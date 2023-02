Luciana Fuster fue presentada como retadora del Miss Perú 2023: “La belleza viene desde adentro”

Luciana Fuster dio su primera entrevista oficial como candidata del Miss Perú. Youtube / Miss Perú Oficial.

Oficialmente, Luciana Fuster competirá por la corona del Miss Perú 2023 para convertirse en la sucesora de Alessia Rovegno. La organización liderada por Jessica Newton difundió la primera entrevista de la chica reality como retadora del certamen nacional, donde habló sobre sí misma y sobre sus deseos de representar al país internacionalmente.

“Soy una persona que desde muy chiquita le ha gustado la superación, estar enfocada en lo suyo, trabajar y creo que eso estoy haciendo ahora. No muchos saben que yo empecé a trabajar a los 14 años como anfitriona. Luego, entré a la televisión, este es mi octavo año. He hecho muchas cosas: he estado en películas, he tenido espacios de conducción y soy locutora de radio”, comentó la modelo.

Más adelante, Luciana Fuster explicó por qué decidió postular este año y no en el 2019, cuando se reunió con Jessica Newton para conversar sobre su postulación al concurso de belleza de aquella edición. Según dijo, no se concretó nada porque aún no se sentía lista.

“Quise esto desde muy chiquita, pero este es el momento. Sentía que me faltaba un poquito de edad, había mucha gente que me decía que estaba en la edad perfecta y otros que me espere un poco más. Yo creo que el momento que tú lo decides es cuando tú sientes que está bien, cuando tu cabeza te dice ‘anda, y haz lo que salga de tu corazón’”, precisó.

La actual competidora de ‘Esto es Guerra’ añadió: “Pensar en el Miss Perú es un sueño, algo que siempre quise lograr. No me parece algo superficial, sino algo más interno. La belleza de la mujer viene desde adentro y con eso se puede lograr muchas cosas y muchos cambios. Que venga lo que tenga que venir”.

Luciana Fuster es retadora del Miss Perú 2023.

Su faceta como chica reality

Luciana Fuster no tuvo problemas en hablar sobre su rol como integrante de ‘Esto es Guerra’, donde trabaja al lado de su pareja Patricio Parodi. Además, aseguró estar acostumbrada a las críticas que recibe como figura pública del canal de Pachacamac.

“Por la tarde me vuelvo una guerrera, estoy en televisión y compito. No solamente son retos de competencia física, hay algunos juegos lúdicos, divertidos, sino también de conocimiento. No solo representa un reto de esfuerzo físico, sino también mental y conmigo misma”, dijo.

“Los ataques siempre van a estar, así es la sociedad uno quiera o no. Si está bien o está mal, depende de cada uno. Yo estoy acostumbrada a todos estos comentarios, intento tomar las críticas constructivas. Si hay alguna negativa, antes me afectaba porque soy una persona. En pantalla pueden pensar que somos de acero, pero no es así. He aprendido a separar, qué aceptar y qué rechazar”, agregó la influencer.

Luciana Fuster compite para ser Miss Perú 2023.

¿Contra quiénes competirá?

Luciana Fuster tendrá una dura competencia durante su paso por el Miss Perú 2023. La modelo y chica reality se enfrentará contra Suheyn Cipriani, Brenda Serpa, Pía Requejo, Michelle Choque, Mayra Messa, Clarisse Uribe, Gianella Rázuri, Fairús Oré, Nathaly Terrones y Nathie Quijano.

Newton anunció que el concurso nacional se llevará a cabo en el mes de abril y se transmitirá en ‘Esto es Guerra’, reality de competencia de América TV.