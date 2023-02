San Valentín: frases para celebrar la amistad, la soltería y el amor propio

Frases de amor propio por San Valentín. (Shutterstock)

Febrero es el más más esperado por las parejas, debido a la celebración de San Valentín. Sin embargo, también se trata del día del amor y la amistad, por lo que varios solteros y amigos festejan este día a su modo. Algunos planean citas, reuniones, mientras que otros dedican frases.

Frases bonitas para dedicar en San Valentín este 14 de febrero En unos días se celebra el día de San Valentín, donde miles de parejas celebran su amor. Descubre qué frases dedicar a esa persona amada. VER NOTA

Al ser el mes del amor, las personas solteras optan por dedicar más tiempo en ellas, es por esa razón que te mostraremos frases de amor propio, que te servirán más allá de esta temporada.

Conoce las frases de autoestima y amor propio que recopilamos para ti. Además, conoce qué frases dedicarle a tu amigo en San Valentín.

Frases de amor propio para celebrar San Valentín

Elaboramos un listado de las frases bonitas de amor propio apta para mujeres, hombres y todo aquel que desee emplearla.

Si mi pareja rompe la promesa de matrimonio, ¿lo puedo demandar por daños y perjuicios? A pocos días de San Valentín, conozca qué dicen las leyes peruanas sobre la promesa del matrimonio y el incumplimiento de esta. VER NOTA

- Este 14 de febrero aunque estés soltera también puedes celebrar el día del amor. El amor propio, que es el más importante.

- Busqué en Google “amor de mi vida” y arrojó mi nombre.

San Valentín: Municipalidad de Comas lanza curioso concurso del “Beso más largo” VER NOTA

- Si sigues soltero/a en San Valentín es porque aún no has encontrado a nadie que pueda lidiar con lo increíble que eres.

- Tómate un momento para apreciar lo que eres. Feliz San Valentín.

- A mí misma, me digo ‘sí quiero’ para la eternidad.

- Doy gracias al universo por mostrarme la oportunidad de conocerme más. Ahora sé cuáles son las cosas que merezco.

- El amor a uno mismo es la base de todo lo demás. Esto significa que los solteros sí que tengan razones para celebrar el 14 de febrero.

- Conmigo en todo momento tengo el corazón contento.

- Amarse a uno mismo es el principio de una historia de amor eterna

- Enamórate de tu existencia. Enamórate de tu vida, de lo que logras, de lo que pierdes y de lo que aprendes. Enamórate de ti.

- Estas soltero no porque no eres lo suficientemente bueno para alguien. Es que eres demasiado bueno para estar con la persona equivocada.

- Ponte guapa para ti, sonríe para ti, haz planes para ti, sé feliz para ti… y si él quiere compartirlo contigo, bien, y si no, más para ti.

- Una persona que no encuentra satisfacción en sí misma la buscará en vano en otras partes

- Estar soltero no significa que nadie te quiere. Sólo significa que Dios está ocupado escribiendo tu historia de amor.

Shutterstock

Frases de solteros en San Valentín

Si eres de los que está soltero, recuerda que San Valentín no es una fecha excluyente, por el contrario, puedes celebrar de varias maneras y dedicar mensajes utilizando las siguientes frases.

- Salgo solo, me divierto el doble y gasto la mitad. Ventajas de estar soltero.

- ¿Por qué el amor de mi vida tiene que ser una persona? Cuando me sentía perdido y desenfocado encontré en un pequeño de cuatro patas que arregló mi vida por completo. Este día de San Valentín te lo dedico a ti, mi amor perruno.

- Busqué en Google “amor de mi vida” y me salió “quizás quiso decir mitos y leyendas”.

- Por qué será que estamos solteros solo vemos parejas felices, cuando estamos en una relación, solo vemos solteros felices.

- En San Valentín mi mejor plan es dormir, comer y dormir.

- Nada genera más placer que tener una tranquilidad absoluta. Cuando estás soltero/a no hay celos, no hay gritos, no hay explicaciones y el gasto se reduce. Solo eres tú.

- ¿Media naranja en San Valentín? No, prefiero medio kilo de helado y comida peruana.

- Mi cita de San Valentín soy yo mismo. Me engrío, me acaricio, me invito a salir y me disfruto.

- No estoy soltero, estoy en una relación a distancia porque mi novio (a) vive en el futuro.

- El amor verdadero llega cuando menos te lo espera, mientras tanto vive el presente.

- Los enamorados tienen el 14 de febrero para celebrar, los solteros tenemos 365 para festejar. Que viva la soltería.

- La soltería se disfruta, el noviazgo se respeta, y la barra libre se aprovecha.

Close-up, selective focus against white background.

Frases para enviar a los amigos por San Valentín

La amistad es otra de las razones para celebrar San Valentín. Envía un mensaje a ese amigo/a al que consideras casi un hermano/a.

- Un amigo es un tesoro, así que escondámonos juntos.

- Un verdadero amigo es alguien que esta para ti cuando podría estar en cualquier lugar.

- La verdadera amistad es como el sonido de la salud; su valor rara vez se conoce hasta que se pierde.

- Las amigas multiplican las sonrisas y reducen las tristezas.

- El mejor ingrediente de la vida es una pizca de amistad y nada mejor que la tuya.

- Un enemigo responderá algo que quieras escuchar; un amigo te responderá con honestidad.

- Una relación amorosa puede ser temporal, pero la amistad es para siempre.

- Ni la distancia ni el tiempo ni nada de este mundo podrá acabar con una amistad de oro como la nuestra.

- No busques al amigo para matar las horas, sino busca horas para vivir con él.

- Podría comparar a mis mejores amigos con una inversión a largo plazo. Cada día tienen más valor.

- En los momentos donde me encontraba en el túnel de una decepción, tu mano era la luz. Te quiero amiga/o.

- Dicen que las amistades no duran para siempre, pero ese dicho no aplica en nosotros. ¡Feliz día de la amistad!

- Por más aventuras juntos/as, por más salidas, por más momentos riendo a carcajadas y por más tiempo de amistad. Te quiero.

- Un amigo/a es el hermano que uno escoge para la vida.