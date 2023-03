Selección peruana: Carlos Zambrano alabó virtudes de Gianluca Lapadula y lo calificó como un delantero “difícil”

El 'León' calificó al delantero de 33 años como uno de los más complicados que le ha tocado enfrentar.

Carlos Zambrano ha sido uno de los 18 convocados por Juan Reynoso, técnico de la selección peruana, para el microciclo previo a los amistosos ante Marruecos y Alemania por la fecha FIFA de marzo. El ‘León’ alabó las virtudes de Gianluca Lapadula y lo calificó como delantero difícil de enfrentar.

“Si tuviera que enfrentar a Gianluca Lapadula sería muy complicado. Es un delantero que no te deja jugar, siempre va al choque y siempre está molestando. Tal vez, técnicamente no sea el mejor, pero es un delantero que ningún defensor quiere enfrentar. En lo personal, prefiero enfrentar a uno más habilidoso, que es más fácil para mí, que a uno que te esté ‘chocando’ y no te deje salir jugando”, sostuvo en conferencia de prensa el defensor de Alianza Lima previo al primer entrenamiento con la ‘bicolor’.

“En todos los partidos que ha jugado con la selección, ha demostrado su nivel y, encima, ha hecho goles que nos han ayudado mucho. Su incorporación a la selección fue hace más de un año y le ha venido muy bien. Teníamos a Paolo Guerrero, que por una lesión muy grande, no pudo estar con nosotros. Gianluca nos cayó muy bien y se integró rápido al grupo. Estamos contento de tenerlo con nosotros”, aseguró.

Gianluca Lapadula debutó en la ‘bicolor’ en el año 2020, en la derrota 2-0 ante Chile. Desde ese partido, se convirtió en una de las piezas claves del equipo, marcando nueve goles en los 24 encuentros en los que participó.

El 'Kaiser' afirmó que se siente tranquilo al ver el gran nivel de los jugadores en su puesto.

Carlos Zambrano regresa a la selección peruana

El defensor de Alianza Lima también habló acerca de su regreso a la ‘bicolor’ tras estar ausente seis meses. El ‘Kaiser’ mencionó que tratarán de integrar rápido a los jugadores que recién han sido convocados. Además, aclaró que ya pasó la página sobre la eliminación en el repechaje mundialista ante Australia.

“Estoy contento y orgulloso de poder formar parte de la selección. Es una nueva etapa, un nuevo año, el año pasado quedó atrás. Aún duele (la eliminación ante Australia), pero ya quedó atrás. Tenemos una nueva convocatoria, un nuevo microciclo, en el cual hay que sacarle provecho. Hay muchos compañeros que ya están un poco mayores, me incluyo yo también”, afirmó el ‘León’.

“Lo que más quiero que haya en la selección y en el fútbol peruano es que salgan más promesas y más chicos que tengan talento. Aún no hemos hablado con el ‘profe’ (Juan Reynoso). Hemos llegado recién y el ‘profe’ está en su camerino. Creo que la primera charla va a hacer en el entrenamiento”, declaró.

“Yo creo que va a ser algo muy lindo, nuevamente regresar. Va a ser el primer entrenamiento del año, a lo cual esperemos hacerlo bien. Tener esa alegría que siempre hemos tenido, ya que somos, en este microciclo, bastante chicos nuevos. La mayoría nos conocemos, pero igual hay bastantes nuevos y queremos hacerlos sentir como en familia, como siempre ha sido la selección”, detalló.

“Me dio nostalgia el tema de mi último baile. Si bien es cierto, estoy en una edad que está cerca al retiro, pero aún tengo para unos años más. Me siento orgulloso de aún estar en la selección. Yo vengo a sumar siempre en el lugar que me toque estar. Si es que quedo o no, después del microciclo, igual estaré agradecido de haber compartido con todos mis compañeros”, relató.

“Lo que más quiero es seguir aportando en los partidos que pueda, dependiendo del nivel en el que yo pueda estar. Soy consciente que hay compañeros en mi posición que están haciendo las cosas muy bien, así cualquiera puede jugar. En lo personal, me deja muy contento de que se hayan superado todos mis compañeros. Creo que son seis o cinco en la defensa central que han crecido”, finalizó.