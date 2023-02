Tania Ríos le responde a su aún esposo Christian Domínguez: “No he pedido dinero para divorciarme”

Tania Ríos habla de su divorcio con Christian Domínguez. (ATV)

Christian Domínguez reveló en el programa de estreno de ‘América Hoy’, que su proceso de separación ya estaría a punto de salir y solo faltan trámites administrativos en el Ministerio Público para que le den el divorcio de su todavía esposa, Tania Ríos.

Christian Domínguez no habría iniciado trámites para divorciarse de Tania Ríos, según ‘Magaly TV’ A inicios de este año, Christian Domínguez aseguró que estaba a punto de separarse legalmente de Tania Ríos, exbailarina con la que se casó en el 2002. VER NOTA

Sin embargo, la joven dio una entrevista al programa de Magaly Medina e indicó que Christian jamás se ha comunicado con ella para hablar sobre los papales de separación y la última vez que se vieron en el 2016 no hablaron de ello, inclusive le dijo que si ella no hubiera viajado a Usa, ellos hubieran continuado su relación.

“Nunca se habló del tema del divorcio. Lo único que recuerdo como algo bonito fue que él me dijo que si yo nunca me hubiera venido aquí, hubiéramos continuado juntos, pero nunca se habló de divorcio”, detalló.

Christian Domínguez y todos los procesos de divorcio que empezó para separarse de su esposa Tania Ríos El cantante de cumbia habría tenido varios intentos de separación de su primera esposa, sin embargo, por varios motivos sus procesos legales se archivaron. VER NOTA

Por otro lado, Tania Ríos comentó que si bien es cierto no tiene una dirección exacta en Estados Unidos, pero Domínguez conoce a su familia y sabe donde la puede encontrar para que se pueda contactarse con ella y así poder firmar los papeles de divorcio.

“Sí, es verdad que yo no tengo un dirección, porque yo vivo en un circo viajando todo el tiempo, pero si a él le interesa contactarme y saber de mí, él conoce a mi familia, tenemos amistades en común”, explicó.

Christian Domínguez explicó por qué aún no se divorcia de Tania Ríos: “Son temas administrativos” El cumbiambero aclaró que el juez encargado de su caso ya tiene una decisión y solo está esperando que se emita el documento oficial de su divorcio. VER NOTA

La exbailarina también comentó que si Christian Domínguez hubiera querido separarse, hace años lo hubiera hecho, pero no lo ha querido hacer.

“Si él quisiera divorciarse ayer, antes de ayer, hace un año o dos, si hubiera querido hacerlo, ya lo hubiera hecho y no lo ha hecho, aquí no hay una mujer desaparecida, ni muerta, ni nada. Él sabe dónde estoy, él sabe como ubicarme, como encontrarme”, resaltó.

Además, indicó que ella jamás le ha pedido dinero al líder de ‘La Gran Orquesta’ para que se puedan divorciar, como lo dejo entender Janet Barboza en el programa del lunes 30 de enero del magazine de América TV.

“Yo nunca he pedido dinero por divorciarme ni nada de eso y la verdad me molesta que me hacen quedar, como que me estoy corriendo, que no quiero firmar, como que me niego a un divorcio”, puntualizó.

¿Qué dijo Christian Domínguez?

A inicios de este año, el cantante de cumbia aseguró que estaba a punto de separarse legalmente de su exesposa tras más de 10 años de espera. Sin embargo, Magaly Medina señaló que el artista no habría iniciado con los trámites del divorcio. Esto generó múltiples dudas, por lo que el animador aprovechó para aclarar su situación legal con su expareja.

Según explicó Christian Domínguez, el juez encargado de su caso ya tiene una decisión y solo está esperando que se emitan los documentos faltantes. Asimismo, aseguró que debido a la pandemia por la Covid - 19 y que Tania Ríos se encuentre en el extranjero, fueron los causantes del retraso de su divorcio.

“Ya hay una decisión del juez, no hay marcha atrás, no hay forma, esto ya está en el sistema del juzgado (...) Cada exhorto (documento) demora meses porque es Estados Unidos, regresa, vuelven a mandar otro, regresa... vino la pandemia se hizo más largo aún, gracias a Dios ya no se puede dilatar más, lo que estamos esperando son temas administrativos, nada más”, dijo.

Asimismo, comentó que lo que quiere es que en su documento de identidad aparezca como divorciado y luego poder casarse con Pamela Franco, madre de su última hija.

“Lo que yo sé es que todo le proceso de divorcio se ha hecho correctamente (...) Yo lo que quiero tener es mi documento en la mano, no el certificado de divorcio ni el acta, porque eso ya lo tengo. Es importante tener mi documento de identidad (DNI) como divorciado”, agregó Domínguez.

Christian Domínguez explica por qué no sale su divorcio con Tania Ríos. (Captura)

¿Desde cuándo está casado con Tania Ríos?

Christian Domínguez y Tania Ríos se casaron el 20 de febrero del 2002 en una íntima ceremonia en la Municipalidad de Breña, cuando él tenía 18 años y ella 17. Sin embargo, tres años después, se separaron y la exbailarina decidió viajar a Estados Unidos para radicar en Nueva York sin antes firmar los papeles de divorcio.

i bien, se señaló que su estancia en otro país complicó la documentación, en los últimos años ambos se han acusado de diferentes cosas que han impedido su separación legal. En 2019, Tania mantuvo una entrevista con Magaly Medina y contó que, cada vez que intentaba comunicarse con el cumbiambero en privado, él la evadía debido a que estaba con pareja.

Por otro lado, en 2021, el cantante de cumbia señaló que Ríos se fue del Perú inesperadamente y no pudo conseguir las firmas que necesitaba. Asimismo, reveló que le pidió a su abogado que comience con los papeles y este le dijo que demoraría acerca de dos años. Esto no fue inconveniente para el artista, sin imaginar que tomaría más de lo previsto.