción al momento de que alguien decida subirse a una bicicleta y compartir la vía con otros vehículos”, agregó.

Zegarra también recalcó que el poco conocimiento sobre seguridad vial genera que las autoridades consideren necesario solo la construcción de ciclovías y dejan de lado la fiscalización del tráfico, creación de mecanismos de conducción segura y otras medidas para asegurarse que los actores que conviven en las calles puedan movilizarse sin poner en riesgo su vida.