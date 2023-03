Martín Pérez Guedes reveló las claves de la victoria de Universitario ante Melgar por Liga 1

Martín Pérez Guedes habló después del triunfo de Universitario ante Melgar por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1.

Universitario de Deportes superó por la mínima diferencia a Melgar, en el partido válido por la fecha 7 del Torneo Apertura de la Liga 1, gracias al autogol de Alejandro Ramos. El equipo dirigido momentáneamente por Jorge Araujo tuvo muchos puntos altos, entre ellos Martín Pérez Guedes, quien reveló la clave del triunfo ‘crema’.

“Realmente un partido difícil con un gran rival, veníamos necesitados de victoria, hicimos un gran partido, mantuvimos el cero en el arco, algo que nos habíamos propuesto, y en el segundo se nos dio el gol. Así que contento con la victoria”, señaló el argentino a ras de cancha del estadio Monumental.

Luego, el volante se refirió a las diversas modificaciones que tuvo la ‘U’ para enfrentar al conjunto ‘rojinegro’. “No importa los cambios que haya, los nombres, creo que el equipo venía haciendo las cosas bien, pero por fallas o errores no se nos daban los errores y hoy se nos pudo dar. Ahora trabajar con el nuevo profe”.

Pérez Guedes no la pasó bien en los últimos minutos del compromiso. ¿Por qué? No podía correr con normalidad hasta tuvo que salir para ser atendido por los doctores. Eso sí, no podía ser reemplazado por falta de cambios. El ‘gaucho’ explicó qué le pasó. Además, expresó la importancia de ganar a Melgar.

“Calambre en los dos gemelos, eso es un poco de todo, lo que fue la semana, estas últimas tres derrotas que realmente nos pegó duro, era importante salir adelante y hoy fue una muestra de carácter para que la gente se vuelva a ilusionar con nosotros”, apuntó.

“Teníamos que ganarlo no como sea sino como veníamos trabajando. Teníamos que reducir el margen de error, de cometer los errores menos posibles y hoy se pudo conseguir”, complementó el futbolista de 31 años.

Foto: Universitario.

Pérez Guedes, la figura de Universitario vs Melgar

Martín Pérez Guedes se volvió a meter al once titular por la ausencia de Horacio Calcaterra, quien sufrió faringoamigdalitis y no fue considerado en la convocatoria. El argentino compartió el mediocampo con Jorge Murrugarra, otro que reapareció, y Piero Quispe.

El futbolista con pasado en Melgar fue de los más destacados, jugó los 90 minutos y rotó en varias posiciones del campo. Inició como interior por izquierda y, después, con la salida de Murrugarra por lesión, tuvo que alinear como doble contención con Jordan Guivin.

Gol de Universitario

Todo inició a los 55 minutos. Aldo Corzo efectuó un saque de lateral y se la cedió a Emanuel Herrera, quien aguantó la marca y se apoyó con Luis Urruti. El nacionalizado peruano se abrió por la derecha, encaró a un defensor, se metió para el medio y tocó con Jorge Murrugarra. El volante central, en primera, filtró un pase para Piero Quispe y este quiso centrar, pero la pelota chocó en Alejandro Ramos y se terminó metiendo en su propia valla.

El volante de la 'U' fue partícipe del 1-0 ante el 'Dominó'. (Video: GOLPERU)

Triunfo importante

La ‘U’ llevaba tres partidos consecutivos sin ganar. Perdió ante Unión Comercio en Tarapoto, ante Alianza Lima en el Monumental y ante Carlos A. Mannucci en Trujillo. Estas derrotas causaron la renuncia de Carlos Compagnucci tras ocho años en el banquillo ‘merengue’. Además, ubicó al equipo de Ate muy lejos del primer lugar del Torneo Apertura.

Por eso, con el resultado ante Melgar, los ‘cremas’ se quitaron una mochila muy grande a puertas de su estreno internacional y escalaron posiciones en la tabla. Actualmente, se ubican en la casilla 9 con seis puntos, a cuatro de los líderes.

Próximo partido de Universitario

El debut de Jorge Fossati en el banco de Universitario será un reto muy grande. Y es que deberá enfrentar a Cienciano por la fase preliminar de la Copa Sudamericana. Este compromiso está programado para el jueves 9 de marzo a las 21:00 horas en el estadio Monumental de Ate.