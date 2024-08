Cómo los perros pueden comunicarse con las personas a través de tableros de sonido

Los tableros con botones sonoros para perros ganan popularidad (Christopher Wood, del Laboratorio de Cognición Comparativa de la Universidad de California en San Diego)

Los botones con sonidos se están usando más con las mascotas. Se promocionan como objetos para hacer que los perros “hablen” mejor con sus cuidadores. Algunos ponen videos en redes sociales para mostrar las “hazañas “ de los animales. Pero, ¿se comunican realmente estos perros o solo responden a las señales de sus cuidadores?

Un estudio en los Estados Unidos encontró una respuesta. Se publicó en la revista Plos One. Reveló que los perros entrenados para usar dispositivos de sonido sí responden a las palabras pregrabadas de manera similar a como lo hacen con palabras habladas.

Esto significa que los perros prestan atención a los términos de los botones de sonido y demuestran comportamientos apropiados sin influencias contextuales o de quien emite la palabra.

El líder de la investigación fue Federico Rossano, profesor de la Universidad de California San Diego. Consideró que el estudio es un primer paso fundamental en el conocimiento sobre el comportamiento canino.

Un estudio fue realizado en los Estados Unidos y reveló que los perros entrenados para usar dispositivos de sonido sí responden a las palabras pregrabadas de manera similar a como lo hacen con palabras habladas (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Demostramos que los perros sí prestan atención a las palabras del tablero de sonido y producen comportamientos adecuados independientemente de las señales ambientales y de quién produce la palabra”, dijo Rossano.

La primera autora del artículo es Amalia Bastos, ex becaria de la Universidad de California en San Diego y ahora becaria de la Universidad Johns Hopkins. Los datos del estudio se recogieron en 2022, y los participantes abrieron generosamente sus casas a los investigadores, lo que pone de manifiesto el creciente interés y compromiso del público con la ciencia ciudadana.

Cómo se hizo el estudio científico

El estudio con perros fue publicado en la revista Plos One. Incluyó 2 experimentos (Getty)

El uso de los tableros con sonido ha crecido notablemente en los últimos años. Pero surgieron controversias sobre si estos perros realmente responden al audio del dispositivo o simplemente reaccionan a las señales de comportamiento de las personas que les hablan.

Los investigadores llevaron a cabo dos experimentos con 59 perros entrenados para usar tableros de sonido. En el primer experimento, un investigador cubrió los botones del tablero con pegatinas de colores y luego otro investigador, sin saber cuál botón producía qué palabra, los presionó y registró el comportamiento del perro.

El segundo experimento fue parte de una iniciativa de ciencia ciudadana. Personas que conviven con perros en sus hogares aceptaron participar en un experimento similar al primero. Pero fueron alternando entre presionar un botón y decir la palabra en voz alta.

Los resultados muestran que las posibilidades de que los perros exhibieran comportamientos relacionados con el juego eran aproximadamente siete veces mayores tras pulsar el botón de juego/juguete en comparación con los otros botones.

Tras hacer el estudio, los investigadores analizan si los perros pueden pulsar el botón correcto para situaciones concretas (Getty Images)

La investigación también reveló que la probabilidad de que los perros mostraran comportamientos relacionados con salir afuera era similar al pulsar el botón de salida/exterior. Sin embargo, no se observó una mayor probabilidad de que los perros mostraran comportamientos relacionados con la comida al presionar el botón correspondiente.

Un punto crucial es que estos hallazgos se mantuvieron constantes sin importar si un investigador o el responsable del animal presionaban los botones, y si el dueño presionaba un botón o decía la palabra. Esto sugiere que los perros no solo están reaccionando a las palabras del tablero de sonido, sino también respondiendo a comandos orales equivalentes.

Sin embargo, en diálogo con el diario The Guardian, Clive Wynne, director del “Canine Science Collaboratory” en la Universidad Estatal de Arizona, se mostró escéptico sobre las conclusiones de este estudio. Describió los hallazgos como “nada del otro mundo”, señalando que el estudio no arrojó nueva luz sobre lo que los perros comprenden al escuchar ciertas palabras y que la capacidad de los perros para presionar botones no jugó un papel en el estudio actual.

Así son los tabletas con botones que se usan para entrenar perros (Vip pet services)

El doctor Rossano, que también aparece en el nuevo y popular documental de Netflix “Inside the Mind of a Dog” (En la mente de un perro), subrayó que esta investigación es solo un paso en el estudio en curso de su laboratorio sobre la comunicación entre especies.

Con su equipo, esperan explorar si los perros pueden elegir correctamente los botones en situaciones específicas. Este trabajo podría no solo profundizar en la comprensión de las capacidades de los perros para comprender palabras, sino también arrojar luz sobre el uso de estos dispositivos como herramientas de comunicación entre humanos y caninos.