“Tú eres una indígena, Machu Picchu”: los insultos racistas de conductora española a venezolana

Imagenes del ataque xenófobo a una joven inmigrante sudamericana (Video: Instagram / @adrianescostablanca)

Uno de los peores flagelos que el ser humano sigue cometiendo, lamentablemente, contra otras semejantes es el racismo. Y estos hechos irracionales no solo lo podemos ver en un país multicultural como es el Perú, sino en los que se jactan de ser del primer mundo, pero en realidad lo único que demuestran es falta de educación y empatía para con otras personas por el simple hecho de no compartir la misma nacionalidad.

Tal como se puede ver en un video que se ha vuelto viral en las últimas horas en la que una ciudadana venezolana recibe una retahíla de insultos por parte de dos mujeres españolas que en el colmo de la situación, la confunden como si fuera peruana y sueltan palabras de grueso calibre para una de las maravillas moderno: la ciudadela de Machu Picchu.

Así comenzó todo

(Instagram / @adrianescostablanca)

Según se puede ver en un video compartido en la red social de Instagram por la victima @adrianescostablanca, todo este incidente habría comenzado luego que dos mujeres, aparentemente ebrias chocaron con su auto el que venía manejando la joven venezolana en una carretera de Rojales (Alicante, España).

Tras bajarse de su carro y al percatarse que la otra parte no era de su país ambas mujeres comenzaron a llenar de insultos xenófobos de grueso calibre. Incluso una de ellas la golpea con su bolso y al automóvil de la migrante.

¿Eso fue todo? Claro que no, pues el novio de @adrianescostablanca también fue perseguidos por las dos energúmenas para ser agredido, aunque este saca provecho de su sobriedad y logra eludir con éxito los furiosos ataques de las féminas.

En ese sentido, la joven Adriana no tuvo tanta suerte ya que tuvo que pedir auxilio con desesperación ya que las agresoras le hicieron una herida en la rodilla, y otra en el brazo, mientras esperaban la llegada de las autoridades españolas para dar parte del accidente de tránsito.

El choque

(Instagram / @adrianescostablanca)

De acuerdo con la misma Adriana, el incidente ocurrió luego que el otro vehículo, en el que viajaban las dos mujeres, iba en sentido contrario en la carretera y chocara.

Y según se pueden ver en las imágenes que acompañan esta nota, todo hace indicar que ambas señoras se encontrarían bajo los efectos de alguna bebida alcohólica debido a la inusitada violencia que muestran.

Todo eso a pesar de admitir que ellas son las culpables del choque, aunque creen que no les pasará nada ya que al frente de ellas está una ‘india’.

“Estas personas además, tras decirles que voy a grabar porque no me siento segura, dan un discurso donde dejan claro que no les importa que las graben porque el choque frontal que causaron al conducir ebrias fue «un error» pero a ellas no les pasará nada porque yo soy una ‘mierda Machu Picchu’, es parte del post que escribió una acongojada Adriana, luego de vivir esta traumática experiencia.

Reflexión desde el dolor

(Instagram / @adrianescostablanca)

De igual manera, la víctima dio a conocer más secuelas tras que el brutal ataque sufrido. En las imágenes se puede ver una de sus rodillas lastimadas y un brazo arañado. “Esto pasa en España en 2023. Hoy hemos pasado el día yendo a urgencias múltiples veces por nuevos dolores que van surgiendo”, agregó Adriana en su post.

Por último, deja un mensaje para sus seguidores, y para el mundo entero, para que este tipo de ataques xenófobos no ocurran nunca más.

“No es posible que algunas personas crean que puedan hacer estas cosas solo por tener ‘ojos azules’. España, por favor, no nos falles”, termina.