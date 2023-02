Fiorella Cayo se pronunció tras ser captada besando a galán: “Enfóquense en lo bueno y no juzguen”

Fiorella Cayo envía mensaje tras ser captada besando a galán. (Instagram)

Fiorella Cayo utilizó sus redes sociales para enviar un contundente mensaje luego de ser grabada en situaciones muy cariñosas con un misterioso galán, quien sería la persona que está intentando conquistar su corazón. Y es que, la actriz causó revuelo en la farándula peruana tras ser captada besando apasionadamente a un hombre en la vía pública.

Fiorella Cayo furiosa con ‘Amor y Fuego’ por grabarla besando apasionadamente a misterioso galán Las cámaras del magazine de Willax abordaron a la actriz para saber más detalles de su supuesta nueva relación. Sin embargo, se mostró muy incómoda. VER NOTA

Ambos se abrazaban, acariciaban y se mostraban muy intensos al momento de darse los ósculos. Estas imágenes dejaron en shock a los conductores de ‘Amor y Fuego’, así como a múltiples personas en las redes sociales, por lo que la también bailarina decidió romper su silencio

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Fiorella Cayo se tomó unos segundos para reflexionar sobre la evolución de la gente, argumentando que nadie debe juzgar las acciones de otros y que todos deberían enfocarse en lo que realmente es importante.

“Qué bonito es cuando nadie se mete en la vida de nadie y cada uno se enfoca en lo que es bueno y en evolucionar cada día. Así es como realmente evolucionan las sociedades y los países del mundo, cuando te enfocas en ti y en lo bueno que puedes dar y no estás juzgando al otro. Eso está feo, no lo hagan”, comenzó diciendo la rubia.

Asimismo, la integrante de la familia Cayo reveló que ha estado recibiendo muchos comentarios positivos y negativos desde la emisión de sus imágenes. “Después de muchos mensajes que he leído, algunos muy bonitos y otros que parecieran que no tienen nada que hacer con su tiempo, enfóquense en lo que les gusta hacer y en sus talentos. Yo les voy a enseñar en qué me enfoco yo”, agregó, para luego mostrar vídeos de sus alumnos ensayando para una presentación.

Fiorella Cayo pide que se enfoquen en lo bueno de las personas. (Instagram)

Cabe mencionar que, Fiorella Cayo se molestó cuando las un reportero del magazine de Willax TV la abordó para preguntarle más detalles de su posible nuevo romance. Sin embargo, la actriz se mostró muy fastidiada con el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre por exponer su vida privada en televisión.

A qué se dedica Diana Sánchez tras dejar Perú y radicar en Estados Unidos La exintegrante de Combate reveló cuáles son sus trabajos en tierras americanas, donde decidió hacer su vida junto a su novio Dan. VER NOTA

“No se pasen, no se pasen con él. No tienen ningún derecho de sacar imágenes de un beso apasionado que tengo todo el derecho de tenerlo. No tienen ningún derecho y no voy a dar ninguna declaración”, dijo muy incómoda.

¿Cómo fue el ampay de Fiorella Cayo?

Fiorella Cayo fue captada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’ besándose apasionadamente con un hombre de identidad desconocida. Según las imágenes del programa, la actriz se fue en la noche del último sábado 25 de febrero a una discoteca en el sur de Lima. Ella se quedó toda la madrugada hasta que salió con la luz del día acompañada de la persona con la que fue grabada.

“No válido en Bruno Pinasco”, conductor de Cinescape usa filtro de juventud y usuarios aseguran que se ve igual El conductor de América Televisión sorprendió al unirse a un trend de redes sociales y causó gran revuelo entre sus seguidores. VER NOTA

Ambos personajes caminaron hasta un estacionamiento, cuando de pronto empezaron las románticas situaciones. La rubia comenzó acariciando el rostro de su galán y luego se abrazaron. Todo ello mientras se daban esporádicos besos entre dos automóviles. Pero la intensidad aumentó de un momento a otro y los dos no dejaron de besarse.

Incluso, él la sujeta del cabello, la cintura y otras partes del cuerpo. Ella corresponde y continúa con los apasionados ósculos. Finalmente, terminaron la escena con un tierno abrazo y, al parecer, él la dejó en su casa de playa para luego seguir su camino a pie con rumbo desconocido.