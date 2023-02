Pablo Zegarra fue anunciado como nuevo entrenador de la selección peruana Sub 17

Pablo Zegarra reemplazará a Víctor Reyes como técnico de la Sub 17 (FPF).

Pablo Zegarra fue presentado como nuevo técnico de la selección peruana Sub 17. La designación del técnico de 49 años es la primera gran decisión de ‘Chemo’ Del Solar como jefe de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). El exseleccionado tendrá el reto de dirigir a la categoría en el Sudamericano de Ecuador que inicia el 30 de marzo y el Mundial Sub 17 donde Perú será anfitrión (noviembre).

El exfutbolista tiene amplia experiencia entrenando a jóvenes. Se graduó como entrenador en la Federación Española de Fútbol y trabajó en las divisiones menores del UD Salamanca entre 2006 y 2009 y a la reserva de Sporting Cristal entre 2015 y 2017. Sus últimos equipos fueron en mayores, ya que se hizo cargo de los ‘celestes’ en 2017 y posteriormente tuvo breves pasos en Pirata FC el 2019 y Atlético Grau el 2020.

Cabe señalar que, Zegarra ya trabajó con José Guillermo Del Solar, ya que fue sus asistente técnico en Cristal el 2017, hasta que ‘Chemo’ fue despedido por malos resultados y asumió el mando del primer equipo hasta final de temporada.

Pablo Zegarra fue presentado junto a Johnny Vegas, nuevo preparador de arqueros de la FPF. En la ceremonia también estuvieron 'Chemo' Del Solar y Juan Carlos Oblitas (FPF).

Durante su paso por las divisiones menores del cuadro del Rímac, tuvo la oportunidad de formar a futbolistas que hoy están consolidados en primera división como Ray Sandoval, Alexander Succar, Fernando Pacheco, Martín Távara, Pedro Aquino, Johan Madrid, Renato Solis, Gianfranco Chávez, Christopher Olivares, Frank Ysique y Kevin Sandoval.

Pablo Zegarra reemplazará en el cargo a Víctor Reyes, quien fue designado por Ernesto Arakaki durante su etapa en la Unidad Técnica de Menores y se mantuvo al mando de la Sub 17 hasta finales del año pasado. Si bien no llegó a dirigir ningún partido oficial, los resultados no lo acompañaron en los amistoso. En total sumó cinco derrotas, un empate y una victoria. Su último partido fue un 4-1 en contra con Uruguay en Montevideo.

“Estoy en un momento ideal de mi carrera”

En su presentación, Pablo Zegarra se mostró bastante comprometido con el reto y resaltó tener el respaldo de Juan Máximo Reynoso: “Mi compromiso va ser total. Nuestra idea parte de un punto de mucha similitud respecto a como encarar el juego y la mejoría de las selecciones menores. Con el respaldo de Juan vamos a hacer cosas importantes, eso tiene su proceso, pero tenemos el convencimiento de que vamos a realizar un trabajo exitoso, todo tiene su tiempo y en el momento oportuno veremos los frutos”, mencionó.

Técnico peruano tendrá su primer reto en el Sudamericano Sub 17 de Ecuador en marzo

Además, afirmó que se encuentra en el mejor momento profesional para asumir este reto: Estoy en una etapa importante de mi carrera, sigo en proceso de aprendizaje, pero un momento ideal para brindar y apoyar en todo lo relacionado a la formación de futbolistas jóvenes”, continuó.

“Calza perfecto en la idea que tenemos para las selecciones de menores”

Durante la presentación, ‘Chemo’ Del Solar explicó las razones que lo llevaron a escoger a Pablo Zegarra como técnico de la Sub 17 y reveló que fue una decisión consensuada con el resto de encargados del fútbol en la FPF:

“La persona que elige a Pablo Zegarra fui yo, lo hice tras una conversación importante con Juan Reynoso y Juan Carlos Oblitas. Hablamos de distintos nombres y tomé la decisión de traer a Pablo por muchos motivos. El primero, porque tiene una identificación plena con el escudo de la selección nacional, ya que ha integrado selección de mayores y menores. Segundo porque se ha preparado muy bien, tiene la titulación de la RFEF y una experiencia importante trabajando en menores en el fútbol español y también en el nuestro , trabajó muchos años en las menores de Sporting Cristal”, declaró.

'Chemo' Del Solar respaldó a Pablo Zegarra en su presentación (FPF).

El jefe de la Unidad Técnica de Menores también afirmó que Zegarra tiene un perfil parecido al del ‘Cabezón’ y es el mismo que quieren plantear en todas las categorías:

“El trabajo que hizo Pablo siempre me pareció muy interesante. Su metodología de trabajo está muy alineada a lo que piensa Juan Reynoso, técnico de la selección absoluta, a lo que pienso yo como jefe de la Unidad Técnica. Creo que calza perfecto en la idea que tenemos para desarrollar en las selecciones nacionales de menores en los próximos años”, señaló.