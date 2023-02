El crecimiento musical de Milena Warthon y los concursos por donde pasó antes de Viña del Mar

El paso de Milena Warthon por los concursos de canto.

El concurso de música más importante de Latinoamérica, el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, ya tiene ganadora. Se trata de la peruana Milena Warthon, quien conquistó al ‘Monstruo’ de la Quinta Vergara con la canción “Warmisitay”, seleccionada para participar en la categoría ‘Competencia Folclórica’.

Luego de tres destacadas presentaciones y por decisión unánime del jurado, nuestra compatriota se hizo acreedora de la Gaviota de Plata, convirtiéndose así en la octava peruana en triunfar en el festival chileno. Además del reconocimiento del público, Milena Warthon se llevó a casa 30 mil dólares.

El Festival Viña del Mar es el primer concurso de canto en el que la intérprete de “Warmisitay” resulta vencedora. En nuestro país, Milena ya había participado en diversos certámenes, en donde quedaba eliminada pese a su gran talento. Sin embargo, las derrotas le sirvieron de experiencia para las grandes ligas.

Milena Warthon triunfó en el Festival Viña del Mar.

“Los cuatro finalistas”

Milena Warthon empezó a cantar a la corta edad de 8 años, siendo apoyada por sus padres en todo momento. Con la mayoría de edad cumplida, la joven decidió transmitir el orgullo por sus raíces a través del género Pop Andino. Para demostrar que el concepto funcionaba, audicionó al programa ‘Los cuatro finalistas’ de Latina Televisión.

Cantó “Tú me pides que te olvide” y “Poco a poco”. El talento de Milena Warthon sorprendió al jurado, integrado por Eva Ayllón, Deyvis Orosco, Guillermo Bussinger y Pedro Suárez-Vértiz. No obstante, fue eliminada por votos del público y no logró avanzar en la siguiente ronda.

Pese a todo, su participación en el concurso la ayudó a impulsar el lanzamiento de “Tú y yo”, cover que hizo junto al productor Jesús ‘El viejo’ Rodríguez. Además, Eva Ayllón le pidió que no desista en su carrera y que la busque cuando cumpliera los 21 años.

Milena Warthon en 'Los Cuatro Finalistas'. Latina TV.

“La Voz Perú”

Milena Warthon tomó en cuenta las palabras de Eva Ayllón y continuó desarrollándose como cantante. Ganó gran popularidad en el 2021, cuando lanzó su segundo álbum “Mashup peruano”. Su versión de “Chola Soy”, escrita por Augusto Polo Campos, se hizo viral en TikTok y otras redes sociales.

Pero Milena jamás olvidó la promesa de la cantante criolla, por lo que fue en su búsqueda apenas cumplió los 21 años. Audicionó en ‘La Voz Perú’ de Latina Televisión con la canción “Suerte” de Shakira, fusionado con arreglos peruanos. Eva Ayllón la reconoció de inmediato y le pidió estar en su equipo.

Audición de Milena Warthon en 'La Voz Perú'. Latina TV.

La intérprete de “Warmisitay” llegó a las batallas de ‘La Voz Perú’ y quedó entre las tres mejores cantantes del equipo de Eva Ayllón. Lamentablemente, fue eliminada del programa por su propia entrenadora, quien prefirió que Lucy Young permaneciera en la competencia.

“Milena, pase lo que pase, te quiero como lo quiero a los otros. Estoy triste porque las redes han sido muy crueles y son crueles con los entrenadores. Yo adoro las redes, las respeto, pero esta vez me han partido el corazón (...) Milena, hoy dicen que te odian, que eres mala, y mañana te van adorar porque vas a crecer. Ahí se sentirán orgullosos”, le dijo Eva Ayllón antes de despedirla.

Luego de su paso por ‘La Voz Perú’, Warhon lanzó su tercer disco “Agua de Mar”, que incluye el éxito del momento “Warmisitay”. En la temporada 2022, la peruana regresó a los escenarios de Latina TV para presentar sus nuevos sencillos.

Milena Warthon volvió a 'La Voz Perú' para cantar "Warmisitay".

‘El Artista del Año’

En el 2021, la cantante nacional se presentó como invitada en el programa de Gisela Valcárcel, ‘El Artista del Año’, para retar a Estrella Torres, quien era concursante oficial del programa. Ambas se enfrentaron y, al final, el jurado eligió a Milena Warthon como la ganadora. Debido a esto, la cumbiambera quedó sentenciada.