Afectados por lluvias en Tumbes inconformes con la ayuda llevada por Dina Boluarte

Un grupo de ciudadanos que sufrieron la afectación de sus viviendas por lluvias en Tumbes, algunas asociadas al ciclón Yaku, quedaron inconformes por la visita de la presidenta Dina Boluarte ya que señalaron que no recibieron la ayuda que esperaban.

Los habitantes de los distritos de Tumbes, Puerto Pizarro y Corrales cuestionaron que la jefa de Estado no haya recorrido las zonas más afectadas y que las municipalidades no hagan un empadronamiento en los lugares afectados y que solo anoten a las personas sin comprobar si son damnificados o no.

Ellos piden que se verifique la situación de cada familia antes de entregar la ayuda humanitaria traída por el Gobierno Central.

“Hay gente que necesita realmente y no ha recibido ayuda. Ahora que se pongan la mano al pecho los gobiernos regionales”, señalaron los vecinos en declaraciones a RPP.

Dina Boluarte en Tumbes

La presidenta Dina Boluarte inició la mañana de este sábado la atención de la emergencia por las lluvias intensas en la zona norte de nuestro país. La jefa de Estado llegó al Centro Poblado Puerto Pizarro donde se dirigió a la población indicando que pronto se hará entrega de maquinaria para atender a la población afectada.

Dina Boluarte llegó a Tumbes para ver situación del país ante presencia de ciclón Yaku.

“A través de Indeci, advertimos, hace varias semanas, que este fenómeno natural iba a afectar al norte del país, pues el gobernador y los alcaldes no tenían cómo afrontar de manera inmediata y el Estado —hay que decir la verdad— tampoco, porque no tenemos maquinarias, no tenemos motobombas, no tenemos cómo afrontar estas lluvias naturales porque se abandonó realmente al Estado”, dijo la presidenta.

También hizo entrega de ayuda humanitaria al Gobierno Regional de Tumbes. La jefa de Estado, posteriormente, se trasladará a Piura, Lambayeque y La Libertad.

La mandataria estuvo acompañada de los titulares de Defensa, Jorge Chávez Cresta; de Desarrollo Agrario y Riego, Nelly Paredes; del Ambiente, Albina Ruiz; y de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini.

Un día antes, la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, anunció que aquellas familias cuyas viviendas fueron declaradas como inhabitables o destruidas por las fuertes lluvias en el norte del país, podrían recibir un apoyo de 500 soles.

Zonas de riesgo

El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) advirtió este sábado que 592 distritos de la Costa norte y de la Sierra están en riesgo de verse afectados por deslizamientos, huaicos u otro tipo de movimientos de masas provocados por las intensas lluvias.

Cajamarca presenta la mayor cantidad de distritos en riesgo muy alto: 65. Le siguen Áncash (56), Ayacucho (37), La Libertad (29), Huancavelica (22), Arequipa (21), Lima (20), Piura (17), Apurímac (15), Cusco (6), Lambayeque (3), Tacna (3), Huánuco, Moquegua y Puno, con 1 distrito cada uno, haciendo un total de 297.

Hay un total de 295 jurisdicciones en riesgo alto distribuidas en las regiones de Lima (74), Áncash (48), Arequipa (25), Piura (25), Cajamarca (19), Apurímac (16), Huancavelica (14), Moquegua (13), Ayacucho (12), Tacna (10), Junín (8), Tumbes (8), Puno (6), Ica (4), Cusco (3), Lambayeque (2) y Pasco (2).