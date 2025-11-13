Perros y gatos

La fascinación de los gatos por las cajas va más allá del juego, afirman los expertos

Aunque parezca un simple pasatiempo, esta conducta está vinculada con el instinto de protección y ayuda a reducir el estrés felino, aseguran especialistas consultados por Popular Science. Cuándo el uso de este “refugio” puede ser una señal de alarma

Guardar
La preferencia de los gatos
La preferencia de los gatos por las cajas frente a juguetes costosos tiene una explicación evolutiva y conductual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un costoso juguete nuevo puede pasar desapercibido ante los ojos de un gato, mientras que la caja en la que llegó se convierte en su objeto de deseo. Esta preferencia, tan común como desconcertante para muchos dueños, tiene raíces profundas en la evolución y el comportamiento felino, según explican especialistas citados por Popular Science.

Más allá de la simple curiosidad, la atracción de los gatos por las cajas responde a necesidades instintivas de seguridad, control y bienestar, aspectos que resultan clave para entender su convivencia en el hogar.

Refugio instintivo y juego

La fascinación de los gatos por los espacios cerrados no es un capricho pasajero. Expertos en comportamiento animal coinciden en que las cajas ofrecen a los felinos mucho más que un simple escondite.

Mikel Delgado, consultora de comportamiento felino y científica en la Universidad de Purdue, señala Popular Science que todos los gatos, independientemente de su personalidad o nivel de energía, pueden beneficiarse de una caja bien ubicada. Este comportamiento se relaciona directamente con su instinto de caza: en la naturaleza, los gatos buscan refugios como arbustos o rincones para acechar a sus presas y protegerse de posibles depredadores.

Incluso en ambientes domésticos, las cajas simulan estos escondites naturales y permiten a los gatos observar y lanzarse sobre sus “presas”, que en casa suelen ser juguetes o incluso los pies de sus dueños.

Las cajas en el hogar
Las cajas en el hogar permiten a los gatos canalizar su energía y satisfacer su instinto natural de acecho (Imagen Ilustrativa Infobae)

La función de las cajas va más allá del juego. Según Delgado, estos espacios proporcionan un refugio seguro, especialmente en situaciones de cambio o estrés en felinos. Los gatos, animales territoriales por excelencia, perciben cualquier alteración en su entorno como una potencial amenaza.

Danielle Gunn-Moore, profesora de medicina felina en la Universidad de Edimburgo, explica en Popular Science que la tendencia a buscar lugares cubiertos y discretos se manifiesta desde los primeros días de vida. Las madres eligen zonas tranquilas y cerradas para dar a luz, de modo que la primera experiencia de los gatitos es la seguridad de un espacio protegido.

Estudios recientes han demostrado que los gatos rescatados muestran una reducción significativa de las hormonas del estrés, como el cortisol, cuando tienen acceso a cajas tras llegar a un nuevo hogar.

Exploración y señales emocionales

La llegada de una caja nueva representa, además, una novedad en el territorio del gato. Delgado indica que los felinos domésticos conocen cada rincón de su espacio y detectan de inmediato cualquier cambio. Para ellos, una caja no solo es un refugio, sino también un objeto novedoso que despierta su curiosidad y les permite explorar, esconderse y acechar, todo en un solo lugar.

Sin embargo, el uso que un gato hace de las cajas puede ofrecer pistas sobre su estado emocional. Como advierte Delgado en Popular Science, no es lo mismo un gato que duerme plácidamente en una caja o juega entrando y saliendo, que uno que permanece acurrucado en el fondo, con los ojos muy abiertos.

El comportamiento de los gatos
El comportamiento de los gatos con las cajas puede revelar información sobre su estado emocional y bienestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este último caso, la caja puede estar funcionando como un refugio ante una situación de miedo o estrés. La seguridad que proporcionan estos espacios recuerda la importancia de ofrecer a los gatos un entorno donde puedan ejercer cierto control, algo que resulta más sencillo para los que viven en libertad, pero que puede ser un desafío para los que permanecen en interiores.

La relación de los gatos con las cajas también se forja en la infancia. Entre las dos y nueve semanas de vida, los gatitos atraviesan una etapa crucial de socialización. Las experiencias que vivan en este periodo —ya sea con personas, otros animales o visitas al veterinario— marcarán su capacidad de adaptación en la adultez. Un gato que recibió cuidados y estímulos positivos será más resiliente ante los cambios, mientras que uno con un pasado difícil puede necesitar cajas y escondites para sentirse seguro cuando percibe amenazas, incluso si estas no son reales.

