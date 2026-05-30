Perros y gatos

El 70% de los gatos presenta problemas dentales antes de los 3 años: el cepillado de dos minutos que previene la pérdida de dientes

Molestias en la boca, pérdida de piezas y cambios en la conducta son señales que pueden estar vinculadas a patologías orales frecuentes en animales de compañía

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Un hombre acaricia a su gato pelirrojo sobre una mesa de examen en una clínica veterinaria, frente a una veterinaria sentada con bata blanca.
Entre el 50% y el 90% de los gatos mayores de cuatro años presenta algún tipo de enfermedad dental, según la Universidad de Cornell (Imagen Ilustrativa Infobae)

La salud bucodental de los gatos suele pasar inadvertida para la mayoría de sus tutores. Se estima que entre el 50% y el 90% de los gatos mayores de cuatro años padece algún tipo de enfermedad dental, según datos del Centro de Salud Felina de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Cornell.

Investigaciones recientes indican que cerca del 70% de los gatos de más de dos o tres años desarrolla algún grado de enfermedad periodontal, lo que la ubica entre las afecciones más frecuentes en esta especie. La ausencia de una higiene oral adecuada y la dificultad para detectar los síntomas en etapas tempranas favorecen que estos trastornos se manifiesten en fases avanzadas.

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Por qué los gatos desarrollan enfermedades dentales tan temprano

La acumulación de placa bacteriana sobre los dientes representa el primer paso en el desarrollo de enfermedades dentales en gatos. Este biofilm se forma tras cada comida y se adhiere a las superficies dentales. La mayoría de los gatos no recibe cepillado ni revisiones dentales regulares en el hogar, lo que facilita la acumulación de placa y su posterior mineralización en sarro. Según Vets & Clinics, una vez que la placa se transforma en sarro, solo puede eliminarse mediante una limpieza profesional bajo anestesia.

encías sanas, dentífrico canino, rutina dental, boca limpia, sonrisa animal, cuidado veterinario, tartaro, dientes fuertes, cepillado diario, bienestar peludo - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El 70% de los gatos de más de dos años ya muestra signos de enfermedad periodontal (Imagen Ilustrativa Infobae)

La enfermedad periodontal en gatos se divide en dos fases principales: la gingivitis, que resulta reversible, y la periodontitis, que provoca daño irreversible en los tejidos de soporte dental. El manual veterinario MSD señala que la enfermedad periodontal consiste en una infección e inflamación del tejido que rodea los dientes. Si no recibe tratamiento, puede derivar en la pérdida de piezas dentales por destrucción de sus tejidos de soporte.

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Diversos factores incrementan la predisposición de los gatos a desarrollar problemas dentales a edades tempranas, entre ellos la alimentación basada únicamente en comida blanda, la predisposición genética y la ausencia de una rutina de cepillado. El sitio especializado PetMD advierte que “los gatos no suelen mostrar síntomas evidentes de enfermedad dental hasta que el daño es considerable”.

Qué síntomas indican que un gato tiene una enfermedad dental

Los síntomas suelen pasar inadvertidos en las primeras fases. Entre las manifestaciones clínicas, según la cadena de hospitales veterinarios VCA y el centro veterinario The Complete Pet Animal Hospital, de Litchfield Park, figuran:

  • Mal aliento persistente
  • Encías inflamadas, enrojecidas o con sangrado
  • Tártaro visible (depósitos amarillos o marrones)
  • Pérdida de apetito o preferencia por comida húmeda
  • Babeo, a veces con sangre
  • Pérdida de peso gradual
  • Dientes flojos o ausentes
  • Cambios de conducta, como aislamiento, irritabilidad o rechazo al contacto facial

Según el manual veterinario MSD, la mayoría de los gatos enmascara el dolor por lo que esperar hasta que aparezcan los signos no es lo mejor para el animal. Por eso, muchos diagnósticos se producen en estadios avanzados, cuando ya existe pérdida de piezas dentales o infecciones secundarias.

