Fuerza Popular sobre caso de Luis Cordero: “Es la transcripción de un tercero, no del teléfono del congresista”

Luis Cordero Jon Tay fue elegido congresista por el partido Fuerza Popular, en representación de Lima Provincias.

La presunta partipación de Luis Cordero Jon Tay, legislador del grupo parlamentario Fuerza Popular, en el intento de espionaje de Pedro Castillo a la oposición de su gobierno -según una investigación periodística- ha generado diversas críticas a la bancada.

Te puede interesar: Congresista Luis Cordero será retirado de la Comisión de Inteligencia por vinculaciones con gobierno Pedro Castillo

El escándalo surgió tras la detención preliminar de ‘El Español’, alias del ciudadano Jorge Ernesto Hernández Fernández, por parte del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder y miembros de la Policía Nacional (PNP).

El mencionado no solo es acusado de orquestar atentados contra el coronel PNP Harvey Colchado, sino también de tramar una supuesta red de espionaje -que fracasó en el intento- en contra de los opositores de la ex gestión castillista.

Te puede interesar: Gobierno de Pedro Castillo intentó interceptar comunicaciones de congresistas y la Fiscal de la Nación

Según las declaraciones de un testigo -recogidas por diario El Comercio- Hernández mantenía un vínculo cercano con Cordero e incluso lo respaldaba frente a otros operadores de Castillo. El investigado sostuvo que el legislador ‘fujimorista’ “estaba apoyando bastante al gobierno al interior de la Comisión de Inteligencia”.

“Es una transcripción de un tecero, si sale una transcripción de su teléfono que él mismo [de Luis Cordero] ha mencionado, entonces tenemos que ver que ha salido”, manifestó el vocero alterno de la bancada naranja, Arturo Alegría, en diálogo con los medios de comunicación.

Te puede interesar: Detienen preliminarmente a Jorge Hernández, ‘El español’, vinculado a presunta red criminal liderada por Pedro Castillo

Este también sostuvo que Cordero aceptó someterse a las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos. Según comentó, el supuesto exaliado de Castillo no posee ninguna comunicación que lo involucre en el caso.

“Lo que él ha mencionado es que no puede responder por terceros que hablan de él, que no tiene absolutamente ninguna responsabilidad. Le he preguntado si es que va a salir algo de su teléfono, en algún momento, que él haya conversado con alguien. Él dice que no y que se va a someter a las investigaciones”, agregó.

En otro momento, también en comunicación con la prensa, afirmó: “En esta investigación que se ha realizado, no se ha mencionado una conversación o un chat con el congresista Cordero, sino que son dos personas ajenas a él, dos extraños, que han hablado de él como si lo conocieran”, indicó.

Por ahora, Fuerza Popular, en los últimos días, anunció que Luis Cordero será reemplazado como miembro de la Comisión de Inteligencia del Congreso de la República.

“Los descargos que nos ha dado el congresista son suficientes para entender que tiene que haber una investigación. Nosotros, desde Fuerza Popular, nunca hemos blindado ni blindaremos a ninguna persona. Creemos en la justicia, en poder seguir los procesos adecuados”, señaló el portavoz.