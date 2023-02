Yoshimar Yotún fue cambiado por lesión en Sporting Cristal vs Nacional de Paraguay por Copa Libertadores

El mediocampista tuvo que ser cambiado en choque por Copa Libertadores 2023. (Video: ESPN).

Sporting Cristal iguala sin goles con Nacional de Paraguay por el partido de ida de la fase 2 de la Copa Libertadores. El club rímense podría tener su primera baja pensando en la vuelta. Y es que el mediocampista Yoshimar Yotún se volvió a sentir y tuvo que ser cambiado de inmediato.

Sucedió a los 30 minutos del cotejo. Yoshimar Yotún volvió de un ataque caminando, con claras señales de una molestia, y trató de seguir jugando, pero su pierna no se lo permitió. Se dejó caer en el gramado y el árbitro detuvo las acciones para hacer ingresar a la camilla.

Sus compañeros se le acercaron al integrante de la selección peruana y conversaron un momento. En seguida, se pudo conocer que no iba a continuar, pues le dio su cinta de capitán a otro jugador. ‘Yoshi’ fue captado por las cámaras de ESPN tocándose la parte de atrás de su pierna izquierda.

A raíz de esto, el técnico Tiago Nunes llamó a Adrián Ascues, quien venía haciendo el calentamiento precompetitivo junto a Jostin Alarcón. El exjugador de Deportivo Municipal recibió las indicaciones del brasileño y saltó a la cancha para hacer su debut en el torneo organizado por Conmebol.

Si bien la camilla ingresó al campo del estadio Defensores del Chaco, Yotún se retiró caminando por su propia cuenta. Lo que da señales de que su lesión no sería de gravedad. Todo dependerá del examen médico que le realicen después del compromiso.

Con la salida del futbolista de 32 años, Cristal pierde pase largo y sobre todo jerarquía en la volante. Sin embargo, el ingreso de Ascues le permitirá presionar en la salida de los paraguayos y le sumará mayor recorrido.

Este es el once titular de Sporting Cristal para medirse con Nacional de Paraguay.

Antecedentes de Yotún

No es la primera vez que Yoshimar Yotún no termina un partido y sale cambiado por lesión. La más reciente fue en Sporting Cristal vs Melgar por la semifinal vuelta de la Liga 1, la cual se realizó el 6 de noviembre del 2022. El volante salió a los 37 minutos y se marchó con lágrimas entre los ojos.

En el inicio de esta temporada también sufrió una sobrecarga muscular y no fue convocado al partido contra Alianza Lima, que terminó en victoria de los ‘celestes’ por ‘walk over’ después de que los ‘blanquiazules’ no se presenten por la pelea de los derechos de TV.

Su entrenador Tiago Nunes dijo lo siguiente en ese momento: “Fue por precaución. En el entrenamiento del jueves, Yotún sintió una contractura, algo suave, nada de que nos tengamos que preocupar. Ayer había entrenado y hoy está entrenando en La Florida también. Mañana ya regresa con todo el grupo con normalidad”.

Yoshimar Yotún participó en los partidos contra Mannucci y Melgar. En este último anotó el gol de la victoria.

Próximo partido de Sporting Cristal

Sporting Cristal visitará a Deportivo Binacional por la fecha 6 del Torneo Apertura de la Liga 1. Este partido se llevará a cabo el viernes 24 de febrero a las 15:00 horas en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Su rival viene de perder 2-0 ante Deportivo Municipal

Próximo partido de Nacional

Por su parte, Nacional chocará con Sportivo Ameliano por la jornada 5 de la Primera División de Paraguay. Este enfrentamiento se jugará el viernes 24 de febrero a las 16:00 (hora peruana) en el estadio Martín Torres.