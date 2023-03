Magaly Medina arremetió contra ‘América Hoy’ por “apropiarse” de donaciones ajenas

Magaly Medina critica a 'América Hoy' por apropiarse de las donaciones del 'chef del pueblo'. | Magaly Tv: La firme.

Magaly Medina criticó duramente a Ethel Pozo y a Brunella Horna, conductoras de ‘América Hoy’, por jactarse de llevar agua y comida a los damnificados por el desborde del río Chillón. Según reveló la periodista de espectáculos, dichas donaciones no fueron realizadas por el magazine de América TV, sino por Carlos Colchado, el ‘Chef del Pueblo’.

La conductora de ‘Magaly TV, La Firme’ se percató de ello porque, durante el enlace en vivo de ‘América Hoy’, el cocinero afirmó sentirse sorprendido por la presencia de las presentadoras de TV, pues no creía que llegarían hasta el asentamiento humano de Comas.

“Ellas llegaron a cubrir porque el ‘Chef del Pueblo’ llevó comida en un gesto generoso, que habla de un corazón noble y bueno. Preparó carapulcra y otro plato más, pero la gente criticaba en redes que Ethel y Brunella empezaban a servir como si fueran ellas las que hubieran llevado los ingredientes para que el chef cocinara. Se apropiaron de una caridad que no era de ellas”, expresó indignada.

Conductoras de 'América Hoy' en asentamiento humano de Comas.

Además, Magaly Medina difundió una publicación de TikTok de Carlos Colchado, en donde deja en claro que fue él quien llevó platos de comida por iniciativa propia y que en el camino se encontró con las conductoras de ‘América Hoy’. “No fueron juntos”, resaltó la ‘Urraca’.

Finalmente, la figura de ATV aseguró que Ethel Pozo estaría siguiendo los pasos de su madre, Gisela Valcárcel. “Llevan ayuda, pero no es de su plata, sino de los auspiciadores. Eso hizo Gisela toda su vida, hacía caridad, pero eran los auspiciadores los que hacían eso. Si tú quieres donar, métete la mano en la billetera, compra y da”.

“Ellas por el show se pusieron a servir la comida como si ellas y el Chef del Pueblo hubieran ido juntos. Que no vengan dos rubias tontas de la tele a decirnos que ellas fueron las que sacaron la plata de su bolsillo. No hay que apropiarse, en aras a un show, de la caridad ajena. Las redes sociales bien criticadas están y se lo merecen por alaracosas. Ethel donde haya show, ahí aparece. Por eso tiene cinco programas”, sentenció.

Magaly Medina criticó a Ethel Pozo y Brunella Horna, presentadoras de 'América Hoy'.

Karla Tarazona en contra de ‘América Hoy’

Aunque la conductora de ‘Préndete’ no fue tan directa como Magaly Medina, Karla Tarazona también cuestionó el gesto solidario que realizaron Ethel Pozo y Brunella Horna en el asentamiento humano Brisas del Malecón de Chillón, de Comas. Comparó a las conductoras de América TV con Marisol, cantante que llevó ayuda a los damnificados de Lambayeque sin cámaras de por medio.

“Es que eso es, ir, entrar a estos sitios y no solo irte a parar con un micro y decir: ‘Ay, estamos en el lugar de los hechos y miren las desgracias. No, eso no es ayudar, no es empático, eso es hacer un show”, precisó Tarazona, sin llegar a decir nombres. Los usuarios no dudaron en relacionar sus palabras con el accionar de las conductoras de ‘América Hoy’.

“Ves, lo que hace Marisol, cómo lo hace sin caer en el populismo, sin hacerse la buena samaritana, sino lo que te dicta el corazón, en este caso ella está instando a todos sus compañeros artistas, eso es lo que debería haber”, resaltó su compañero de conducción, ‘Metiche’.