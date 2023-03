Peligra inicio de clases en Puno y Apurímac: extremistas amenazan con golpear y azotar a profesores que se presenten a colegios

Peligra inicio de clases por amenazas a profesores en Puno y Apurímac. Video: RPP Noticias

A semanas de iniciarse el año escolar en Puno y Apurímac, las protestas continúan en estas regiones del Perú. Además de lidiar con una pobre infraestructura educativa y un retraso de la implementación de los programas de Qali Warma y Juntos, ahora se suma las amenazas de los extremistas que amenazan con golpear y azotar a los profesores que se presenten a los colegios.

Puno y Apurímac acatan un paro indefinido desde el pasado 4 de enero que merma con el reinicio de las clases. Los manifestantes piden la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso de la República y nuevas elecciones para este 2023. Las vías, pese al esfuerzo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP), no han sido reabiertas totalmente.

Delfín Pérez Ossco, secretario del Comité de Lucha en la Provincia de Andahuaylas, anunció que ningún poblador enviará a sus hijos a los colegios el próximo 13 de marzo cuando se reinicien las clases hasta que la mandataria renuncie al cargo.

El dirigente expresó que esta medida fue un acuerdo tomado en una asamblea general y resaltó que en esta reunión los docentes que asistan a dar clases serán golpeados y azotados.

“Aquí nosotros no imponemos, solamente traemos lo que la asamblea ha dicho. Nosotros no vamos a mandar a nuestros hijos a las escuelas. Al primer profesor que veamos en nuestras comunidades, lo vamos a ‘sobar’ (golpear) han dicho”, dijo a RPP Noticias.

Los bloqueos de las carreteras continúan en Puno. (Reuters/Pilar Olivares)

Pérez Ossco declaró que las protestas y bloqueos continuarán en la región Apurímac, Puno, Abancay y Arequipa. También se está acordando viajar a Lima para seguir con las manifestaciones.

Por su parte, la dirección Regional de Educación Puno (DREP), a cargo de Rómulo Borda Ascencio, señaló a La República que el bloqueo de las carreteras por los manifestantes no permite el traslado adecuado de los alimentos de Qali Warma.

Asimismo, debido a las manifestaciones, se ha planteado que las clases se hagan de manera semipresencial para que los alumnos y los docentes puedan estar durante las clases.

“Inicio de clases está garantizado”

El ministro de Educación, Óscar Becerra, anunció que el inicio de clases para este año es el lunes 13 de marzo y está totalmente garantizado el reinicio de las escuelas en las zonas del sur donde continúan las protestas.

El titular del Minedu aseguró que pidió apoyo al Ministerio de Defensa y a las unidades de las Fuerzas Armadas y la PNP para hacer entrega del material educativo para las escuelas, y criticó a los manifestantes por no dejar que se reinicien las clases.

“No dicen nada por la calidad de educación, la necesidad de buenos maestros o los derechos de los niños a la buena educación. El único argumento es que renuncie Dina Boluarte y haya una Asamblea Constituyente”, dijo.

El pasado 12 de febrero, el mismo Becerra mencionó que el inicio de clases se habían programado para el próximo lunes 13 de marzo, tanto para los colegios públicos como privados. Confió en que los protestantes contra el Gobierno y el Congreso de la República iban a entrar en razón.

“Yo tengo confianza en que la gente va a entrar en razón. No es la mayoría, no es la población, son unos cuantos revoltosos (...) Veinte mil personas es menos de 1 por mil de los peruanos, y ni siquiera sabemos si esos 20 mil quieren lo que sus supuestos voceros dicen que quieren. Si le preguntamos a una persona al azar ‘por qué quiere que se vaya Dina Boluarte’, no tiene idea. ‘Qué quisieras cambiar en la Constitución’, no saben porque no la han leído. Hay consignas que repiten como loros. No son el pueblo”, concluyó.