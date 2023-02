Presentan hábeas corpus para su liberar a John Kelvin: aseguran que violaron sus derechos

Buscan liberar a John Kelvin mediante hábeas corpus.

John Kelvin podría volver a la cárcel por haber incumplido con las restricciones que le impusieron al salir de prisión. Una de ellas era que no podía acercarse a su exesposa Dalia Durán, además de ejercer cualquier tipo de violencia contra ella, ya sea física o psicológica.

La detención del cantante de cumbia se llevó a cabo tras la denuncia que hizo la mamá de sus hijos en la comisaría de Santa Luzmila, establecimiento al que él también se acercó para dejar constancia que su expareja no le permitía ver a sus pequeños.

Sin embargo, lo que nunca imaginó John Kelvin es que en ese momento terminaría siendo detenido por la policía, quienes en un primer momento lo instalaron en una de sus carceletas para luego pasarlo a otro ambiente del establecimiento.

Ante este hecho, Jimmy Gardella Sarmiento, primo del cantante, presentó un escrito de hábeas corpus con el objetivo de liberarlo, pues la Fiscalía ya pidió 9 meses de prisión preventiva para el cumbiambero.

En el documento se asegura que el teniente PNP Marcos Esteban Túpac Mesa, de la comisaría de Santa Luzmila, la fiscal Rosa Cornejo, fiscal provincial del cuarto despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa especializada en violencia contra la Mujer y los integrantes del Grupo Familiar de Lima Norte y el juez de investigación preparatoria de Lima Norte, violaron los derechos constitucionales de John Kelvin.

Cabe mencionar que la libertad o su ingreso a una prisión, nuevamente, se verá esta tarde (9 de febrero) durante una audiencia que se llevará a cabo en la Corte Superior de Lima Norte.

De ser hallado culpable por los delitos de violencia psicológica y desobediencia a la autoridad, John Kelvin podría ir a la cárcel durante seis años por no cumplir con las restricciones que le impusieron cuando salió de prisión hace unos meses.

Piden liberación de John Kelvin.

John Kelvin se defendió de denuncia

Según John Kelvin, las declaraciones que Dalia Durán presentó ante la Fiscalía es totalmente falso, pues él nunca la insultó y mucho menos se acercó a ella, es más, reveló que la cubana lo acosa desde que salió de prisión.

“Ya dejé de comunicarme con ella porque me hostigaba con videos íntimos. Pidiendo que yo vaya a verla a su domicilio y yo tengo esas pruebas, donde ella dice que me ama, me extraña y que regrese con ella. A pesar de ello, ella seguía enviándome correos”, reveló antes la Fiscalía.