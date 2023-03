Pamela Cabanillas envía mensaje tras su detención en España: “A los que están hundidos, les juro que de allí se sale”

Fuente: Policía de España

El mismo día en que el Ministerio Público inició su trámite de extradición desde España, donde fue capturada, Pamela Cabanillas publicó una serie de mensajes en su cuenta de Instagram, la plataforma social que mantiene activa con más de tres mil seguidores.

Sobre la joven de 19 años, presunta jefa de ‘Los QR de la estafa’, pesa una prisión preventiva de 18 meses por los presuntos delitos de suplantación de identidad, estafa agravada y falsificación de documentos cometidos en Lima, a fines del 2022, durante los conciertos de Bad Bunny y Daddy Yankee.

Con este timo, a través de una plataforma idéntica a la de la empresa de venta de entradas legal —Teleticket—, Cabanillas y sus cómplices recaudaron, según cálculos policiales, unos 500.000 soles.

El miércoles, luego de que las autoridades peruanas elevaran una orden de arresto a Interpol, fue localizada en una calle del distrito español de Carabanchel. Se había hecho fotos en Milán y en el andén de una estación ferroviaria. Según el diario El País, el tren junto al que posó recientemente es de Renfe.

En medio del anuncio de Fiscalía para efectuar su entrega a la Justicia peruana, la joven respondió a una serie de preguntas de sus seguidores.

“Quisiera tener la suerte de estar con toda la familia al lado”, replicó a una usuaria. “A los que están hundidos, les juro que de allí se sale y, cuando sales, brillas mucho más”, se lee en otro post.

La Interpol ha considerado que Cabanillas se sentía intocable en Europa. Cuando fue detenida, estaba totalmente despreocupada en medio de la calle madrileña.

Durante su residencia en España también fue detenida por el delito de hurto, pero como es una falta menor contra la propiedad y era su primera vez, fue puesta en libertad.

Sin resistencia

“No opuso resistencia. No deja de ser una chica de 18 años. La Policía en España no practica nunca detenciones a solas y no se les da opción a que tampoco pongan resistencia ni que sean violentos. Eso no quita que ella estuviera sorprendida, porque, al fin de cuentas, como ella misma ha manifestado en redes sociales en varias ocasiones, se consideraba huida en España e intocable”, dijo la inspectora Vanessa Arrieta.

La captura internacional de la joven está tipificada por cinco delitos: usurpación de identidad, delito contra el patrimonio, estafa agravada, falsificación de documento privado y delito contra la fe pública.

Cabanillas ofrecía las entradas por redes sociales y aseguraba que su padre trabajaba en la Asociación Peruana de Autores y Compositores (Apdayc); con ese falso argumento, justificaba el bajo precio que ofertaba.

Además, se reunía con sus víctimas, mostraba su documento de identidad y los llevaba hasta su presunto domicilio, ganándose su confianza. Tras realizar la transacción, bloqueaba a los agraviados para evitar reclamos.