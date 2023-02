Denuncian por agresión a cantantes de Combinación de la Habana

Dos vocalistas de Combinación de la Habana fueron denunciados por violencia.

Los vocalistas de la orquesta Combinación de la Habana Gleyson Reñe y Ronald Mármol fueron denunciados por agresiones físicas y sexuales contra sus exparejas Jessica Katherine Vásquez y Mónica Figueroa, respectivamente. Ambas comunicaron lo ocurrido a la gerenta de la orquesta musical, Mariela Hurtado, pero decidieron no tomar medidas para remover a los músicos.

La primera denuncia la interpuso en 2019 Jessica Katherina Vásquez contra su expareja Gleyson Reñe por violencia física y sexual. Según su testimonio brindado a Magaly Tv ‘La Firme’, el música de Combinación de la Habana solía llegar ebrio a la casa donde convivían y una de esas noches la forzó a tener relaciones sexuales; también le propinó golpes en los brazos.

“Él llegaba mareado, entre otras cosas, hasta que una vez me forzó a tener intimidad con él. Lo que hizo fue ponerse encima de mí y agarrarme y zamparme un montón de puñetes en los brazos”, contó Jessica Katherine Vásquez.

Sobre Gleyson Reñe, los medios de comunicación han venido informando que tiene un acercamiento con la cantante Michelle Soifer. “Ella es una chica muy talentosa, muy agraciada y la verdad es que sí, sí me gusta”, dijo en un programa de América Televisión en referencia a Soifer.

Por esto, Jessica Katherine aconsejó a la cantante que tenga cuidado al acercarse a esta persona porque corre el riesgo de que también sufra agresiones de su parte.

“Y a Michelle que tenga los ojos bien abiertos, no vaya a ser que Michelle también termine golpeada o termine en las portadas no por el talento, no por las canciones, sino por un cubano que la agredió”, dijo.

La mujer contó que la relación amorosa empezó en 2018 y culminó en mayo de 2019. Antes de que la violentara, según su denuncia, Reñe la agredía verbalmente porque trabajaba durante las noches.

Los ataques habrían iniciado luego de que el cantante ingresara a trabajar como vocalista de Combinación de la Habana.

Vásquez contó que en una ocasión el músico la agredió, por lo que ella lo botó de su habitación y cerró la puerta. Pero Reñe la destruyó y entró otra vez al espacio.

Otro músico de Combinación de la Habana que afronta una denuncia por violencia es Ronald Mármol. En 2022, empezó a agredir a su expareja Mónica Figueroa, según denuncia policial.

Figueroa contó en Magaly Tv ‘La Firme’ que los episodios violentos iniciaron cuando ella descubrió que Mármol la engañaba con distintas personas, que ingresaban a su vivienda, ubicada en San Miguel.

“Me pedía dinero diciendo que lo necesitaba para enviárselo a su familia. En pocas palabras, era un oportunista, un manipulador. Era agresivo psicológicamente. En algún momento si yo le reclamaba algo me insultaba o agarraba cosas y las tiraba”, narró.

La relación duró siete meses y culminó luego de que Figueroa intentó ingresar al departamento donde ambos convivían, pero Mármol cerró fuertemente la puerta de fierro cerca de ella, por lo que daño su brazo.

“Él para impedirme el ingreso al edificio volteó y me tiró un puñete en la cara. Me insultó en la calle y no solamente eso, me escupió también en la cara”, afirmó.

El contenido de la denuncia policial fue mostrado en Magaly Tv ‘La Firme’. Se lee que el denunciado la insultaba con palabras denigrantes y le propinó un golpe en el rostro.

Tras interponer la denuncia, Mónica fue amenazada por Mármol, quien le advirtió que si difundía la acusación él iba a difundir videos íntimos de ella.

Tanto Jessica Katherine Vásquez como Mónica Figueroa cuentan con medidas de protección a raíz de las denuncias por violencia que sufrieron de parte de los cantantes de Combinación de la Habana.

En el caso de Reñe, su defensa legal interpuso un pedido de nulidad de la denuncia, pero el Poder Judicial declaró improcedente su solicitud.