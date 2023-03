Gol de Santiago García para el 1-0 de Alianza Lima vs Cusco FC por Liga 1

Alianza Lima enfrenta a Cusco FC por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1

Alianza Lima recibe a Cusco FC por la fecha 8 de la Liga 1, los ‘blanquiazules’ se pusieron adelante en el marcador gracias al gol de Santiago García tras una jugada confusa. El defensa argentino se metió al área para marcar el 1-0 ante los cusqueños en el estadio Alejandro Villanueva.

La jugada inició con un córner de Gabriel Costa a los 42 minutos, ‘Santi’ apareció desde atrás para meterse al área rival y pudo quitarse la marca de Jonathan Bilbao, a quien sorprendió y anotó su primer tanto con la camiseta ‘íntima’. El equipo de Guillermo Salas pudo irse al descanso con el triunfo parcial a los camerinos.

Los ‘grones’ intentaron ponerse arriba desde el primer minuto, pero la defensa sólida del recién ascendido evitó el grito de gol por casi 45 minutos. Bryan Reyna, Andrés Andrade y Pablo Sabbag tuvieron opciones claras, pero la pelota no entró al arco de Daniel Ferreyra. El ‘Canguro’ estuvo seguro sin embargo no pudo hacer nada en la anotación de García, se quedó reclamando a su defensa porque no hizo nada.

El defensor celebró apuntando a la hinchada ‘blanquiazul’ y luego lo abrazó Gino Peruzzi, Jairo Concha, Andrés Andrade. Terminó su festejo corriendo a la banca de suplentes donde estaba Guillermo Salas y Hernán Barcos, la euforia del argentino fue tremenda.

¿Cuándo fue su último gol?

Santiago García es de los defensas que le gusta subir hasta el área para crear peligro al rival, la velocidad, técnica y habilidad que tiene le permite sumarse en el ataque en alguna pelota parada ya sea tras un córner o un tiro libre peligroso. La última vez que el argentino celebró una anotación fue cuando estaba en el Toluca de México en la temporada 2018-2019, marcó en el primero a los 43 minutos en el triunfo 2-0 frente Puebla.

Santiago García estuvo tres temporadas en el Toluca de México.

Estreno de las luces de Matute

Alianza Lima estrenó su nuevo luminaria ante Cusco FC este sábado 11 de marzo en el estadio Alejandro Villanueva, no pudo hacerlo en el choque frente César Vallejo debido a que la Federación Peruana de Fútbol postergó el partido debido al conflicto por los derechos de televisión. Pasa que los ‘blanquiazules’ anunciaron que no iba a dejar entrar las cámaras de 1190 Sports al recinto victoriano por no tener contrato con la empresa que tiene los derechos de transmisión de la Liga 1.

Los ‘grones’ implementaron luces con nuevo sistema de última tecnología y de nivel mundial que solo tienen los mejores estadios europeos. Musco Lighting y Top Sport, empresas encargadas de hacer el proyecto realidad, fueron los encargados de implementar toda la luminaria en Matute, se renovaron completamente las torres que estaban ubicadas en las tribunas.

Gracias a todas esas modificaciones, el estadio de La Victoria recibió la aprobación de la Conmebol luego de pasar la inspección correspondiente para que pueda ser sede del equipo de Guillermo Salas en la Copa Libertadores 2023. Ahora Matute cumple con los estándares que son requeridos para los torneos internacionales. No solo hubo mejoras en el tema luminario, también se cambió el césped por uno híbrido, el mismo que usan Barcelona y Real Madrid.