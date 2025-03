Cómo limpiar la cama del perro y reducir el riesgo de enfermedades

Estos consejos ayudarán a proteger tanto a las mascotas como a sus dueños (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mantener la cama de un perro limpia no solo es una cuestión de comodidad, sino también de salud. Según el American Kennel Club, las camas para perros pueden convertirse en un foco de bacterias, parásitos y patógenos zoonóticos, aquellos que pueden transmitirse de animales a humanos. Este riesgo hace que la limpieza regular de estos espacios sea esencial para proteger tanto a las mascotas como a sus dueños. A continuación, se detallan los pasos clave para limpiar y mantener en buen estado la cama de tu perro, basados en recomendaciones de expertos y fuentes como el New York Times y el vendedor de colchones Saatva.

El primer paso: eliminar el pelo y la suciedad superficial

Antes de lavar la cama, es fundamental retirar la suciedad acumulada en la superficie. Según el New York Times, pasar la aspiradora es una de las formas más efectivas de eliminar el pelo y los restos de suciedad. Para quienes no cuentan con una aspiradora, un rodillo quitapelusas puede ser una alternativa útil. Además, sacudir la cama al aire libre ayuda a desprender partículas que no se eliminan fácilmente con la aspiradora.

En cuanto a las herramientas recomendadas, el New York Times sugiere considerar aspiradoras de mano diseñadas específicamente para mascotas, muchas de las cuales incluyen cepillos especiales para recoger el pelo de manera más eficiente. Este paso no solo facilita el lavado posterior, sino que también reduce la acumulación de suciedad en el hogar.

Cómo tratar las manchas específicas

El primer paso es identificar el tipo de mancha para aplicar el tratamiento adecuado

Las manchas en la cama de un perro pueden ser un desafío, pero tratarlas adecuadamente antes del lavado general es crucial. Según Saatva, el primer paso es identificar el tipo de mancha para aplicar el tratamiento adecuado.

Para manchas de orina, una mezcla de bicarbonato de sodio, vinagre y agua puede ser efectiva. Esta solución debe aplicarse directamente sobre la mancha, dejándola actuar durante al menos 10 minutos antes de secar con un paño limpio. En el caso de manchas de suciedad, basta con frotar la zona afectada con un detergente apto para mascotas y un paño húmedo.

Las manchas de excremento requieren un enfoque diferente. Saatva recomienda usar una mezcla de agua fría y vinagre blanco destilado, aplicándola con un cepillo que no se utilice para otros fines. Una vez que la mancha desaparezca, se puede espolvorear bicarbonato de sodio sobre la zona y aspirar cuando esté completamente seca.

Las manchas de sangre, por su parte, son más difíciles de eliminar. Según las recomendaciones, se debe comenzar dando pequeños toques con un paño húmedo para retirar la mayor cantidad posible. Posteriormente, se puede aplicar una mezcla de bicarbonato de sodio, vinagre blanco y agua fría, dejándola actuar durante 30 minutos antes de limpiar nuevamente con un paño.

Limpieza profunda: cómo lavar la cama de tu perro

Limpiar las manchas tan pronto como aparezcan es clave para evitar que se conviertan en un problema mayor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez tratadas las manchas, es momento de realizar una limpieza más profunda. Si la cama tiene una funda extraíble, el proceso es más sencillo, ya que la mayoría de estas fundas pueden lavarse en la lavadora. Sin embargo, Saatva y el New York Times recomiendan siempre revisar las etiquetas del fabricante para asegurarse de que el material sea apto para este tipo de lavado.

En caso de que la funda o la cama no puedan lavarse en máquina, se puede optar por un lavado a mano. Para ello, se debe llenar un recipiente grande con agua tibia y un detergente seguro para mascotas. La cama debe sumergirse en esta mezcla durante 10 a 15 minutos, frotándola con un cepillo viejo para eliminar la suciedad incrustada. Si no hay instrucciones específicas del fabricante, el New York Times sugiere lavar la cama en un ciclo de agua fría en la lavadora, siempre que el tamaño lo permita.

Es importante utilizar detergentes diseñados específicamente para mascotas, ya que los productos convencionales pueden contener químicos dañinos para los animales. Además, se recomienda limpiar la lavadora después de lavar artículos para mascotas, para evitar la transferencia de residuos a otras prendas.

Secado adecuado para evitar daños

El secado es un paso crucial para mantener la cama en buen estado. Según las recomendaciones, las fundas extraíbles suelen poder secarse en la secadora, pero siempre a baja temperatura para evitar que se encojan o se deformen. Sin embargo, Simply Maid sugiere que, en caso de duda, lo mejor es dejar que la cama se seque al aire libre.

Es importante evitar el uso de toallitas para secadora, ya que contienen químicos que pueden ser tóxicos para perros y gatos. Si se opta por el secado al aire, colocar la cama bajo la luz del sol puede ser una buena opción, ya que la exposición solar ayuda a eliminar bacterias de forma natural.

Estrategias para mantener la cama limpia por más tiempo

Mantener la cama de tu perro limpia no tiene que ser una tarea complicada si se siguen algunos consejos prácticos. Según Simply Maid, aspirar o usar un rodillo quitapelusas regularmente puede prevenir la acumulación de suciedad y pelo. Además, lavar las patas de tu perro al regresar de la calle es una medida sencilla que evita que la suciedad se transfiera a la cama.

El material de la cama también juega un papel importante. Las camas impermeables, por ejemplo, son más fáciles de limpiar y ofrecen una protección adicional contra manchas y olores. Otra recomendación de Simply Maid es colocar la cama bajo la luz del sol durante unas horas, lo que no solo ayuda a desinfectar, sino que también reduce los olores.

Finalmente, limpiar las manchas tan pronto como aparezcan es clave para evitar que se conviertan en un problema mayor. Con estos consejos, es posible mantener la cama de tu perro en óptimas condiciones, garantizando un espacio limpio y saludable para tu mascota.