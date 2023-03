¿Peter está vivo? Las teorías que dejan abierta la posibilidad de que el mayordomo reaparezca

Teorías que señala que Peter McKay está vivo | TikTok

El capítulo 47 de ‘Al Fondo Hay Sitio’ ha generado un sinfín de emociones entre los fanáticos de la serie. El encuentro entre Claudia Llanos y Peter McKay habría cobrado la vida del mayordomo de la familia Maldini, quien estuvo desde el inicio de esta producción de América Televisión.

El desmayo del asistente del hogar y la posterior imagen de la ‘Mirada de Tiburón’ frente al fuego, dio a entender que lo había matado y que, esa manera, borraba cualquier rastro que pudiera dejarla como culpable. Además, que tomó el celular de Peter para despedirse de ‘Madame’ y ‘Don Gil’.

Todo esto ha desatado que los fanáticos comiencen a conspirar en que podría no estar muerto, sino que más adelante reaparecería como ya ha pasado con anteriores personajes. Cabe recordar que, Claudia Llanos estuvo, supuestamente muerta, tras recibir más de un balazo a manos de Francesca Maldini. Incluso, hubo un funeral, pero nada impidió que reviviera para esta décima temporada.

Por ello, más de un cibernauta duda del deceso del mayordomo y han comenzado a comentar cuáles serían las teorías para que regrese en los próximos días. Es así que, en TikTok, el usuario llamado ‘elmichiramírez’ hizo un video que se ha vuelto muy popular. Allí detalla cuáles serían las teorías con las que se puede pensar que Peter aún no ha muerto.

Peter McKay murió en manos de Claudia Llanos. (América TV)

¿Cuáles son las teorías?

Según detalla este usuario, no cree que Peter McKay pueda estar muerto y enumera las teorías con las que descarta que no vuelva a aparecer en la serie.

Al inicio, menciona que el taxista podría ser clave para conocer el verdadero paradero del amigo incondicional de Francesca Maldini. “Recuerdan que Peter le dijo al taxista espérame aquí lo que sea necesario por 200 soles, obviamente el taxista le va a esperar”, señaló.

Su opción dos es que no se ve que sea un cuerpo el que se está quemando, por lo que considera que no sería su final. “Se ve en la última escena que la mirada de tiburón estaba quemando supuestamente la ropa de Peter, pero a Peter no se le ve ni el codo, ni el cabello”, comentó.

Lo tercero que menciona es que el auto en el que se traslada Claudia Llanos sería el mismo que Peter tomó como taxi al salir de las Nuevas Lomas. “Se le ve a la ‘Mirada de tiburón’ que está enviando mensajes ficticios dentro de un auto. Y puede ser que ese auto sea del taxista que está esperando a Peter y el taxista sepa todo lo que está pasando. Luego vaya con el chisme a las Nuevas lomas, ya que ahí recogió a Peter”, especificó.

Peter McKay estaría vivo. (América TV)

Sigue, explicando que el infarto podría no haberlo matado, por lo que estaría en manos de Claudia o haya logrado salir verdaderamente hasta Estados Unidos. “A Peter supuestamente le dio un infarto y puede ser que murió o se desmayó, digo esto porque en esa serie pueden pasar muchas cosas. Si se desmayó, al levantarse puede que Claudia le dijo te mato con mi arma o te mando al Misisipi con tu hijo y aquí no paso nada o por último que lo tenga secuestrado, aunque no lo creo”, sentenció el cibernauta.

Incluso, no dudó en recordar la muerte de Claudia Llanos que, pese a que se le vio con balazos y en un ataúd, regresó en esta temporada 10. Esto sorprendió a los televidentes y también a la propia actriz.

“Si todos hemos visto que Francesca le metió varios disparos a la ‘Mirada de tiburón’ y luego la vimos dentro de un cajón en un velorio y a Peter no lo hemos visto ni siquiera en eso. Muchas cosas pueden pasar”, finalizó.