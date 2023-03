Irven Ávila y la conmovedora historia de su niñez, contada por su formador Víctor ‘Chino’ Rivera

Víctor Rivera contó anécdota de Irven Ávila en sus inicios en el fútbol. | Erick y Gonzalo

Irven Ávila fue el héroe y protagonista de la clasificación a Sporting Cristal a la fase de grupos de la Copa Libertadores tras marcar el gol del triunfo en el último minuto. El ‘Cholito’ fue levantado en hombros y paseado por la tribuna de los ‘celestes’ para que reciba los aplausos de las aficionados al final del inolvidable partido ante Huracán en el Estadio Nacional. El entrenador peruano Víctor Rivera se emocionó con el tanto del delantero ‘cervecero’ y recordó un episodio que vivió cuando el jugador era un niño y empezaba su carrera futbolística.

El técnico nacional confesó que lo dirigió cuando era pequeño en las divisiones menores de la academia de Roberto Drago, escuela en la que se formó Ávila. El ‘Chino’ contó cómo fueron los inicios del atacante y todo el sacrificio que hizo para empezar su carrera futbolística a través de una anécdota que pocos conocen.

“Cuando vi que entró la pelota de Irven Ávila, me acordé de mi jugador que me hacía ganar campeonatos porque hacía mucho goles el ‘Cholo’, como le digo yo. Me emocionó mucho porque me acordé de ese niño que venía los domingos a primera hora y se iba en el último bus a Huánuco al final del día. Era un chico que vino a probarse en Tito Drago, le vi una habilidad desde pequeño y un carisma de esos niños que son sonrientes y fuertes. Sabía llevar, encarar en el uno contra uno, lo inscribí y viene su tío y me dice que los papás están en Huánuco, le traigo los documentos la otra semana. Trajo los documentos, me dijo que el único acuerdo para que sus papás le den permiso, me dijo es que usted profe lo deje venir los viernes para el último entrenamiento y lo ponga en los partidos de los sábados o domingos.”, declaró el DT en una entrevista en el programa de YouTube Erick y Gonzalo.

Írven Ávila marcó el gol que le dio la clasificación a Sporting Cristal a la fase de grupos de la Copa Libertadores (Twitter).

Siguió relatando y contó que goleador ‘cervecero’ viajaba muchas horas desde Huánuco a Lima solo para jugar los partidos que le tocaba. Rivera resaltó su entrega y dio como un ejemplo de vida porque hizo su sueño de niño en una realidad: ahora goza de los elogios de todos.

“Entonces, cuando el partido era el domingo, lo hacía venir el sábado para que esté un poco con los chicos, vea un juego táctico o algo, se quedaba a dormir en la casa de un familiar o de un amigo, lo llevaba hasta Campo Mar ‘U’. Nunca me voy a olvidar que cuando acababa el último partido, lo veía con tu tío de la mano en la pista en la panamericana sur, para tomar el otro carro que lo iba a llevar a la estación donde iba a salir el bus que lo llevaba a Huánuco. Cuando la pelota toca la red, me acordé de ese niño, no al Irven Ávila que han visto ahorita, que gritó el gol, me acordé de ese niño que vino desde Huánuco a cumplir un sueño y yo tuve la suerte de dirigirlo”, finalizó Rivera.

Irven Ávila, el goleador histórico de la Copa Libertadores

El ‘Cholito’ no solo anotó el gol que le dio metió a los ‘celestes’ a la fase de grupos del torneo continental, también ingresó la histórica lista de los máximos artilleros ‘cerveceros’ en la Copa Libertadores tras anotar su tanto número 10 ante Huracán en el encuentro de definición que se jugó en el Nacional.

- Julinho (15 goles)

- Jorge Soto (15 goles)

- Flavio Maestri (15 goles)

- Luis Alberto Bonnet (12 goles)

- Alberto Gallardo (11 goles)

- Roberto Palacios (11 goles)

- Irven Ávila (10 goles)