Tabla de posiciones de la Liga 1 tras victoria de Alianza Lima y previo a partido de Cristal por fecha 8 del Torneo Apertura

Tabla de posiciones de la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2023.

La jornada 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 se encuentra en su tercer día tras haberse disputado dos compromisos el viernes y sábado. Hoy continuará con interesantes enfrentamientos, los cuales podrían modificar la tabla de posiciones tanto los primeros puestos como los últimos lugares.

El primer partido de esta fecha fue protagonizado por ADT y Sport Boys en el estadio Municipal Unión de Tarma y terminó con victoria del ‘vendaval celeste’ gracias al gol de William Mimbela a los 25 minutos. El conjunto dirigido por Guillermo Sanguinetti no levanta cabeza y suma su cuarto cotejo sin ganar.

Alianza Lima recibió a Cusco FC e hizo respetar su localía en el estadio Alejandro Villanueva, donde no pierden desde que Guillermo Salas asumió el cargo. Sus flamantes fichajes para esta temporada, Santiago García y Andrés Andrade, de penal, anotaron los tantos para el triunfo ‘íntimo’.

Alianza Lima venció 2-0 a a Cusco FC por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1

En esta jornada dominical ya se realizó el primer choque entre Sport Huancayo y Unión Comercio en el estadio Municipal Carlos Vidaurre de Tarapoto. Los locales se quedaron con los tres puntos al vencer 2-0 al ‘rojo matador’, jugando con un hombre menos desde los 41 minutos.

Horas más tarde, habrán otros encuentros en este día tales como Atlético Grau vs Deportivo Municipal en Piura, Academia Cantolao vs Cienciano en Villa El Salvador y Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso en Cusco.

Este último enfrentamiento viene a ser llamado el mejor de la fecha por la actualidad de los ‘celestes’ en la Copa Libertadores tras el gran empate con Huracán en Argentina y el presente de los cusqueños, los cuales son los líderes con puntaje perfecto.

Este domingo también se iba a realizar el partido entre Carlos A. Mannucci y Universidad Técnica de Cajamarca, no obstante, la Liga 1 lo suspendió. ¿Por qué? Y es que las constantes lluvias en el norte del país inundaron el estadio Mansiche de Trujillo, donde se iba a llevar a cabo este espectáculo deportivo.

Asimismo, Melgar vs Universidad César Vallejo quedó suspendido. La delegación del conjunto ‘poeta’ viajó a Arequipa, sin embargo, no pudo aterrizar producto de mal clima. A falta de confirmación oficial, el partido sería reprogramado para mañana a las 15:00 horas.

El duelo que cerrará la fecha 8 es Universitario de Deportes vs Deportivo Binacional en el estadio Inca Garcilaso de la Vega en Cusco. Los dos clubes atraviesan momentos distintos, pues los ‘cremas’ clasificaron a la fase de grupos de Copa Sudamericana, mientras que el ‘poderoso del sur’ cayó ante César Vallejo y quedó eliminado del torneo de Conmebol.

Tabla de posiciones de la fecha 8 de Liga 1

Así la tabla de posiciones de la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 previo al partido de Sporting Cristal.

Resultados de la fecha 8 de Liga 1

- ADT 1-0 Sport Boys

- Alianza Lima 2-0 Cusco FC

- Unión Comercio 2-0 Sport Huancayo

- Atlético Grau vs Deportivo Municipal (13:00 horas / Liga 1 Max / Municipal de Bernal)

- Academia Cantolao vs Cienciano (15:30 horas / Liga 1 Max / Iván Elías Moreno)

- Carlos A. Mannucci vs UTC (Suspendido)

- Melgar vs UCV (Suspendido)

- Deportivo Garcilaso vs Sporting Cristal (18:00 horas / Liga 1 Max / Inca Garcilaso de la Vega)

- Binacional vs Universitario (18:00 horas / Liga 1 Max / Inca Garcilaso de la Vega)