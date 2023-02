Universitario vs Alianza Lima: Diego Rebagliati aseguró que la ‘U’ está obligada a ganar el clásico

El comentarista deportivo señaló que el conjunto ‘crema’ tiene una presión adicional en este clásico debido a que el encuentro se llevará a cabo en el estadio Monumental con la presencia de toda su hinchada.

El domingo 19 de febrero, Universitario de Deportes y Alianza Lima se verán las caras nuevamente en lo que será el superclásico del fútbol peruano. El encuentro que corresponde a la fecha 5 del Torneo Apertura se desarrollará en las instalaciones del estadio Monumental a partir de las 15:30 horas (Perú).

Diego Rebagliati habló sobre una posible derrota de Universitario: “Se vendrían cuestionamientos para Compagnucci” El comentarista deportivo aseguró que los ‘cremas’ llegarán con una cierta presión al partido contra Alianza Lima debido a la derrota en Tarapoto pues estarán obligados a ganar y más porque serán locales en el estadio Monumental. VER NOTA

El cuadro ‘íntimo’ llega de vencer por 2-0 a Sport Boys, mientras que para los dirigidos por Carlos Compagnucci la historia es completamente diferente, pues se encuentran en la obligación de sumar de a tres luego de caer ante Unión Comercio en la última fecha del Apertura.

El panelista Diego Rebagliati aseguró que Universitario llega al clásico con una presión adicional debido a que el partido se llevará a cabo en su cancha y con la presencia de su hinchada. “Hoy en día, hay muchas más personas yendo al estadio y eso te genera una presión distinta. Hay una cuestión que no es tan natural, no es lo mismo jugar con cinco mil personas que con 50 mil”.

Peter Arévalo cuestionó derrota de Universitario ante Unión Comercio y la vinculó con Alianza Lima El cuadro ‘crema’ cayó en su visita a Tarapoto y perdió la chance de ser líder del Torneo Apertura. La siguiente fecha chocará con los ‘íntimos’ en un duelo crucial. VER NOTA

Asimismo, resaltó la importancia de que el elenco ‘estudiantil’ vaya en busca del triunfo y sepa aprovechar la localía. “Esa tensión, a la ‘U’, tal vez le juegue en contra y es una presión adicional para todo el equipo. No sé si hasta el punto de cuestionar a Compagnucci, pero dos derrotas seguidas y la segunda con Alianza Lima, les pondría el inicio del campeonato muy cuesta arriba”.

El clásico entre Alianza Lima y Universitario es uno de los eventos más sintonizados en el Perú. (El Comercio).

No obstante, manifestó que si el partido se jugará en un escenario distinto, otra sería la historia. “Que gane Alianza Lima en el Monumental con puro hincha de la ‘U’ ya es una derrota complicada y no sería considerada una derrota más, ya que no es lo mismo jugar en el Nacional con las dos hinchadas porque ahí puede ganar cualquiera”.

Precio de entradas para Universitario vs Alianza Lima por Liga 1: dónde y cómo comprar para ver clásico 2023 Este partidazo se llevará a cabo el domingo 19 de febrero en el Estadio Monumental de Ate, desde las 15:30 horas de Perú. VER NOTA

Además, señaló que más allá de que los de Ate no hayan conocido el triunfo la jornada pasada, la obligación se genera por estar en casa. “Que un equipo juegue con su propia hinchada y en casa, te genera una obligación de tener que ganar sí o sí”.

Por otro lado, hizo énfasis en la cantidad de aficionados que se vienen haciendo presentes en los diferentes recintos deportivos del país. “El fútbol peruano no estaba tan acostumbrado a jugar con estadio lleno de manera permanente, actualmente la cosa es distinta. Por lo menos en Lima, el 90% de los partidos se juega con mucha gente, todos están yendo al estadio como nunca en la historia del Perú”.

Universitario vs Alianza Lima: posibles alineaciones

Universitario de Deportes: José Carvallo; Hugo Ancajima, Williams Riveros, Matías Di Benedetto, Nelson Cabanillas; Rodrigo Ureña, Horacio Calcaterra; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, José Rivera y Alex Valera.

Alianza Lima: Franco Saravia; Gino Peruzzi, Carlos Zambrano, Santiago García, Ricardo Lagos; Josepmir Ballón, Pablo Lavandeira, Jairo Concha, Gabriel Costa, Bryan Reyna; Hernán Barcos.

Universitario vs Alianza Lima: últimos enfrentamientos

Alianza Lima 0-2 Universitario | Torneo Clausura 2022

Universitario 1-4 Alianza Lima | Torneo Apertura 2022

Universitario 1-2 Alianza Lima | Torneo Clausura 2021

Universitario 2-0 Alianza Lima | Torneo Apertura 2020

Universitario 1-0 Alianza Lima | Torneo Clausura 2019

Alianza Lima 2-3 Universitario | Torneo Apertura 2019

Alianza Lima 2-1 Universitario | Torneo Clausura 2018

Universitario 1-1 Alianza Lima | Torneo Clausura 2018

Canal Tv del Universitario y Alianza Lima

El pasado viernes 17 de febrero, se pudo conocer que el Consorcio Fútbol Perú, GOLPERU, será el encargado de trasmitir el superclásico del fútbol peruano a través del la señal de cable de Movistar Tv y vía los canales 14 y 714 HD.