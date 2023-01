El increíble elogio que dedicó Alexander Zverev a Juan Pablo Varillas tras enfrentarlo en el Australian Open

Alexander Zverev tuvo que exigirse al máximo para vencer a Juan Pablo Varillas.

Juan Pablo Varillas jugó un partidazo frente a Alexander Zverev en la primera ronda del Australian Open. El peruano fue eliminado al caer en parciales de 6-4, 1-6, 7-5, 6-7(3) y 4-6, pero dejó una gran impresión en el primer Grand Slam del año, ya que plantó cara a uno de los mejores tenistas del mundo, alargando el encuentro por más de cuatro horas.

El limeño de 27 años sorprendió al mundo extendiendo el partido hasta el quinto set, e incluso se llegó a poner en ventaja dos veces tras vencer en la primera y tercera fracción. Por este motivo, se ganó el reconocimiento del propio Zverev, quien lo reconoció como un rival difícil y le auguró un gran futuro en su carrera:

“La verdad odié tener a Varillas al frente de la red, pero todo dependía de mí. Creo que es un gran jugador, disputó uno de los mejores partidos de su vida y creo que si continúa jugando así, seguramente va a seguir mejorando en su ranking. Le deseo lo mejor”, declaró.

Alexander Zverev habla sobre Juan Pablo Varillas (ESPN).

Te puede interesar: Juan Pablo Varillas cayó luchando en un partidazo ante Alexander Zverev por el Australian Open

Recordemos que, en la previa del encuentro, el alemán de 25 años admitió tener pocas referencias de ‘Juanpi’, aunque le sorprendió que haya escalado rápidamente al puesto 104 en el Ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP)

“Lo he visto jugar una vez contra Félix Auger-Aliassime en París, donde ganaba por dos sets al cero y después no mucho más. Francamente, estuve fuera de la gira después. Es alguien que subió bastante rápido en el ranking el año pasado y obtuvo algunos buenos resultados en arcilla. Pero lo principal para mí es concentrarme en mí mismo, obtener mi forma y cada oponente es importante para eso”, señaló.

Cabe señalar que, Alexander Zverev es uno de los tenistas más destacados de la actualidad, ya que a sus 25 años ocupa puesto 14 en el Ranking ATP. Hasta junio del 2022 era el segundo mejor del mundo, pero una grave lesión en el tobillo derecho le impidió participar en otros importantes Grand Slam como Wimbledon y US Open, por lo que descendió en la clasificación.

Así fue el último punto del partido entre Juan Pablo Varillas y Alexander Sverev (ESPN).

Te puede interesar: Perú vs Irlanda en la Copa Davis 2023: día y lugar de la serie por los Play Offs del Grupo Mundial I

Juan Pablo Varillas llegó a esta instancia del Abierto de Australia gracias a la modalidad ‘lucky loser’, un sistema que solo se utiliza en las grandes competiciones y consiste en un sorteo para los tenistas que cayeron durante la fase previa, pero se encuentran entre los mejores pre clasificados. El peruano ingresó a esta instancia tras caer en la tercera ronda del ‘qualy’ ante el japonés Yosuke Watanuki.

Juan Pablo Varillas en torneos Grand Slam

Esta fue la segunda participación de Varillas en un cuadro principal de Grand Slam. La primera vez fue en Roland Garros 2022, donde enfrentó al canadiense Félix Auger-Aliassime (#7 ATP), quien lo derrotó por parciales de 2-6, 2-6, 6-1, 6-3 y 6-3. Dicha caída fue dolorosa para el peruano, quien inició sorprendiendo al llevarse los primeros sets.

Antes disputó la etapa clasificatoria del Abierto de Australia 2020 y 2022. También en las de Roland Garros 2020 y 2021, en Wimbledon 2021 y 2022 y US Open 2021 y 2022. No obstante, no consiguió pasar de la segunda ronda.

SEGUIR LEYENDO: