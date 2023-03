Dina Boluarte llegó a Tumbes y aseguró que se entregarán maquinarias y ayuda humanitaria a regiones afectadas por lluvias

Dina Boluarte llegó a Tumbes para ver situación del país ante presencia de ciclón Yaku.

Como parte de sus funciones, la presidenta Dina Boluarte viajó esta mañana hasta la zona de Tumbes para conocer desde cerca los estragos que está dejando el ciclón Yaku tras su paso por la costa peruana. La dignataria se comprometió a ayudar a las regiones afectadas del norte del país con ayuda humanitaria, pero sobre todo con maquinaria pesada para remover los escombros.

Como se sabe, son más miles los pobladores que han perdido casas, sembríos, propiedades y más tras el desborde de los principales ríos del norte peruano. Solo en Áncash, mil personas han perdido sus viviendas quedándose en la calle.

La mandataria viajó acompañada de los titulares del Ministerio de Defensa (Mindef), Jorge Chávez; Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), Nelly Paredes; Ministerio del Ambiente (Minam), Albina Ruiz; y del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Julio Demartini.

Con la mencionada comitiva de miembros del Poder Ejecutivo, Boluarte Zegarra se trasladará posteriormente hacia las regiones de Piura, Lambayeque y La Libertad para verificar que la ayude llegue lo más pronto posible.

“La presidenta Dina Boluarte, junto con los titulares del Mindef, Midagri, Minam y Midis, viajan a la región Tumbes para inspeccionar y atender la emergencia por las lluvias intensas en la zona norte del país”, informó la Presidencia del Perú en su cuenta oficial de Twitter.

Intensas lluvias en Trujillo inundan los alrededores de la Universidad Nacional de Trujillo

Desborde de quebradas inundan viviendas en carretera Iquitos-Nauta

Más de un centenar de viviendas, áreas de cultivo y cabezas de ganado de los caseríos ex Petroleros, Triunfo, Nuevo Horizonte y San Lucas, ubicadas en las inmediaciones de la carretera Iquitos-Nauta, fueron inundadas por el desborde de las quebradas Tocón, Pintuyacu y Lindero.

Según información de la agencia Andina, efectivos de la Policía Nacional evacuaron a personas que pedían auxilio para recuperar sus pertenencias y mascotas.

Algunos negocios como las bodegas y puestos de venta de comida fueron afectados por la inundación. Afortunadamente, no se reportaron daños humanos como consecuencia de este evento.

Infórmate. Revisa el pronóstico del clima de SENAMHI antes de salir de casa. (Andina)

En el caso de Ancash, en horas de la madrugada se desbordó el río Sechín, ocasionando que más de mil familias pierdan sus viviendas.

Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), dieron a conocer esta terrible noticia que deja en la calle a miles de residentes.

Al lugar llegaron autoridades de Casma junto a representantes de la empresa que construye el puente Sechín, a fin de proporcionar maquinaria pesada y toneladas de arena para crear un surco en parte de la Panamericana Norte y llevar, por otro lado, las aguas que siguen cayendo de las quebradas.

Después del ciclón, las personas pueden estar expuestas a enfermedades y otros riesgos si no tienen acceso a suministros básicos como agua potable.

Ciclón Yaku también afectará Lima

Guillermo Baigorria, presidente del Senamhi, indicó que el volumen de las lluvias en Lima será de 5 milímetros, quiere decir, se acumulará 5 litros de agua por metro cuadrado.

“El ciclón es una baja circulación que tiene un movimiento circular de vientos y en este caso, como no está organizada, en la parte superior de la atmósfera tampoco tiene otro componente. Entonces, esto no es un huracán, los vientos no llegan a esas velocidades, pero el huracán tiene tanto el movimiento de arriba como abajo, entonces lo hace organizado y que las velocidades sean mucho más altas”, señaló durante una conferencia de prensa.