“El único que me preocupa es Christian Cueva”, expresó Juan Carlos Oblitas de cara a la próxima Eliminatorias

Juan Carlos Oblitas y su preocupación sobre Christian Cueva.

Juan Carlos Oblitas, director general de fútbol de la FPF, se refirió a la selección peruana de cara las próximas Eliminatorias Sudamericanas al Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 y expresó su preocupación por Christian Cueva, quien actualmente se encuentra sin club.

“Yo creo que van a estar en muy buenas condiciones muchos del equipo base, a mí el único que me preocupa en estos momentos es Christian Cueva. No sabemos (como ayudarlo) por eso me preocupa”, declaró el ‘Ciego’ en entrevista con Carlos Univazo.

“Los demás estamos para jugar enteritos la eliminatoria y hay que ver quiénes son los que vienen atrás. El chico Reyna de Alianza, que me encanta como juega. Por ahí puede venir uno más que nos ayude a tener un universo que sostenga la competencia larga”, complementó.

La preocupación de Oblitas por Cueva es comprensible, debido a que el ‘10′ fue muy fundamental en el equipo de Ricardo Gareca en las últimas dos clasificatorias. Registró nueve goles y seis asistencias camino a Rusia 2018 y Qatar 2022.

El caso polémico de Cueva

Christian Cueva se encuentra sin club tras denunciarse incumplimiento de pagos por parte de Al Fateh. No obstante, el club árabe salió a desmentir la versión del futbolista e inició un proceso legal. Pese a ello, ‘Aladino’ quedó libre y regresó al Perú.

Al conflicto con la institución de Arabia Saudita hay que sumarle el que tiene con Santos de Brasil. Y es que, el TAS dio la resolución a favor del ‘peixe’ y el volante nacional deberá abonar, junto a Pachuca de México, cerca de 4.8 millones de dólares en un plazo de 45 días. De lo contrario, podría ser sancionado con cuatro o seis meses sin jugar.

¿Cuál es el futuro de Cueva?

A raíz de estas dos polémicas, el ‘Cholito’ no tiene equipo. Se habló de la posibilidad de que se incorpore a Boca Juniors, pero no avanzó. Ahora, según La República, habría llegado a un acuerdo con Alianza Lima. Aún no es nada oficial.

De confirmarse la noticia, Cueva regresaría a La Victoria después de ocho años y participará de la Copa Libertadores 2023. Su contrato sería por una temporada. Todo esto debería concretarse antes del 8 de marzo, día en el que cierra el libro de pases de la Liga 1.

Christian Cueva marcó nueve goles en su primer paso por Alianza Lima. (Depor)

Inicio de las Eliminatorias

Normalmente las clasificatorias sudamericanas para la Copa del Mundo iniciaban en marzo, no obstante, no será así. Primero se habló de junio y finalmente, de acuerdo a la información del periodista argentino Gastón Edul, arrancarían en setiembre.

Por ese motivo, la selección peruana ya definió sus primeros amistosos del 2023. Se medirá con Alemania el 25 de marzo en Mainz y chocará con Marruecos el 28 del mismo mes en Madrid. Aún falta confirmar el horario de dichos compromisos.

Oblitas sobre Guerrero

“Paolo está mucho tiempo parado, Dios quiera que le vaya bien en Racing, todos queremos que le vaya bien en Racing, pero lógicamente cada año que pase es más complicado para él. Ya entró algunos minutos, tiene que ponerse bien físicamente y el técnico va a tener oportunidad de verlo. Todos son convocables, el de 38 y 39 hasta el de 17 y 18, siempre y cuando sean mejores de los que están”, respondió Oblitas sobre si ve al ‘Depredador’ como integrante de la selección peruana.