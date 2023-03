Casa donde vivió Christian Cueva durante su infancia quedó destruida a causa del ciclón Yaku

Christian Cueva reveló que casa en la que vivió durante su infancia quedó destruida.

El ciclón Yaku viene arrasando con todo lo que encuentra a su paso y esta vez afectó a la familia de Christian Cueva. El flamante fichaje de Alianza Lima dio a conocer a través de sus redes sociales una lamentable noticia que entristeció a sus seguidores.

Uno de los lugares más afectados ha sido Huamachuco en La Libertad, ciudad en la que creció el ‘10′ de la selección peruana. Lamentablemente, muchas vivencias de dicho sector han sido destruidas por la magnitud de los huaicos, entre ellas, la de los abuelos del popular jugador.

“Y se fue la casita de papá Masho y mamá Margarita. La que me acobijó durante toda mi infancia, la que me vio crecer, trepar techos, romper tejas, manchar paredes y hacer mil travesuras con la que siempre me acompañaba (balón)”, se puede leer en la publicación que compartió ‘Cuevita’ en su cuenta personal de Instagram.

Asimismo, no dudó en mostrarse bastante afectado por la noticia, pues era un lugar que le traía muy buenos recuerdos de su niñez. “Me embarga la nostalgia de recordar lo que viví, momentos lindos y momentos duros”.

Finalmente, el exjugador del Al Fateh espera que Dios pueda mediar para que la complicada situación que vive hoy en día el país pueda mejorar lo antes posible. “Hoy termina una historia, una de las más hermosas de mi vida y se lleva con ella parte de mi corazón. Gracias ‘Lucho’ Cueva por darnos la oportunidad de haber disfrutado lo bello de tu tierra junto a mi madre y hermanos. Dios mediante espero se escriba una nueva historia”.

Christian Cueva dio a conocer la noticia a través de su cuenta persona de Instagram.

Si bien el popular ‘Aladino’ nació en la ciudad de Trujillo, pasó gran parte de su infancia en Huamachuco, lugar en donde compartió grandes e inolvidables momentos junto a sus abuelos. Cabe resaltar que, fue aquí en donde el habilidoso volante dio sus primeros pasos en el mundo del fútbol, previo a su llegada a la Universidad de San Martín en el 2007.

¿Cuándo podría debutar Christian Cueva en Alianza Lima?

El último sábado, Christian Cueva fue presentado de manera oficial como nuevo refuerzo de Alianza Lima ante la hinchada ‘blanquiazul’ en las instalaciones del estadio Alejandro Villanueva. En ese sentido, Guillermo Salas, entrenador de los ‘íntimos’, reveló cuándo podría debutar el atacante peruano en la Liga 1 2023.

“Fue el último en llegar al plantel, estamos haciéndole un acondicionamiento físico para que esté apto, esperamos de aquí a dos semanas. Sabemos lo que nos puede dar, estamos muy contentos no solo por Christian, sino por todos. La competencia interna no sabes lo que es, es muy dura”, indicó el técnico en conferencia de prensa.

De esta manera, se presume que el futbolista de 31 años podría ser convocado para el encuentro ante Atlético Grau, partido pendiente por la primera jornada del torneo local, el cual se llevará a cabo el próximo domingo 26 de marzo desde las 13:00 horas (Perú) en el estadio Municipal de Bernal.

Christian Cueva durante su presentación oficial en el estadio Alejandro Villanueva.

Joven promesa saldría del once tras llegada de Christian Cueva

Si bien hasta el momento no hay fecha confirmada para que pueda volver a sumar minutos en el campeonato peruano, lo más probable es que la llegada de Christian Cueva genere cambios en el sistema. Si el delantero llegase a formar parte del once titular, el jugador que se tendría que sacrificar sería Jairo Concha.

Además, el equipo pasaría de jugar con un 4-3-3 a un 4-2-3-1, esquema que solía utilizar Ricardo Gareca en las Eliminatorias Qatar 2022 con la selección peruana. Otro de los que podría quedarse en el banquillo de suplentes o incluso, cambiar de posición, sería Pablo Lavandeira, pues tendría que jugar junto a Josepmir Ballón en la línea de contención.