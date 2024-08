El emotivo encuentro entre un hombre y su mascota, rescatada de un incendio, que conmovió a las redes sociales

Isaac Vaizman llegó a su casa y descubrió que estaba envuelta en llamas (RMG News)

Isaac Vaizman llegó a su casa en Topham Street, California, cerca de Lyndley Avenue en Tarzana, y descubrió que su hogar estaba envuelto en llamas. El hombre llamó a los miembros del Departamento de Bomberos de Los Ángeles para que salvaran su bien más preciado: su gata de 14 años. Cheetah estaba atrapada en el interior entre las intensas llamas.

Un equipo de 38 bomberos logró apagar las llamas que devoraron una habitación en tan solo 19 minutos y el reencuentro emocionó a los usuarios de las redes.

La gata Cheetah conecta a Vaizman con su hija tras su divorcio (@isaacvaizman)

Vaizman llegó a la casa que se había mudado a principios de julio y la vio en llamas. Los bomberos acudieron al lugar y le entregaron sana y salva a Cheetah. Emocionado, el hombre lloró de alivio mientras refrescaba a su mascota con agua. “Intenté entrar corriendo y me detuvieron. Es como perder a tu hija, lo mismo, ella es mi hija”, dijo Vaizman a NBC Los Ángeles.

Vaizman explicó, en una entrevista a un medio local que, después de su divorcio, su hija le pidió que se quedara con Cheetah, y él le prometió que lo haría. “Todavía tengo a mi gato, pero no a mis hijos. El gato está vivo, y eso es lo más importante”, añadió. El video del incendio mostró llamas saliendo del techo y al equipo de bomberos luchando contra el fuego mientras Vaizman pedía auxilio a gritos: “Mi gato, mi gato está en la habitación, por favor sáquenlo”.

Vaizman lloró de alivio mientras refrescaba a su gata con agua (@isaacvaizman)

El rescate

Vaizman recorrió el perímetro de la casa. Unos cinco minutos después, un bombero le entregó a Cheetah, y Vaizman se arrodilló abrazando al animal. Luego del incendio, fue llevada al veterinario para ser evaluada.

El hombre compartió en Instagram un video mostrando los daños en su hogar y además a su gata, que se encuentra en perfecto estado. Además, con las repercusiones, un amigo de Vaizman creó una cuenta en GoFundMe en su honor, y explicó que el hombre recién se había mudado a la casa. “Lo único que le importaba era que los bomberos rescataron al gato que él y su hija adoptaron juntos. Lo ha perdido todo menos el gato”, señaló el amigo en la plataforma.

Vaizman compartió en su instagram un video de los daños causados ​​por el fuego (@isaacvaizman)

Reacciones en las redes sociales

Muchas personas tratan a sus mascotas como un integrante más de sus familias hasta el punto de considerarlos como un hijo, por lo cual, no dudan en darles mucho amor y cariño, así como garantizar su bienestar. Tal como lo demostró Isaac Vaizman, quien se volvió tendencia en redes sociales. Según las imágenes difundidas en TikTok, se ve a Vaizman completamente desesperado por intentar ingresar por su cuenta a su casa.

“Traté de correr, pero me detuvieron”, dijo Isaac Vaizman, propietario del inmueble afectado, a los medios de comunicación que se acercaron para cubrir el suceso.

Los usuarios no tardaron en aplaudir al hombre por no olvidarse de su mascota, asegurando que ellos también hubieran accionado igual que él con tal de salvarlas. “No le importó lo material, solo su amado gato. Eso es amor. Estoy llorando”. “Son familia y el que no lo entienda que se comprende una planta”. “La casa no importa, el gatito sí”. “Es su hija y la salvación”, fueron algunas de las principales reacciones en TikTok.