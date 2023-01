Luis Advíncula intentó gol de ‘chalaca’ en Boca Juniors vs Atlético Tucumán por la Liga Profesional Argentina

Luis Advíncula es titular en Boca Juniors vs Atlético Tucumán.

Boca Juniors iguala sin goles ante Atlético Tucumán por la fecha 1 de la Liga Profesional Argentina. No obstante, el equipo de Hugo Ibarra estuvo a poco de abrir el marcador a través de Luis Advíncula. El defensor se mandó con una ‘chalaca’, pero su remate fue contenido por el guardameta rival.

Ocurrió a los 15 minutos del cotejo. Pol Fernández abrió el juego por la banda derecha para Óscar Romero, quien vio a Luis Advíncula rompiendo líneas por el medio y decidió ponerle un pase a las espaldas del lateral del ‘decano’.

El defensa en su intento de evitar que la pelota caiga en posesión del peruano, la impactó con la cabeza, pero, igualmente, le quedó a ‘Bolt’, que se encontraba de espaldas y se atrevió a realizar una ‘chalaca’ con pierna derecha. Su remate no fue muy colocado, pero el portero Tomás Marchiori tuvo que estirarse para bloquearlo.

La acción no quedó ahí, pues el esférico quedó libre en el área y Nicolás Orsini se apoyó con Juan Ramírez. El mediocampista quiso rematar y le salió muy débil. De esta forma, un defensor de la visita logró alejar el peligro con un despeje.

En la Bombonera se vive un partido muy dinámico, de ida y vuelta, y con peligro en ambas áreas. Los dos clubes buscan comenzar esta temporada con una victoria. Eso sí, Boca Juniors ha tenido las ocasiones más claras en el cotejo, además de la mayor posesión de balón (68%).

El empate no les ayudaría de mucho, pues hay siete equipos que sumaron de a tres: River Plate, Huracán, Lanús, Tigre, Independiente, Rosario Central y San Lorenzo. Y se unirían a los clubes que solo obtuvieron un punto: Newell’s, Platense, Belgrano, Instituto, Racing y Sarmiento.

Así va la tabla de la Liga Profesional Argentina mientras juega Boca vs Tucumán.

¿Cuándo fue el último gol de Advíncula?

El último tanto de Luis Advíncula sucedió el 24 de marzo de 2022. No solo fue especial por la importancia, pues le dio la victoria a Boca Juniors vs Estudiantes La Plata, sino también porque significó el primero con la camiseta ‘xeneize’. Desde aquel entonces no ha podido sumar ni una asistencia.

Los números de Advíncula en Boca Juniors

El integrante de la selección peruana llegó al cuadro ‘bostero’ en julio de 2021 tras su estancia en Rayo Vallecano. Rápidamente se adueño de la banda derecha, sumando un total de 61 partidos. Asimismo, el lateral pudo levantar tres trofeos en este tiempo: una Liga Argentina, una Copa de la Liga y una Copa Argentina.

Advíncula se ubica en el top 3 de los peruanos más ganadores de Boca Juniors, le sigue los pasos a Carlos Zambrano, quien se consagró cinco veces, y José ‘Chino’ Pereda, que registra seis trofeos en su palmarés.

Boca Juniors posó con los dos trofeos que ganaron en 2022. (Baires)

Próximo partido de Boca Juniors

Boca Juniors recibirá a Central Córdoba en la segunda fecha del torneo argentino. Este compromiso se llevará a cabo el domingo 5 de febrero a las 17:15 (hora peruana) en la Bombonera. Su rival viene de caer 2-0 ante River Plate.

Próximo partido de Atlético Tucumán

Por su parte, Atlético Tucumán chocará con Talleres en condición de local. Este cotejo se realizará el domingo 5 de febrero a las 19:30 (hora peruana) en el estadio Monumental José Fierro. Su contrincante perdió por la mínima diferencia ante Independiente.