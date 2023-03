Diego Bazán asegura que explicaciones del Ministerio de Defensa sobre muerte de soldados no son claras

Diego Bazán, congresista de Avanza País, se mostró inconforme con la versión que está brindando el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, sobre la muerte de los seis soldados que cayeron a las aguas del río Ilave en Puno.

Como se recuerda, el pasado 5 de marzo, la tropa que se dirigía hacia Chucuito en Juli, Puno, fue acorralada por los manifestantes, motivo por el cual, según fuentes del Ejército, los soldados decidieron cruzar el caudal, pero fueron arrastrados por las fuertes corrientes.

A detalle, el parlamentario y presidente de la de Comisión de Defensa del Congreso de la República, apuntó que las versiones del titular de cartera no fueron “claras”.

“(Sobre claridad de las explicaciones del titular del Mindef) No, eso es algo que tiene que investigarse y seguimos trabajando desde la Comisión de Defensa para agilizar toda esta situación (...) Vamos a insistir en que venga el ministro, que otorgue las explicaciones, pero además de ello, recibir los informes del Ministerio Público”, dijo el congresista en entrevista con radio Exitosa.

En ese sentido, Bazán mencionó que el ministro del Interior, Vicente Romero, también tendría “responsabilidad política” por el incidente ocurrido en la ciudad altiplánica.

“Creo que existe responsabilidad política del ministro del Interior y ministro de Defensa, yo he presentado una moción para que el ministro de Defensa venga al Pleno del Congreso a rendir cuentas”, apuntó.

El congresista señaló que es necesario saber qué fue lo que sucedió el último domingo. Además, expresó que el premier Alberto Otárola no es el responsable de este lamentable hecho y que por ende no tendría por qué votar a favor de una interpelación.

“Creo que en este momento el señor Otárola, por lo menos mi posición particular, porque no es algo que hemos conversado como bancada, yo no apoyaría una interpelación al señor Otárola”, mencionó.

Eso sí, respalda los procedimientos en contra de los líderes del Mininter y Mindef que el Legislativo impulsó.

“Hay, en estos momentos, dos mociones de interpelación contra el ministro de Defensa, hay una moción de interpelación contra el ministro del Interior que viene este jueves. El Pleno del Congreso determinará si esto pasa a una moción de censura”, agregó.

Recordemos que hace unos días, el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, solicitó presentarse ante la Comisión de Defensa para aclarar la situación que enlutó nuevamente a la ciudad de Puno tras la muerte de seis soldados que cayeron al río Ilave.

“Ante los últimos hechos registrados en la región Puno, agradeceré, tenga a bien que programar mi participación ante la comisión que preside, a la cual acudiré con el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas”, precisa el documento.

Soldados que cruzaron río Ilave afirman que fueron atacados con piedras

“Hicimos tipo cadena, nos tuvimos que agarrar. Producto de las pedradas que nos daba la población, que sí les ha caído a uno, a otro, en el brazo, se comenzaron a soltar y la corriente los llevó más al fondo”, indicó uno de los soldados al noticiero de Latina.

“Pasamos en cadena, agarrados, un solo grupo, al momento que empezó a caer una lluvia de piedras, de barro, ahí es cuando se soltó la cadena”, relató.