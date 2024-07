La condrodistrofia en los perros de patas cortas: cómo esta condición afecta su calidad de vida

Data animal - Perros de patas cortas (CONDRODISTROFIA)

Muchas razas de perros pequeños presentan características físicas distintivas como, por ejemplo, un cuerpo largo y patas cortas. Debido a esta composición corporal, pueden sufrir determinadas afecciones articulares que tienen efectos negativos en su salud.

Una de las enfermedades que suelen tener estos perros es la condrodistrofia. Se trata de una condición genética que afecta el desarrollo cartilaginoso y puede manifestarse en diversas razas caninas de diferentes maneras. Este trastorno compromete el crecimiento normal de los huesos, lo que resulta en extremidades desproporcionadamente cortas o arqueadas.

En un nuevo capítulo de Data Animal, el médico veterinario especialista en rehabilitación, el Dr. Hernán Cornes, explicó las causas y los efectos de la condrodistrofia en los perros de razas pequeñas.

La condrodistrofia es una condición genética que afecta el desarrollo óseo y cartilaginoso en diversas razas caninas

“Es una condición que tienen tanto las personas como los animales. Es una característica”, resaltó el experto. “‘Condro’ viene de cartílago y ‘distrofia’ de una alteración en el cartílago. Tanto los perros o las personas condrodistróficas o acondrodistróficas lo que tienen es una característica que el cartílago de crecimiento, o el cartílago que está en distintos lugares del cuerpo, pierde esa elasticidad o se cierra antes de tiempo. Como consecuencia de eso, tenés perros más bajitos, más pequeños y por ahí tenés ciertas enfermedades en las que se pueden agrupar y pueden estar más predispuestos estos animales”.

Cornes destacó que algunos de los individuos que presentan la condición genética pertenecen a razas como el basset hound, el salchicha, el pekinés y hasta el beagle. Son perros que tenían un tamaño mayor y, debido a la reproducción selectiva, la mutación genética que causa la condrodistrofia perduró y generó animales de menor altura. “Por lo tanto, son esos perritos que vos ves y tienen las patas muy cortas en un cuerpo largo y por ahí las patas también chuecas y desviadas”, agregó el especialista.

-¿Y cuál es la calidad de vida de un perrito así?

-Bueno, tenés que tener en cuenta que la condrodistrofia es una condición que sí los va a volver predispuestos a otras enfermedades. Por ejemplo, un perro que va corriendo, que tiene las patitas más chicas, su columna está en un movimiento constante. Ese cartílago articular, que está en el disco articular, también tiene un proceso de degeneración, de deshidratación, entonces es mucho más predispuesto que otro perro a sufrir una discopatía. No quiere decir que otros perros no la tengan, pero sí estos perros tienen mucha más predisposición a tenerla.

Se recomienda estimular la musculatura del abdomen y espalda de estos perros con movimiento diario para prevenir la discopatía (Getty)

Para brindarle una mejor calidad de vida a estos perros, el médico veterinario recomienda que los tutores que adoptaron mascotas con estas características físicas se informen con profesionales sobre la condición. “Es fundamental mantenerlo delgado. Es fundamental evitar todo lo que sea de alto impacto: subir y bajar la silla, subir y bajar la escalera va a hacer que esa columna esté más predispuesta a tener una extrusión discal”, comentó.

También se deben estimular actividades que mantengan fuerte la musculatura del abdomen y de la espalda de los caninos. Son razas que necesitan movimiento diario. La discopatía suele surgir a partir del sedentarismo, de animales que no cubren sus necesidades de paseo. “Están arriba del sillón, se bajan, pinza el disco y tenemos todo un problema”, comentó Cornes.

-Las rampas que se usan para la cama y para el sillón, ¿son buenas para este tipo de perritos?

-Sí. Yo tengo una contradicción con el tema de las rampas. Me parecen muy buenas porque permiten subir y bajar sin el impacto articular. Ahora bien, cuando ya está arriba del sillón, por ahí frente a un estímulo mayor no se va a bajar por la rampa, se va a tirar. Pero bueno, sin duda, disminuyen el impacto. Si vos lo educas bien a subir y a bajar, me parece una buena medida una rampa o un sillón más bajo para evitar esta cuestión del impacto articular.

Los perros pequeños pueden sufrir más si no salen a pasear, comparado con perros grandes que realizan paseos frecuentes (Britta Pedersen/dpa)

-En tu opinión como veterinario, ¿por qué consideras que hay tanta demanda de estas razas de perros?

-Tenemos una tendencia a buscar que nuestro perro sea siempre cachorrito, entonces tienen estas características de buscar algo chiquitito y siempre infantil, siempre chiquito. Entonces se buscan estas características y tienen más éxito que otras razas. También tiene que ver con las condiciones en las que vivimos. Cada vez vivimos en ambientes más chicos y pensamos que teniendo un perro chico no es necesario sacarlo, cosa que vos sabes, eso es un error importante.

El especialista en rehabilitación aclaró que, a veces, si un perro chiquito no sale a pasear puede llegar a sufrir más que uno grande que sale a pasear cuatro veces por día.

-Para concluir: cositas a tener en cuenta si ya tenemos estas razas de perros.

-Primero mantenerlo siempre delgado, buena nutrición, suplementos articulares, los que te indiquen. O una buena dieta natural rica en omega-3, omega-6. Sacarlo a pasear, mantenerlo en actividad para tener una buena musculatura del abdomen de la espalda. Evitar el impacto articular: sillas, escaleras, camas. Y bueno, siempre estar atento a la consulta del veterinario.

Mantener a los perros con condrodistrofia en actividad, con buena nutrición y suplementos articulares es esencial para su salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cornes comentó que los pacientes con condrodistrofia a los que les brindan un tratamiento de rehabilitación, suelen tener algún grado de discopatía o lesión que los afecta.

Debido a esto, los profesionales trabajan con agentes físicos que buscan desinflamar el punto de compresión y también trabajar la musculatura.

“En algunos casos, son perritos que los ves que necesitan esas sillitas o arneses especiales. Entonces trabajamos para reeducar la marcha articular”, cerró.