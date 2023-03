Leonard León pide al Ministerio de la Mujer que investigue a Magaly Medina: “Es una agresora de mujeres”

Leonard León pide al Ministerio de la Mujer que investigue a Magaly Medina. TikTok.

Una fiesta de cumpleaños provocó tremenda disputa. Leonard León se pronunció muy molesto en su cuenta de TikTok, luego que Magaly Medina lo criticara en su programa de espectáculos por festejar el cumpleaños de la hija que tiene con Olenka Cuba, pese a la deuda que aún mantiene con Karla Tarazona por más de 78 mil soles.

El lunes 20 de marzo, durante la emisión en vivo de ‘Magaly TV, La Firme’, la conductora de TV cuestionó al cantante de cumbia por no visitar ni preocuparse por el bienestar de los hijos que tiene en común con Karla Tarazona. Algo que sí hace con su pequeña de cuatro años.

“Le celebró el cumpleaños y la bautizó con una fiesta que él pagó porque su esposa Olenka Cuba creo que no trabaja en nada. Tiene plata para hacer fiesta, pero no para la alimentación, colegio y demás gastos de sus hijos mayores (...) 78 mil soles le debe a Karla por devengados. Según el abogado, no visita a los chicos desde diciembre del 2021″, indicó.

En esa misma emisión, Magaly Medina criticó a Olenka Cuba por salir en defensa de su pareja. “Ella sale a ladrar, escupir, patalear, insultar porque tiene una boquita de caramelo. Tiene un nivel tremendo, terrible. Es su incondicional porque durante tanto tiempo ha aguantado tantas cosas”, dijo.

Leonard León fue criticado por festejar el santo de su hija con Olenka Cuba.

Leonard León respondió furioso

En su cuenta de TikTok, Leonard León no toleró que Magaly Medina opinara sobre el pleito legal que tiene con Karla Tarazona. Precisó que sí cumple con sus obligaciones como padre, pero no quiso entrar en detalles porque, según dijo, todo eso lo demostrará ante un juez.

“Si yo fuera un irresponsable, si yo faltara a mis deberes, si no cumpliera con lo establecido, hace rato estaría en la cárcel, pero no es así porque aún no se logra probar muchas cosas (...) Muy fácil es hablar y decir tantas mentiras. Por mi parte, (mi versión) no la escucharán siempre porque yo decidí dedicarme a la música. Estos temas los solucionaré en el Poder Judicial”, manifestó.

Leonard León se pronunció en sus redes sociales.

Pidió la intervención del Ministerio de la Mujer

Durante su mensaje, Leonard León hizo un llamado al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) para que investigue a Magaly Medina, ya que considera que las expresiones que tuvo la ‘Urraca’ contra Olenka Cuba fueron agresivas.

“Tanto que usted defiende a las mujeres, ayer usted mencionó la palabra ladrar. ¿Estamos hablando de un animal? Los animales solo ladran, como los perros. Si tanto recurres al Ministerio de la Mujer, yo espero que ellos tomen cartas en el asunto cuando usted hace estos comentarios sobre mujeres. No creo que les dé gracia. Es una agresión. Las mujeres en el Perú saben muy bien que esta señora es una agresora de mujeres”, mencionó.

Asimismo, aseguró que no es la primera vez que Magaly Medina estaría agrediendo a una mujer. “Hay pruebas, los videos están en Youtube”, señaló para luego pedir a los usuarios que no consuman más el programa de espectáculos de ATV.

Leonard León hizo un llamado al Ministerio de la Mujer para que investigue a Magaly Medina.

Se refirió al caso Anthony Aranda

Leonard León salió en defensa de la actual pareja de Melissa Paredes, luego que Magaly Medina lo criticara por su sueldo como bailarín. “Mi esposo es exitoso, no un muerto de hambre”, expresó la periodista en su programa, dejando entrever que Anthony Aranda no tenía un buen trabajo.

“La señora minimiza a las personas por su condición económica, simplemente porque no gana los miles de dólares que puede ganar ella. Una persona que trabaja honradamente, si no gana como ella, es un muerto de hambre, que no está a la altura. A ese muchacho lo viene vapuleando día tras día. Yo pienso personalmente que le tiene cólera”, precisó.

Resaltó que lo que dice Magaly Medina no tiene congruencia, ya que la mayoría de sus seguidores ganan igual o menos que Anthony Aranda. “No se da cuenta que el público que la respalda gana el día a día. ¿Por qué ganamos menos vamos a sentirnos minimizados porque dice que somos muertos de hambre? No hay lógica. Ella exterioriza su odio”.