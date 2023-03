Selección peruana: Alessandro Burlamaqui se unirá a los entrenamientos de la ‘bicolor’ en España

Alessandro Burlamaqui se formó en las canteras de Espanyol y Valencia (Inter City).

Alessandro Burlamaqui tendrá la oportunidad de entrenar con la selección peruana durante su gira de amistosos en Europa contra Alemania y Marruecos. La noticia la dio a conocer su club, el C.F. Intercity, el cual milita en la Primera División RFEF, torneo equivalente a la tercera categoría de España:

“Aless Burlamaqui… ¡Convocado con la selección de Perú! Nuestro hombre de negro entrenará con su selección absoluta los días 20, 21 y 22 de marzo en Madrid. Enhorabuena Burlamaqui”, posteó en su cuenta oficial de Twitter CF Intercity.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) y tampoco el técnico de la selección peruana Juan Reynoso han dado a conocer la lista de convocados para los próximos encuentros amistosos de la ‘bicolor’. El pasado jueves 9 de marzo se anunció a los citados del medio local para el microciclo de la ‘blanquirroja’ en La Videna.

Según RPP, Burlamaqui no fue convocado a la selección mayor, más bien recibió una invitación para entrenar con el equipo durante los días que Perú entrene en Madrid, ciudad donde disputará su segundo amistoso frente a Marruecos el próximo 28 de marzo en el estadio Cívitas Metropolitano.

La actualidad de Alessandro Burlamaqui

Alessandro Burlamaqui juega en el Inter City desde febrero de este año (@CFIntercity).

Alessandro Burlamaqui pertenece al Valencia CF, club al que llegó a mediados de 2021 desde la cantera del Espanyol, en la que era figura y capitán del Espanyol B. En su primera temporada tuvo continuidad con el equipo filial e incluso salió en la banca de suplentes en dos partidos de la Liga española y fue titular en un amistoso contra el AC Milan.

Para este curso lo prestaron al Badajoz de la Primera División RFEF, donde disputó 13 partidos en la primera mitad de la temporada 2022/2023. A finales de enero de este año terminó su cesión y lo enviaron al C.F. Intercity, club que milita en la misma categoría y donde ya tuvo la chance de disputar cuatro partidos.

El volante de 21 años tiene contrato hasta 2024 con el Valencia CF y se espera que vaya adquiriendo experiencia en estas cesiones, para integrar el primer equipo en un futuro.

Alessandro Burlamaqui en la selección peruana

Alessandro Burlamaqui destacó en el Sudamericano Sub 17 de 2019 (FPF).

Alessandro Burlamaqui nació en Lima el 18 de febrero de 2002, de padre brasileño y madre peruana. Sin embargo, se mudó a España al año de nacido, por lo que realizó toda su formación en dicho país. La primera vez que saltó a la palestra nacional fue en el Sudamericano Sub 17 de Perú 2019, donde tuvo una actuación destacada en aquel equipo dirigido por Carlos Silvestri que estuvo muy cerca de clasificar al mundial de la categoría.

Debido a la pandemia del covid-19, no pudo representar a la ‘bicolor’ a nivel sub 20, pues el Sudamericano 2021 fue cancelado. No obstante, siempre estuvo en el radar de la FPF, incluso Ricardo Gareca lo calificó como un futbolista a seguir.