Cuando la caja es señal de alerta

No obstante, el comportamiento de esconderse en cajas debe observarse con atención. Gunn-Moore advierte que, aunque es normal que los gatos busquen refugio en momentos puntuales, hacerlo de forma constante puede indicar un problema de estrés o adaptación en el hogar. En estos casos, la caja deja de ser un simple lugar de juego o descanso para convertirse en un síntoma de malestar.

Ante señales de que el gato se esconde de manera excesiva, Delgado recomienda consultar con un veterinario, quien podrá orientar sobre la necesidad de acudir a un especialista en comportamiento felino.

Así, se podrá ayudar al animal a superar sus miedos y mejorar su calidad de vida, una recomendación que Popular Science subraya como fundamental para el bienestar de los gatos domésticos.

Temas Relacionados

Comportamiento felinoGatos domésticosEstrés en gatosCajas para gatosBienestar animalPopular ScienceNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

¿Los perros se parecen a sus dueños? Cómo el estado de ánimo y la rutina dejan huella en las mascotas, según un estudio

Una investigación de la Universidad Estatal de Michigan demostró que el vínculo emocional y la convivencia diaria influyen en la conducta de los canes, y que su comportamiento puede asemejarse al de los humanos

¿Los perros se parecen a

Alerta por el aumento de enfermedades crónicas en animales: un estudio analizó las causas

Una investigadora de Grecia relevó las tendencias globales y elaboró una propuesta para mejorar la detección y control de patologías no transmisibles

Alerta por el aumento de

El asombroso poder oculto de los gatos: ¿cómo logran activar emociones irresistibles en los humanos?

Investigaciones recientes muestran que la apariencia, los gestos y hasta el ronroneo felino estimulan regiones cerebrales ligadas al bienestar y el apego, respuestas similares a las que despiertan los bebés

El asombroso poder oculto de

¿Existen razas de perros peligrosas? La importancia de la tenencia responsable para evitar accidentes

En su columna en Infobae en Vivo el periodista Leo Montero sostuvo que el carácter de los animales de compañía depende en gran medida de la educación y la atención de sus tutores

¿Existen razas de perros peligrosas?

¿Los lirios son tóxicos para los gatos?

Las plantas de interior son cada vez más habitual en la decoración de las casas. Sin embargo, algunas especies suelen desaconsejarse cuando hay animales. Qué dicen los especialistas

¿Los lirios son tóxicos para
DEPORTES
Los Pumas jugarán un partido

Los Pumas jugarán un partido ante Escocia que será clave para definir su futuro rumbo al Mundial 2027

Unión, sonrisas y una ilusión incontenible: el detrás de escena de la preparación del equipo argentino para la Billie Jean King Cup

La Liga confirmó cuándo y dónde se jugarán la final del Torneo Clausura y del Trofeo de Campeones

Mundial 2026: qué necesita Luis Fernando Tena y Miguel Herrera para clasificar a la Copa del Mundo con sus selecciones

Una figura de la F1 explicó por qué habrá “mejores carreras” en la temporada 2026 y anticipó “adelantamientos en lugares inusuales”

TELESHOW
Charlotte Caniggia opinó sin filtro

Charlotte Caniggia opinó sin filtro de la carrera de la China Suárez: “Se la comió el personaje”

El nuevo look de Magui Bravi que despertó comparaciones con una famosa actriz extranjera

Entre bikinis y playa, las vacaciones de soltera de Laurita Fernández con amigas en Río de Janeiro

El revés que sufrieron Luciano Castro y Griselda Siciliani para poder cumplir el sueño de la casa propia

Benjamín Vicuña se refirió al conflicto con la China Suárez: “Siempre cometo el mismo error”

INFOBAE AMÉRICA

Netanyahu afirmó que “consideraría un

Netanyahu afirmó que “consideraría un indulto” tras la petición de Trump al presidente israelí

El jefe de la OTAN respaldó la capacidad de respuesta del bloque frente a las incursiones de drones rusos en territorio aliado

Los gobiernos nórdicos y bálticos acordaron comprar armamento de Estados Unidos por USD 500 millones para apoyar a Ucrania

El insólito recorrido del cuadro de Klimt que Austria acaba de incautar

La ONU ofrece asistencia técnica a Ecuador en medio de la crisis del sistema de salud