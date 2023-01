Christian Domínguez no habría iniciado trámites para divorciarse de Tania Ríos, según ‘Magaly TV’

Christian Domínguez no habría iniciado trámites para divorciarse de Tania Ríos. ATV/Magaly TV, La Firme

A inicios de este año, Christian Domínguez aseguró que estaba a punto de separarse legalmente de Tania Ríos, exbailarina con la que se casó en el 2002. Sin embargo, según una investigación de ‘Magaly TV, La Firme’, el cantante de cumbia ni siquiera habría iniciado los trámites del divorcio. “A nosotros no nos engaña”, indicó la conductora.

El programa de espectáculos se comunicó con Tanía Ríos para conocer la verdad de su separación. “Ese tema (el divorcio) para mí ni existe en mi vida, no sé nada, completamente cero, menos cero, o sea nada”, comentó la expareja de Christian para el asombro del reportero.

También resaltó que el cumbiambero jamás habló con ella sobre la disolución de su matrimonio. “¿Te mandó algún documento?”, le preguntaron, a lo que ella respondió confundida desde Estados Unidos: “Nada, lo que es nada. Totalmente nada”.

Tanía Ríos es una exbailarina de cumbia. Actualmente, seguiría casada con Christian Domínguez.

En otro momento, Magaly Medina difundió la conversación de Tania con el investigador de su programa. En el chat, la mujer sostiene que solo ha firmado un documento en el 2005, el cual Christian Domínguez le informó que serviría para divorciarse. “Ni leí el papel, él me trajo el papel solo, sin ningún otro personaje”, dijo.

Ante este escenario, la abogada Claudia Zumaeta indicó que “ese vínculo no se va a disolver hasta que no haya una sentencia judicial firme, a través del Poder Judicial. Así ellos estén separados 20 o 30 años, eso no va a disolver el vínculo matrimonial. Hay tres vías: la judicial, la notarial y la municipal”.

Christian Domínguez se niega a hablar

‘Magaly TV, La Firme’ se puso en contacto con el artista nacional para conocer por qué ha dicho todo este tiempo que está a punto de divorciarse, cuando no habría iniciado el trámite. Domínguez se negó a hablar con el reportero vía llamada telefónica.

“Papito lindo, escúchame. ¿Yo de qué canal soy? Sabes que yo no puedo hablar. Papito, no te puedo ayudar pues, no te voy a decir nada. ¿Por qué serás así? Toda la vida, no cambias tú, no cambias. Ya déjame tranquilo, papito”, expresó antes de cortar la comunicación.

Christian Domínguez evitó hablar sobre los trámites de divorcio con el programa de Magaly Medina. (América TV)

El pasado lo delata

Christian Domínguez ha mencionado en más de una oportunidad que está esperando divorciarse de su expareja para dar el siguiente paso con Pamela Franco, su actual pareja y madre de su última hija. Eso sí, ha resaltado siempre que la separación no depende de él, sino del juez.

“Ahora después de la pandemia y por la carga procesal, no sabemos si los días son los mismos o es más, hay que entender. Pero he esperado 21 años, puedo esperar unos días más, unos días menos. Mi abogado dice que ya hay una decisión, pero hay que esperar unos trámites todavía. El día que esté donde yo quiero que esté, ahí yo saldré con toda la alegría. Todo lo que se ha avanzado, no hay marcha atrás, no es que no se pueda”, indicó para ‘América Espectáculos’ en enero de 2023.

Sin embargo, lo mismo dijo para ‘Estás en Todas’ y para ‘América Hoy’ en abril de 2022. “Hablé con el abogado y me dice que solo falta que den la fecha de la audiencia para que me den la sentencia”, dijo para el espacio de Natalie Vértiz y ‘Choca’ Mandros. En el magazine de Ethel Pozo, expresó que “en 30 días debería salir ya el divorcio”.