Paolo Guerrero fue presentado en Racing Club: su preparación, los objetivos y lo que piensa del fútbol argentino

Paolo Guerrero firmó un contrato por productividad hasta finales de 2023. (Racing Club)

Paolo Guerrero fue presentado en Racing Club, este jueves 26 de enero. Tras superar las pruebas médicas y firmar su contrato hasta diciembre del 2023, el ‘Depredador’ tuvo su primera conferencia como jugador del conjunto de Avellaneda, el séptimo club que defenderá en su extensa trayectoria deportiva.

El evento realizado en la sala de prensa del Estadio Presidente Perón, mayormente conocido como ‘El Cilindro’, estuvo pactado para las 10:30 horas de Perú y el delantero de 39 años estuvo acompañado por el director deportivo, Rubén ‘Mago’ Capria.

Fue el exfutbolista quien tomó la palabra en primera instancia, quien le dio la bienvenida y llenó de elogios al atacante peruano. “Estamos muy contentos con la llegada de Paolo, es un jugador de una calidad innegable, de trayectoria y jerarquía, pero que también nos puede dar su aporte, tanto fuera como en la cancha, y dentro del plantel que armamos. Creemos en la calidad y no en la cantidad en este mercado de pases y la expresión máxima en este mercado de pases está en la figura de Paolo”, detalló el también referente de Racing.

A continuación, nuestro compatriota ofreció sus primeras palabras como jugador ‘celeste y blanco’, en las que agradeció el recibimiento del plantel y la afición, además de confirmar que no estará presente en el debut del fin de semana ante Belgrano en El Cilindro.

“Muchas gracias por el recibimiento a toda la gente de Racing, a todo el grupo que me ha tratado súper bien, me siento muy feliz de estar aquí, en este gran club. Ahora toca mi parte, ponerme a punto para volver a jugar cuanto antes, para esta semana no creo que esté. Estoy trabajando en la parte de fuerza, de gimnasio y espero estar la próxima semana con mis compañeros”, señaló ante la prensa.

En un momento de la presentación, el dirigente de la escuadra argentina se refirió al voceado contrato por productividad, dejando en claro la confianza que tienen en su nueva incorporación y que no le agrada dicha palabra.

“Se ha hablado de una palabra que no me simpatiza demasiado que es la productividad. En todos los jugadores que contratamos buscamos la productividad, lo que si tenemos que dejar en claro es que nosotros fichamos a un enorme futbolista”.

Paolo Guerrero brindó sus primeras palabras como jugador de Racing Club de Avellaneda. | (ESPN)

Guerrero habló del dorsal 22 que usó Diego Milito

El incaico también se refirió a porque eligió usar el dorsal 22 durante su estancia en Racing, número que heredó de Carlos Alcaraz y que usó una leyenda del equipo como el delantero Diego Milito.

“El 22 porque tiene mucha historia, me venían diciendo que número me gustaría usar y mi primera respuesta fue que cualquiera. El dorsal no hace al jugador. Cuando me propusieron el 22 que tiene mucho pasado dije que sí con mucho orgullo. Después de que un ídolo de aquí como Diego Milito lo haya tenido como no querer usarlo”.

El exdelantero argentino Diego Milito dejó un legado con el dorsal 22. (EFE/Fernando Gens/Archivo)

La Copa Libertadores es su obsesión

Desde su revisión médica, Paolo Guerrero fue claro en señalar que uno de los motivos por el cuál descartó otras propuestas y prefirió enfundarse la camiseta de Racing fue la oportunidad de volver a jugar la Copa Libertadores de América, algo que no hace desde 2021.

“Primeramente, ¿a qué jugador no lo motiva venir a Racing? Con la ventaja que hay de jugar Libertadores, con mayor deseo aun. Cuando hubo la posibilidad dije que me encantaría jugar aquí. En 2018 ya tuve una conversación para venir, pero no se dio y hoy me siento muy afortunado”.

“Cuando surgió el interés estaba evaluando otras posibilidades y cuando se tocó la de Racing indudablemente esperé hasta que definan por mi y lo hicieron”, detalló.

Paolo Guerrero durante su primera conferencia de prensa, acompañado por Rubén Capria. (Racing)

La sensación de jugar en Argentina

El goleador histórico de la selección peruana se refirió sobre el desafío que supone descubrir una nueva competencia como la argentina tras una década vinculado a clubes de Brasil como Corinthians, Flamengo, Internacional de Porto Alegre y Avaí FC.

“Es una liga nueva para mi después de estar muchos años en Brasil. Sé que indudablemente es una de las mejores de Sudamérica junto al Brasileirao, así que es un reto jugar aquí”.

“Yo creo que este equipo va a pelear por todos los campeonatos este año y no me cabe duda que alguna cosa vamos a ganar”, decretó el veterano ariete.