Cuáles son los riesgos de no tratar la enfermedad dental en gatos

La ausencia de tratamiento puede provocar complicaciones sistémicas. El Cornell Feline Health Center indica que “la enfermedad dental puede causar dolor intenso y afectar la calidad de vida del animal”. Si la periodontitis avanza, las bacterias presentes en la boca pueden ingresar al torrente sanguíneo y elevar el riesgo de alteraciones en órganos como los riñones, el hígado y el corazón.

El hospital veterinario Woburn Animal Hospital señala que “la infección y las bacterias responsables de muchos problemas bucales pueden propagarse más allá de la boca y poner en riesgo órganos vitales, generando complicaciones adicionales”. La pérdida de dientes, además, interfiere en la alimentación, favorece la desnutrición y reduce el bienestar general.

encías sanas, dentífrico canino, rutina dental, boca limpia, sonrisa animal, cuidado veterinario, tartaro, dientes fuertes, cepillado diario, bienestar peludo - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La enfermedad periodontal felina tiene dos etapas: gingivitis reversible y periodontitis irreversible - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué el cepillado diario previene la pérdida de dientes

El cepillado diario es el método más efectivo para interrumpir la formación de placa y evitar su mineralización en sarro. El portal veterinario Vets & Clinics indicó que “el cepillado dental regular es el procedimiento de referencia para el mantenimiento de una adecuada salud oral”. La placa puede mineralizarse en menos de 24 horas si no se elimina y, en dos semanas, puede haber reinfección de las bolsas periodontales tras una limpieza profesional si no continúa la higiene en casa.

La cadena veterinaria VCA Hospitals sostiene que “la mejor forma de prevenir la enfermedad dental es reducir la tasa de acumulación de placa y sarro con el cepillado diario”. El uso de pastas dentales específicas para gatos es clave, ya que los productos para humanos pueden resultar tóxicos. El Cornell Feline Health Center recomendó introducir el cepillado de manera progresiva y asociarlo a experiencias positivas para el animal.

Infografía con gráficos e ilustraciones sobre salud dental en gatos, mostrando boca con dientes sanos y enfermos, síntomas, factores de riesgo y prevención.

¿Cómo se debe realizar el cepillado en gatos?

Diversos centros veterinarios aconsejan iniciar el proceso desde las 8 a 10 semanas de vida para lograr que el gato acepte la rutina con naturalidad. El procedimiento adecuado implica:

  • Usar un cepillo de cerdas suaves o un dedal especial para gatos
  • Emplear pasta dental veterinaria, nunca para uso humano
  • Cepillar solo la superficie externa de los dientes, ya que la lengua del gato limpia la parte interna de forma natural
  • Realizar movimientos suaves, en ángulo de 45 grados respecto a la encía

El Cornell Feline Health Center describe un plan de adaptación en cuatro semanas, desde la familiarización con el sabor de la pasta hasta la tolerancia al cepillo dentro de la boca. “En la cuarta semana, se debe colocar el cepillo en un ángulo de 45 grados respecto a los dientes y limpiar suavemente la superficie externa”, precisa la entidad.

En casos donde el gato no tolere el cepillado, se pueden usar alternativas como gasas para limpiar los dientes o productos específicos recomendados por el veterinario, incluyendo geles, enjuagues y dietas especiales.

La mayoría de los expertos señalan la importancia de una revisión dental veterinaria anual. En gatos con antecedentes de enfermedad periodontal o con predisposición genética, la frecuencia puede aumentar a dos veces al año. Las limpiezas profesionales y las radiografías dentales bajo anestesia permiten identificar problemas ocultos y decidir sobre la extracción de piezas dañadas.

El seguimiento veterinario es clave para detectar a tiempo la acumulación de sarro, la movilidad dental o la presencia de lesiones de reabsorción, que son la principal causa de pérdida de dientes en gatos adultos.

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